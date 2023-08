REISEN Unterwegs mit der Gemeinde-Tageskarte, solange es sie noch gibt: Diese Orte im Ausland lassen sich in einem Tag bereisen Man profitiere, solange es noch geht: Noch bis im Herbst bieten die Gemeinden täglich SBB-Tageskarten zum erschwinglichen Preis an. Mit dieser können per Bahn, Bus und Schiff auch Ziele jenseits der Landesgrenze erreicht werden. Neun Tipps für Reiselustige.

Sobald der Sommer definitiv vorbei ist und die Blätter von den Bäumen gefallen sind, wird es keine Gemeinde-Tageskarte mehr geben. Das beliebte Angebot der SBB ermöglicht es, beispielsweise in Wil, Wattwil oder von anderen Destinationen in den Zug zu steigen und für einen Preis von 40 oder 45 Franken einen ganzen Tag lang quer durch die Schweiz zu reisen – und in einigen Fällen gar über die Landesgrenzen hinaus. 2024 löst die «Spartageskarte Gemeinde» die bisherige Tageskarte aber ab. Dadurch werden die Preise der Spartageskarten bald schweizweit einheitlich sein, was bisher noch nicht der Fall ist.

Wer ab Februar bis maximal zehn Tage vor dem Reisetag eine Spartageskarte bucht, soll dafür mit einem 2.-Klasse-Halbtax 39 Franken bezahlen. Wenn das Kontingent ausgeschöpft ist, kostet die Gemeinde-Tageskarte 59 Franken. Für Reiselustige bedeutet das, dass sie für den Kauf einer der neuen Tageskarten unter Umständen tiefer in die Tasche greifen müssen. Aber Achtung: Bei Weitem nicht alle Gemeinden werden die neue «Spartageskarte Gemeinde» anbieten, weil der administrative Aufwand bei der Abwicklung grösser wird.

Für die nächsten paar Wochen bleibt aber noch alles beim Alten. Grund genug, den Sommer in hoffentlich nicht allzu vollen Zügen zu geniessen. Tageskarte auf der Gemeinde sichern, und ab geht es. Auch internationale Reisen sind möglich. Hier neun Tipps für Fahrten ins Ausland, ganz ohne Zusatzkosten.

In Tirano befindet sich die einzige Basilika in der gesamten Provinz Sondrio: die Wallfahrtskirche Madonna di Tirano. Bild: Swiss-image

Nur wenige Meter südlich der Schweizer Grenze liegt Tirano. An diesem geografischen und kulturellen Knotenpunkt kreuzen sich die Alpenroute über den Aprica- und den Berninapass mit der Route Mailand–Alta Valtellina. Die Wallfahrtskirche Madonna di Tirano gilt als Sehenswürdigkeit der Stadt. Sie ist die einzige Basilika in der gesamten Provinz Sondrio. Die Zugreise über den Bernina hat es in sich. Von über 2200 Metern über Meer geht es in rund eineinhalb Stunden nach Italien.

Jeden Mittwoch gibt es in Luino einen Markt. Bild: Alamy

Am Ostufer des Lago Maggiore liegt Luino. Die Stadt gilt als wichtigstes Zentrum auf der lombardischen Seite des Sees. Luino ist vor allem für seinen Wochenmarkt bekannt: An über 350 Ständen kann jeweils mittwochs an der Uferstrasse geschmökert und gekauft werden. Das Angebot erstreckt sich von Lebensmitteln über Kleider bis hin zu Haushaltsgeräten. Die Anreise mit der Tageskarte ist per Bahn und Bus möglich.

Das Dorf des versunkenen Kirchenturms. Bild: EPA

Graun ist eine italienische Gemeinde in Südtirol. Das Dorf bietet Touristinnen und Touristen nicht nur eine Kirche und einen See, sondern eine Kirche im See. Oder zumindest einen Kirchturm. Der aus dem Wasser ragende Glockenturm ist das Wahrzeichen der Gemeinde und erinnert an die Zeit, als die letzten Bewohnerinnen und Bewohner von Alt-Graun 1950 vor der Stauung des Reschensees gewaltsam evakuiert wurden.

Auf der Strecke nach Domodossola überquert die Centovalli-Bahn 83 Brücken. Bild: Alexander Dietz

Domodossola ist der Hauptort des Ossolatals. Empfehlenswert für einen Besuch in der piemontesischen Stadt ist die Besichtigung des mittelalterlich geprägten Ortskerns mit seinen historischen Palästen und Bogengängen. Eine Anreise mit der Centovalli-Bahn ab Locarno lohnt sich. Auf der 52 Kilometer langen Strecke überquert die Bahn 83 Brücken und Viadukte.

Gleich an der Schweizer Grenze liegt die Stadt Waldshut. Bild: Frank Reiser

Im Südwesten von Baden-Württemberg, gleich an der Schweizer Grenze, befindet sich Waldshut. Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt gilt als eine der schönsten am Hochrhein. Die Stadt erweckt zudem mit dem Haselbach-Wasserfall, dem Schloss Tiengen und Radwegen entlang des Rheinufers Aufmerksamkeit.

Im Einkaufszentrum Lago lässt sich in über 70 Geschäften einkaufen. Bild: Andrea Stalder

Konstanz, die süddeutsche Stadt am Bodensee, kennt wohl jeder. Kleine Boutiquen, das Einkaufszentrum Lago mit mehr als 70 Geschäften und das Zalando-Outlet laden zum Shoppen und Sparen ein. Die Hafenstadt bietet jedoch mehr als Einkaufsmöglichkeiten. Eine historische Führung durch die Altstadt sollte man sich bei einem Besuch in Konstanz nicht entgehen lassen.

Früher wurde in der Schattenburg gekämpft. Heute wird Minigolf gespielt. Bild: Imago

Wer Richtung Osten fährt, kommt früher oder später nicht um Feldkirch herum. In der Vorarlberger Stadt befindet sich die 1200 Jahre alte Schattenburg, eine der besterhaltenen Burganlagen Mitteleuropas. Das mag auch daran liegen, dass die jeweiligen Burgherren mehr Siege als Niederlagen erlebt haben. Heute wird die Schattenburg aber nicht mehr von Soldaten gestürmt, sondern von Touristinnen und Touristen. Die Schlosswirtschaft sowie eine Minigolfanlage machen die Burg zu einem beliebten Ausflugsziel. Achtung: Nur die Anreise per Bus ist in der Tageskarte inbegriffen. Der Zug kostet extra.

Mit der Gemeinde-Tageskarte kann man bis ins Landeck reisen. Bild: Imago

Es geht erneut nach Osten – gar noch weiter. Mit der Gemeinde-Tageskarte kann man in diese Richtung bis nach Scuol-Tarasp im Engadin fahren. Danach geht es ins Postauto. Alle Destinationen bis Landeck-Zams sind in der Tageskarte inbegriffen. Als wichtiger Kreuzungspunkt im Herzen Tirols bietet Landeck malerische Naturlandschaften sowie ein Museum. Auch hier gilt: Wer mit dem Zug nach Landeck fährt, zahlt zusätzlich.

Von Lausanne geht es über den Genfersee nach Évian-les-Bains. Bild: Keystone

Wer wissen möchte, woher das Evian-Mineralwasser stammt, muss der französischen Stadtgemeinde Évian-les-Bains einen Besuch abstatten. Reiselustige können mit dem Zug bis nach Lausanne fahren –und dann mit der Métro runter an den See. Danach geht es mit dem Schiff in Richtung Frankreich.