Ratgeber Wanderproviant: Müesliriegel, Vollkornbrot und Reissalat liefern Energie auf der Tour Welches Essen lässt sich gut im Rucksack halten und liefert Energie für eine Bergwanderung? Tipps zur idealen Verpflegung und zwei Rezepte zum Nachkochen.

Reissalat, Vollkornbrot aber auch Snacks wie Müesliriegel, Apfel und Rüebli eignen sich gut als Proviant auf einer anstrengenden Tour. Bild: Arthur Gamsa (11. April 2023)

Wanderinnen und Wanderer wissen: Vorbereitung ist beim Bergwandern wichtig. Den Wetterbericht studieren, warme Jacke und Regenschutz einpacken, am Abend davor früh ins Bett gehen.

Schon vor dem Marsch braucht der Körper etwas im Magen. Das Frühstück vor der körperlichen Anstrengung ist deshalb zentral. Brot, Müsli oder Porridge liefern die nötige Energie. Schon hier ist es wichtig, viel zu trinken.

Die Vorbereitung beginnt aber schon beim Abendessen vor der Tour. Dann sollte man reichlich Kohlenhydrate essen, zum Beispiel Nudeln aus Vollkorn, Reis oder Kartoffeln.

Wichtigster Wanderbegleiter ist und bleibt die Wasserflasche. Getränke sollte man immer genügend dabeihaben. Gerade an kalten Tagen oder wenn das Wetter schlecht ist, vergisst man gerne, viel zu trinken. Dann hilft eine heisse Bouillon oder Tee, um den Wasserspeicher aufzufüllen. Ausserdem besser zu Wasser als zu Süssgetränken greifen. Isotonische Getränke hingegen verleihen auf der Bergtour neue Energie.

Verzichten sollte man hingegen auf Traubenzucker: Diese sorgen zwar für einen Energieschub, der flacht allerdings rasch wieder ab und sorgt für noch mehr Hunger.

Weniger wichtig als Hauptmahlzeiten für die Wandertour sind Snacks. Gerade bei einem Hungerast, wenn sich plötzlich ein Energietief breitmacht, helfen ein Apfel, etwas Rüebli mit Vollkornbrot oder Knäckebrot. Oder eben ein Müesliriegel: Kerne, Nüsse und Flocken werden mit Zucker und Fett zusammengepresst und bieten so viele Nährwerte in kompakter Form.

Idealer Snack: ein paar Rüebli oder ein Apfel zu den Müesliriegeln einpacken.

Farmer, Balisto und Co. kennen wir schon von Kindesbeinen an. Allerdings braucht es reichlich Zucker, damit die Nüsse und Flocken auch ordentlich zusammenhalten. Wer die Riegel selber herstellt, hat die Kontrolle über die Zutaten, muss aber ein paar Dinge beachten.

Grundrezept für 8 kleine Müesliriegel 25 g Trockenfrüchte (Weinbeeren, Cranberry, Feigen, ...)

20 g Butter (Alternative: Kokosfett)

2–3 EL Honig

75 g Haferflocken (die feinen halten die Masse besser zusammen, es geht aber auch mit grossen Flocken)

15 g Nüsse (Mandeln, Pistazien, Baumnuss, ...) kleiner hacken

½ EL Chiasamen

1–2 EL Kokosraspel

1 Prise Salz

1 Prise Zimt (oder etwa 1 TL Matchapulver)

1 TL Vanillezucker (oder etwas weniger)

Weniger Zucker, dafür mehr wertvolle Energielieferanten: Das tönt einfach, ganz so leicht ist es aber doch nicht, die Müesliriegel selbst herzustellen. Reduziert man den Honig oder ersetzt ihn etwa durch Ahornsirup, klebt die Masse nicht mehr so gut zusammen und fällt auseinander. Mein Tipp: Besser nicht auf Honig verzichten.

Freie Wahl hingegen hat man bei den Nüssen und Früchten: Hier funktioniert alles gleichermassen. Wenn man sie klein hackt, behalten die Riegel ihre Form besser.

Das braucht’s für den Müesliriegel: Nüsse und Beeren nach Belieben austauschen.

So geht’s: Alle Zutaten bis auf Butter und Honig vermengen. Diese beiden Zutaten erst in einer Pfanne vorsichtig und nicht zu stark erwärmen. Danach die Butter-Honig-Masse gut mit den restlichen Zutaten vermischen und in Riegel-Förmli füllen. Die Masse gut andrücken und bei 200 Grad etwa 13 Minuten backen. Danach die Energieriegel in der Form auskühlen lassen.

Wer keine Förmli hat, gibt die Masse auf ein mit Backpapier belegtes Blech und drückt die Masse mit einem zweiten Blatt Backpapier und allenfalls dem Wallholz, einem anderen Gegenstand oder mit den Händen gut an. Auch nach dem Backen die Masse nochmals andrücken, auskühlen lassen und mit einem Messer in Riegel schneiden.

Backformen, zum Beispiel aus Silikon, bringen die Riegel noch besser in Form. Trocken und dunkel lassen sich die Riegel gut zwei Wochen lagern.

Nichts gegen einen herzhaften Landjäger, etwas Wurst oder würzigen Käse. Eigentlich gibt es ja nichts Besseres für in den Wanderrucksack. Allerdings sind diese Lebensmittel weniger gut verdaulich und können beim nächsten steilen Aufstieg ganz schön auf dem Magen liegen – auch wenn sie Energie liefern.

Eine bekömmliche Alternative ist dieser Reissalat mit Gemüse, Bohnen und Cashewkernen. Am besten in ein gut verschliessbares Plastikbehältnis füllen und eine Gabel oder einen Löffel einpacken.

Energiereicher Reissalat (2 Portionen) 1 Zweig Cherrytomaten, nach Belieben Peperoni oder Rüebli

120 g Reis, gekocht

3-4 EL Cashewkerne

Bohnen aus der Dose

Rapsöl, Essig und körniger Senf für eine einfache Salatsauce

So geht’s: Den Reis kochen, die Bohnen abspülen und beigeben. Die Cashewkerne in der Bratpfanne rösten, die Tomaten vierteln. Öl, Essig und Senf verrühren und alles gut mischen. In ein leichtes und dichtes Behältnis füllen.