Herbst Wild essen: Die besten Lokale in der Ostschweiz Spezialitäten aus der heimischen Jagd gibt es zur Herbstsaison in ausgewählten Restaurants. Die Übersicht mit den besten Adressen.

Hirschfilet-Teller mit Beilagen. Bild: Pius Amrein

Das Restaurant Kreuz in Zuzwil hat eine reiche Geschichte. 1971 haben Felix und Elsi Züger das Restaurant übernommen. Seit 1995 wirkt Patrick Züger in zweiter Generation. Nachdem ein Brand das Gasthaus 2021 in Mitleidenschaft gezogen hatte, ist das Team inzwischen wieder eingespielt und der Gastgeber mit Leidenschaft am Werk. Gekocht werden gutbürgerliche Gerichte mit frischen, regionalen und hochwertigen Zutaten.

Im «Kreuz» gibt es an ausgewählten Daten, zwischen dem 7. Oktober bis 25. November, ein beliebtes Buffet mit Wild-Spezialitäten. Fürs Wildbuffet ist eine Reservation nötig: Mittags mit Apéro jeweils ab 11.30 Uhr, das Buffet wird um 12 Uhr eröffnet. Abends findet der Apéro um 19 Uhr statt, das Buffet wird um 19.30 Uhr eröffnet.

Das Gasthof Eisenbahn in Weinfelden zieht die unterschiedlichsten Gaumen an. Der Grund: Das gastronomische Angebot orientiert sich stark an saisonalen Frischprodukten aus der Region und punktet mit Raritäten. Unter anderem Café de Paris ist ein Hit des Hauses, es wird nach dem Originalrezept des gleichnamigen Restaurants an der Rue du Montblanc in Genf zubereitet.

Im Herbst wird im «Eisenbahn» Rehwild und Wildschwein aus dem Thurgau zubereitet. Es stehen Terrinen, Schnitzel, Rehrücken und -pfeffer oder Wildschweinbraten auf der Karte. Auch aussergewöhnliche Gerichte wie das Wildschweincurry à la Ragunan mit Reis und Gemüse stehen zur Auswahl.

Zwei besondere Wildabende unter dem Motto «Wilde Lust» gibt es im Kloster Fischingen am 18. und 25. November. Jeweils ab 17.30 Uhr starten die Abende mit Wildköstlichkeiten, wobei das Fleisch von der Jagdgesellschaft Hörnli bezogen wird. Begleitet werden die Wildabende von den Jagdhornbläsern Diana Thurgau.

Dem Viergangmenü geht ein Jäger-Apéro voraus. Dieser wird, wenn es das Wetter zulässt, im Freien stattfinden. Es gibt eine vegetarische Alternative. Das Menü inklusive Wasser und Kaffee kostet 98 Franken. Die Platzzahl ist beschränkt und eine frühzeitige Reservation erforderlich.

Das Wasserschloss Hagenwil ist ein beliebtes Ausflugsziel mit einem weitherum bekannten Restaurant. Bauliche Geschichte trifft hier auf moderne kulinarische Interpretationen klassischer und neuer Gerichte mit frischen und möglichst regionalen Produkten.

Erstmals wurde das Schloss Hagenwil 1264 im Zusammenhang mit einem Ritter Rudolf von Hagenwil erwähnt, wie auf der Website des Wasserschlosses zu lesen ist. Während der darauffolgenden Jahrhunderte besassen verschiedene Familien das Schloss als Lehen. In dieser Zeit blieb es nicht vor Plünderung und Verwüstung verschont. 1684 übernahm das Kloster St.Gallen das Schloss in Eigenverwaltung.

Vier Jahre nach der Klosterauflösung 1802 erwarb der damalige Verwalter und Gemeindeammann Benedikt Angehrn das Schloss. Seither ist es im Besitz der Familie, die es aktuell mit Andi und Melody Angehrn in der siebten Generation führt. Im Herbst gibt es sorgfältig zubereitete Wildgerichte wie Wildschweinbraten, Damhirschpfeffer oder Rehrücken mit passenden Beilagen.

Mit seinen Turmerkern erinnert das Haus an der Spisergasse an eine Burg. Das einladende Restaurant mit mehreren Sälen erstreckt sich über mehrere Etagen. Im ersten Stock befindet sich die eigentliche Gaststube.

Regionale Produkte werden im Schlössli gross geschrieben. Das Rehfleisch für den Rehrücken – am Stück gebraten, tranchiert und serviert mit Grappa-Sauce, Herbstgemüse, Früchten, Marroni und Quark-Spätzli –stammt aus der Region und wird von der Jagdgesellschaft Niederhelfenschwil bezogen.

Ein Wilderlebnis durch und durch bietet das Restaurant Peter und Paul im gleichnamigen Wildtierpark in St.Gallen. Es wird ausschliesslich Wildfleisch aus Ostschweizer Jagd serviert, teilweise gar aus dem eigenen Park verwendet. Auf der Karte stehen hausgebeizter Wildpfeffer, Rehrückenmedaillons, Wildschnitzeli oder Rehhaxen. Auch ein Hirschentrecôte ist zu haben. Eine Reservation sei hier empfohlen, denn im Herbst ist die Nachfrage besonders gross.

Das Gasthaus ist idyllisch in die Landschaft eingebettet. Durch die Fensterfront breitet sich eine kühn geformte, sattgrüne Appenzeller Hügellandschaft aus, darüber zieht sich das Felsenband des Alpsteins.

Rehschnitzel, Rothirsch, Rehpfeffer, dazu passend zum Herbst Beilagen aus Kürbis, Marroni, Spätzli und Preiselbeeren - auch im Anker in Unterschlatt ist die saisonale Karte ganz auf Wild ausgerichtet.