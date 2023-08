Wandertipp Für alle, die nicht gerne steil gehen: 9 flache Wanderungen aus der Ostschweiz Gemütlich wandern und die Natur geniessen: Das klappt mit diesen Routen am besten. Sie zeichnen sich durch ebenes Gelände aus und ihr Aufstieg liegt bei maximal 158 Höhenmeter.

Gemütliche Route in Oberuzwil um den Bettenauer Weiher

Der Start der Wanderung ist der Bettenauer-Weiher. Bilder: Francesca Stemer

In rund zwei Stunden geht es vom Bettenauer Weiher in Richtung Jonschwil und Oberuzwil. Dabei treffen die Wandernden auf so mach tierische Freunde. Zum Beispiel begegnet man Ziegen und passiert Wiesen mit Hochstämmern und Blumen. Diese Route führt über Kiesstrassen ist auch für Kinderwagen geeignet.

Wanderzeit: 2 Stunden

Aufstieg: 158 m

Abstieg: 161 m

Naherholungsgebiet Hauptwil-Gottshaus: Gemütlicher Rundgang vorbei an fünf Weihern

Ein neues Bild für Instagram gefällig? Die begehbaren Stege, hier beim Rütiweier, eignen sich gut für tolle Fotomotive. Bilder: Alain Rutishauser

In der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus liegen insgesamt fünf Weiher. Auf einer wunderschönen Rundwanderung können sie alle bestaunt und über kleine Stege erforscht werden. Zum Abschluss lohnt sich ein Sprung in den Hauptwiler Weier.

Wanderzeit: 2h

Kondition: leicht

Auf- und Abstieg: 136 m

Strandfeeling in nächster Nähe: Ein Spaziergang von Rheineck dem Bodensee entlang an den Rohrspitz

Am Seeufer vor der Terrasse des Seerestaurants Glashaus gibt es einen Strandabschnitt, der hinaus zum Rohrspitz führt. Bild: Alain Rutishauser

Dieser gemütliche Spaziergang beginnt am Bahnhof Rheineck. Schnell erreicht man Österreich und spaziert durch die Vorarlberger Gemeinden Gaissau und Höchst an den Rohrspitz. Dort wartet ein knapp ein Kilometer langer Strandabschnitt als Belohnung.

Wanderzeit: 3h

Kondition: leicht

Auf-und Abstieg: <50m

Wanderung dem Zürichsee entlang: Zwischen Gleis und Gewässer von Schmerikon nach Rapperswil

Eine Feuerstelle kurz vor dem Kinderzoo.

Mit nur 92 Höhenmetern scheint diese Wanderung nicht besonders anspruchsvoll. Doch sie führt weit – und an vielen Highlights vorbei: einem Kürbishof, malerischen Kapellen und Terrassen mit Blick über den Obersee.

Wanderzeit: 4 h

Auf- und Abstieg: 92 m

Kondition: leicht

Auf dem Baumnuss-Weg in Frümsen die Vielfalt von Nüssen erleben

Auf idyllischen Wegen gehts bergwärts. Corinne Hanselmann

Die kleine Wanderung auf dem Baumnuss-Weg startet in Frümsen, wo Nussbäume seit langer Zeit die Landschaft prägen. Unterwegs erfährt man auf Informationstafeln viel Interessantes rund um Nussbäume.

Wanderzeit: 1 Std. 30 Min.

Kondition: leicht

Auf- und Abstieg: 132 m

Auf dem Planetenweg das Sonnensystem erkunden: Eine Wanderung von Siegershausen bis nach Kreuzlingen

Der Höhepunkt dieser Wanderung ist der Obere Bommer-Weiher. Bild: Felicitas Markoff, (Alterswilen, 12.3.2023)

Die Planetenweg-Wanderung führt über idyllische Felder, man spaziert über Waldwege und lernt gleichzeitig Neues über das Sonnensystem. Besondere Höhepunkte sind das Bodensee-Planetarium und die Sternwarte.

Wanderzeit: 1 h 22 min.

Aufstieg: 36 m

Abstieg: 121 m

Ein gemütlicher Weg durch die Stille der Natur

Bild: Valentina Thurnherr

Sanfte, grüne Hügellandschaften mit grasenden Kühen wohin das Auge blickt. Zwischendurch entdeckt man sogar Libellen, die so selten sind, dass sie auf der roten Liste geführt werden.

Wanderzeit: 1 h 55 min

Aufstieg: 117 m

Abstieg: 117 m

Kondition: leicht

Kinderwagentaugliche Wanderung: Der Thur entlang nach Sulgen

Bild: Dinah Hauser

Von Weinfelden führt der Weg durch den Wald der Thur entlang nach Sulgen. In Bürglen wartet ein Spielplatz mit Grillstelle.

Kondition: Leicht

Wanderzeit: 2 h 20 min

Aufstieg: 31 m

Abstieg: 11 m

Flache Rundtour dem Bodensee entlang: Von Konstanz via Bottighofen bis Münsterlingen

Die grenzüberschreitende Route führt Wanderer entlang des Bodensees von Konstanz nach Münsterlingen und zurück.

Strecke: 13,7 Kilometer

Wanderzeit: 3 Stunden 20 Minuten

Aufstieg: 113 Höhenmeter

Abstieg: 113 Höhenmeter