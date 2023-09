Herbst Oktoberfeste in der Ostschweiz: Hier gibt es Musik, Mass und Weisswürste Vom 22. September bis am 28. Oktober finden in der Ostschweiz Oktoberfeste statt. Gefeiert wird mit Musik, Bier und bayerischen Speisen. Die Übersicht mit allen Infos.

Dirndl und Lederhosen gehören zu jeder Oktoberfestparty. Bild: Benjamin Manser

Das original Oktoberfest findet in München statt. Dieses Jahr ist es bereits die 188. Ausgabe, sie findet vom Samstag, 16. September, bis Dienstag, 3. Oktober, statt. Im vergangenen Jahr besuchten 5,7 Millionen Menschen den Anlass. Das erste Fest fand im Oktober statt, weshalb es auch heute noch Oktoberfest heisst. Auf der Festwiese gibt es 17 grosse und 21 kleine Festzelte, Fahrgeschäfte und Essensstände. Der Zutritt ist kostenlos.

An den nachfolgenden Festen wird ganz im Stil des Münchner Oktoberfests gefeiert.

Freitag und Samstag, 15./16. September, sowie 22./23. September, ab 18 Uhr

Dirndl, Lederhosen, gute Stimmung und ein Mass in der Hand: Das ist es, was die Besucherinnen und Besucher am Oktoberfest im Brauereisaal der Brauerei St.Johann erwartet. Der Eintritt ist gratis.

Freitag, 22. September, ab 19 Uhr und Samstag, 23. September, ab 18 Uhr

Die Mehrzweckhalle Vilters wird zur Wiesn: Bereits zum zehnten Mal findet das Fest dieses Jahr statt. Musikalisch begleitet werden die beiden Abende von den Vollxrockern.

Tickets: Einzeltickets und ganze Tische sind im Vorverkauf erhältlichund können auf einem Online-Saalplan ausgesucht werden. Je nach Tischgrösse kostet der Eintritt 38 oder 40 Franken. Vor Ort ist nur Barzahlung möglich. Eintritt ab 18 Jahren.

Samstag, 23. September, Bierwagen ab 17 Uhr, Türöffnung Halle um 18.30 Uhr

Würste, Brezel, Lederhosen, Dirndl und die ganz spezielle Oktoberfest-Stimmung gibt es demnächst in der Hörnlihalle in Dussnang, wenn es heisst: «O’zapft is.» Der Fassanstich wird vom eidgenössischen Kranzschwinger Domenic Schneider feierlich vollzogen.

Der Thurgauer Domenic Schneider am Appenzeller Kantonalschwingfest. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller (9. 7. 2023)

Jedes Jahr wird ausserdem eine Miss Oktoberfest gekürt. Für Stimmung sorgen die Alpenraudis mit ihrem Partysound zwischen Schlager und bodenständigem Alpenrock. Neben Weisswürsten und Brezel werden Pommes frites und Chämibraten angeboten.

Tickets: Einzelplätze gibt es ab 15 Franken im Vorverkauf. Es sind schon zahlreiche Tickets weg. Nur Barzahlung: Die Veranstalter verzichten vorläufig auf die Bezahlung mit Twint, es bestände eine zu hohe Betrugsmöglichkeit.

Samstag, 30. September, ab 16 Uhr

Das Oktoberfest findet zum zweiten Mal im Park St.Margrethen statt: Eine Festwirtschaft mit Zelt und Ausschankwagen wird dort aufgebaut. Neben Massbier, Weisswürsten und Brezel gibt es musikalische Unterhaltung von der Liveband Alder sowie mit DJ Mike von Dike. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg von 16 bis 19 Uhr.

Tickets: Keine, der Eintritt ist gratis. Die Organisatoren um den Club 28 wollen mit der Veranstaltung das Dorfleben bereichern.

Samstag, 30. September, ab 18 Uhr

Das Oktoberfest in der Bierbrauerei Freihof in Gossau. Ralph Ribi (30.9.2017)

Das Oktoberfest im «Freihof» findet in einem Festzelt statt. Für einen stimmungsvollen Abend sorgt das Duo Vivapeople. Für das passende kulinarische Angebot ist ebenfalls gesorgt.

Tickets: Der Eintritt kostet 15 Franken. Einen Tisch kann man online oder telefonisch unter +41 71 385 34 34 reservieren.

Samstag, 30. September, ab 18 Uhr

Vergangenes Jahr fand bereits ein Oktoberfest in der Bodenseearena statt. Bild: Benjamin Manser (9. 9. 2022)

Ein Oktoberfest der besonderen Art findet dieses Jahr in der Bodenseearena in Kreuzlingen statt: In der Eisdisco kann man sich mit den Schlittschuhen zur Hüttengaudi bewegen. Das Motto lautet «O’zapft is!» und der DJ spielt einen Ohrwurm nach dem anderen.

Im Hüttli gibt es Hotdogs und Käseschnitten, aber auch Weisswürste und Brezel. Auf dem Eisfeld gibt es ausserdem eine Bar, wo man einen Zwischenhalt einlegen kann.

Tickets: Im Vorverkauf sind die Eintritte inklusive Konsumationsgutschein – Kinder kosten 12, Erwachsene 15 Franken.

Samstag, 7. Oktober, ab 17 Uhr

Das Oktoberfest in Haslen wird von der Musikgesellschaft Haslen organisiert. Türöffnung ist um 17 Uhr. Zwischen 17 und 18 Uhr gibt es einen Gratis-Begrüssungsdrink. Um 18.30 Uhr findet die traditionelle Anzapfete statt. Die Oktoberfestband Die Schilcher sorgen für Stimmung.

Es gibt Shuttlebusse, die ab 21.30 Uhr nach Appenzell, Teufen und weitere Orte in der Nähe fahren.

Kosten: Einzeltickets mit Tischreservierung gibt es ab 25 Franken. Für Gruppen ab 10 Personen gibt es pro Person ein Gratis-Bierrugeli (Bierglas). Es sind schon einige Tickets im Vorverkauf weg.

Freitags und samstags, 6./7. und 13./ 14. Oktober, ab 17 Uhr

Das Oktoberfest auf der Grossen Allmend in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Für den passenden Oktoberfest-Schmaus gibt es kleinere Speisen wie Vesperplatte, Brezel, Weisswürstl oder Hauptspeisen: Schweinshaxe, Hendl, Fleischkäse oder Käsespätzle. Musik macht am ersten Wochenende das Bodensee Quintett. Am zweiten Festwochenende sorgen die Gasteiner mit rockigeren Tönen für Stimmung.

Man kann am Oktoberfest nur bargeldlos bezahlen. Alle Kreditkarten und EC-Karten werden akzeptiert. Es gibt ein Shuttle vom Bahnhof zum Festgelände, jeweils zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr und zwischen 22.30 Uhr und 24 Uhr. Die Fahrt kostet 3 Franken pro Person.

Kosten: Tickets für einen Abend gibt es ab 30 Franken, inklusive einer Mass Bier. Für 55 Franken ist neben der Mass auch eine Hauptspeise enthalten. Es ist auch möglich, eine VIP-Loge für bis zu 8 Personen zu mieten (1200 Franken).

Freitag und Samstag, 6./7. Oktober, ab 19 Uhr

Die Presswerk Eventhalle wird zur bayerischen Festhalle. Die Liveband Servus aus Tirol sorgt für Stimmung. Das Bier wird stilecht in Masskrügen an den Tisch serviert. Auf der Karte stehen Weisswürste, Brezel, Kartoffelsalat, Fleischkäse und Pommes frites. Ausserdem gibt es einen Barbetrieb. Der Dresscode sind Lederhosen oder Dirndl, heisst es seitens der Veranstalter.

Tickets: Sind im Vorverkauf via Eventfrog ab 18 Franken pro Abend erhältlich. Im Vorverkauf ist die Tischreservation inbegriffen. Eintritt ist ab 18 Jahren.

Samstag, 21. Oktober, ab 17 Uhr

Das Oktoberfest-Feeling aus München kann man mit Pouletflügeli, Weisswürsten, Brezel und einer Mass Bier auch in Altstätten geniessen. Musikalische Unterhaltung gibt es von der Band die Südsteirer. Für Stimmung davor sorgen A3 aus Appenzell und Umgebung.

Kosten: Es gibt verschiedene Packages. Einzeltickets mit Reservierung und einer Mass gibt es ab 30 Franken oder mit Essen ab 45 Franken. Gruppentickets mit einem Getränk und Tischreservation für acht Personen gibt es ab 220 Franken. Falls noch Tickets an der Abendkasse übrig sind, gibt es Eintritte ohne Reservation für 20 Franken.

Freitag und Samstag 27./28. Oktober, ab 18 Uhr

Das Oktoberfest in Bronschhofen zählt zu den grössten Wiesn in der Region. Es gibt bayerische Spezialitäten und eine stilechte Deko. Die Schilcherlandbuam aus der Steiermark und DJ Ramon Ramos sorgen am Freitag und am Samstag für Unterhaltung.

Es gibt einen Gratis Shuttle-Service ab dem Bahnhof Wil. Bezahlen kann man bar oder mit Twint.

Kosten: Einzeltickets mit freier Sitzplatzwahl kosten 20 Franken, Tische für acht Personen inklusive Reservation kosten 160 Franken. Eintritt ab 18 Jahren.