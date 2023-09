Klimawandel Fotograf zeigt Gletscherschmelze im Engadin: Livebilder während den kommenden zehn Jahren Der Schweizer Fotograf Jürg Kaufmann hat einen Livestream vom Piz Palü und Persgletscher installiert. Die Kameras funktionieren mit Solarenergie und machen alle 30 Minuten ein Bild – für die nächsten zehn Jahre.

Das Projekt «Glaciers.Today» von Jürg Kaufmann ist live. Bild: PD

Jürg Kaufmann ist bekannt für seine eindrucksvollen Naturbilder von Gletschergiganten, Wasser und Eis. Nun will er mit seinem Projekt «Glaciers.Today» auf den Gletscherschwund und den Klimawandel hinweisen. Die Veränderungen des Piz Palü und des Persgletschers hält er mit einer Livekamera fest, die Bilder werden online gestreamt, heisst es in einer Medienmitteilung.

«Die Gletscher dienen als riesige Fiebermesser für unseren Planeten. Sie zeigen uns gnadenlos die Folgen des Klimawandels», wird Kaufmann in der Mitteilung zitiert.

Der Piz Palü:

Seit über einem Jahrzehnt fotografiert Kaufmann Gletscher: «Vor 20 Jahren war Nachhaltigkeit noch nicht so präsent wie heute. In den letzten Jahren stellte ich mir täglich die Frage, was ich selbst beitragen kann.» Das Projekt soll dazu motivieren, den Umgang mit den natürlichen Ressourcen nachhaltiger zu gestalten.

Seine Kameras machen alle 30 Minuten ein Bild. Um rund um die Uhr hochauflösende 45-Megapixel-Bilder vom Gletscher zu generieren, hat sich der Fotograf über vier Jahre mit den technischen Herausforderungen beschäftigt.

Der Persgletscher:

Solarbetriebene High Tech Anlage auf der Diavolezza

Die Kameras befinden sich auf knapp 3000 Metern über Meer auf der Diavolezza. Sie sind solarbetrieben und die Linsen vor Schnee und Regen geschützt. Wärmelemente sorgen im Winter für die richtige Temperatur, im Sommer kühlen Ventilatoren. Ein spezieller High-Tech Akku funktioniert auch bei -30 Grad. Die Kameras befinden sich im Stand-by-Modus und werden alle 30 Minuten für das Auslösen geweckt und verbrauchen so ein Minimum an Energie, heisst es weiter.

Wer die Gletscherwelt aus nächster Nähe erleben möchte, ist auf dem Glacier Experience Trail richtig. Der etwa zweistündige Themen-Rundwanderweg führt an fünf Stationen vorbei, die den Gletscherwandel thematisieren und die bereits sichtbaren Veränderungen im empfindlichen Alpenraum erklären. An der Talstation gibt es ein Besucherzentrum: Im Virtual Reality Glacier Experience kann man einen Blick in die Vergangenheit und Zukunft werfen. (pd)