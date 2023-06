Im Newsletter Erlebnisse auf dem Schiff, Restaurants am Wasser und eine leichte Wanderung ab Bregenz Jede Woche neue Tipps direkt ins Mailpostfach. Heute mit Ideen für heisse Tage am und auf dem Wasser. Ausserdem mit einer gemütlichen Wanderung - für einmal aus dem Vorarlberg.

Der Sommer macht seinem Namen alle Ehre, und das nicht erst seit dem astronomischen Sommeranfang gestern. Gut, wenn man sich in der Nähe erfrischen kann. Die Wassertemperaturen haben in den meisten Seen und Badis längst über 20 Grad.

Falls sie nicht so gerne im, aber doch am oder auf dem Wasser sind: Bei unseren Tipps für die nächste Schifffahrt oder Restaurants am Ufer werden sie bestimmt fündig. Wenig anstrengend ist unser neuster Wandertipp, der für einmal aus dem Vorarlberg kommt: Genuss steht bei dieser Tour im Vordergrund.