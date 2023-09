Herbstbeginn Auf diesen Höfen gibt’s Kürbisse zum Bestaunen, Kaufen und Essen Ob zum Schnitzen, Schmücken oder Kochen: Die Auswahl an Kürbissen ist gross. Zum Herbst gehören sie einfach dazu. Fünf Orte mit grosser Auswahl, die sich für einen Besuch lohnen.

Die Familie Troxler baut seit über 20 Jahren Kürbisse in Untereggen an. Bild: Michel Canonica (21. 10. 2022)

Der Hof der Familie Troxler ist idyllisch gelegen beim Möttelischloss in Untereggen, nebenan befindet sich ein Weiher und vom Kürbiszelt aus blickt man über den Bodensee.

Jeweils von Anfang September bis Anfang November gibt es im Kürbiszelt eine grosse Auswahl an Speise- und Zierkürbissen. Sie sind alle ausführlich beschrieben und laden dazu ein, neue Rezepte auszuprobieren oder den Hauseingang zu schmücken. Es ist Selbstbedienung und daher während der Saison durchgehend geöffnet.

Auf der Strecke Arnegg-Niederbüren befindet sich der Kürbishof. Bild: PD

Über 180 Sorten werden auf dem Kürbishof Rohner angebaut und das seit 1997. Je nach Wetter beginnt der Verkauf an Speise- und Zierkürbissen Anfang September.

Jedes Jahr zu Beginn der Herbstferien, am 30. September und 1. Oktober, gibt es ein Kürbisfest, das gleichzeitig Ausstellungseröffnung ist. Neben Kürbissen gibt es dann während zwei Tagen einen grossen Bauernmarkt mit Festwirtschaft. Die Kürbisausstellung ist bis am 1. November jederzeit frei zugänglich.

Vom 4. Oktober bis 29. Oktober hat ausserdem das Kürbis-Beizli geöffnet, jeweils am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Während den Öffnungszeiten kann man vor Ort Kürbisschnitzen.

Lustige Kürbisfigur bei der Jucker Farm in Jona. Bild: Renato Schatz, 2. 11. 2022

Riesige, aufwendige Kürbisfiguren zieren den Bächlihof in Jona, wie alle anderen Betriebe der Jucker Farm. In Jona gibt es bis Mitte September Pippi Langstrumpf, Mental Load, die Bienenkönigin, Elsa die Eisprinzessin, Justicia mit Waage, Bertha Benz und die Hexe Wandering Witch zu sehen.

Es gibt Kürbisspeisen wie Risotto und Glace, im Hofladen gibt es verschiedene Sorten zu kaufen und man kann vor Ort Kürbisse schnitzen.

Zur Erntezeit ist das Kürbisangebot gross in der Ostschweiz. Bild: Michel Canonica

Das Blumenfeld zum Selberschneiden am Huberberg befindet sich an der Eichbergstrasse gegenüber der Hausnummern 34 bis 36. Zur Erntezeit finden Sie dort auch verschiedene Speise-, Halloween- und Zierkürbisse. Ausserdem werden hier Blumen zum Selberpflücken angebaut.

Zum Weingut am Huberberg gelangt man mit dem Navigationsgerät, wenn man diese Adresse eingibt: Hueb 11, 9450 Altstätten.

Blumenfeld , Kirchstrasse 9, Sulgen

Kürbisse in Hülle und Fülle gibt es überall in der Ostschweiz zu kaufen. Bild: Michel Canonica (21. 10. 2022)

Die Kürbisproduktion dauert das ganze Jahr, bis die grossen Beeren schliesslich pflückreif sind. Das ganze Sortiment von Zier- und Speisekürbissen wird beim Blumenfeld präsentiert und beschrieben. Täglich werden die fehlenden Sorten aufgefüllt, so kann man die frischen Kürbisse direkt vor Ort kaufen. Ausserdem gibt es getrocknete Maiskolben, Ziergurken, Laternenblumen und Nüsse. Das Angebot lädt dazu ein, eine herbstliche Dekoration zu gestalten.

Die zwei Blumenfelder befinden sich direkt an der Romanshornstrasse in Sulgen, zwischen Bürglen und Erlen.