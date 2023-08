Velo Traumhafte Velorouten entlang der Rhone: Herbsttour von Andermatt nach Genf Vom ewigen Eis führt die Rhone-Route auf 350 Kilometern durch Rebhänge, enge Dörfer und Städte nach Genf. Herzliche Begegnungen inklusive.

6 Bilder 6 Bilder Goldener Herbst: Traumhafte Velotouren entlang der Rhone Christian Perret/swiss-image.ch

Anhaltender Regen, sieben Grad Celsius. Den Beginn der sechstägigen Velotour haben wir uns anders vorgestellt. Nichtsdestotrotz besteigen wir unsere Velos. Belohnt werden wir mit einer herzlichen Begegnung bereits in der Gemeinde Ernen im Goms. Während wir uns im Café der Bäckerei-Konditorei mit einer deftigen Gommer Cholera stärken, einem gedeckten Kuchen mit Lauch und Kartoffeln, trocknen unsere Kleider in der Backstube allmählich. Die Gastgeberin, die mir sogar Trainerhosen organisiert hätte, meint melancholisch: «Nun dient der Ofen noch einmal. Ab morgen wird er kalt bleiben, weil wir keine Nachfolger für die Bäckerei gefunden haben.»

Am nächsten Tag sieht unsere Welt ganz anders aus. Vom Frühstücksraum auf der Riederalp sehe ich die schneebedeckten Bergflanken im Morgenlicht. Mein Blick schweift zum Matterhorn. Klar ist die Luft, intensiv sind die Farben. Nach dem Regentag von gestern geniesse ich die Umgebung heute in vollen Zügen. Es kommt mir vor, als wären Nässe und Kälte «Scheuklappen» gewesen. Ab Brig öffnet sich das Tal. Unser Weg führt auf gut signalisierten Velowegen und ruhigen Nebenstrassen mal entlang der milchig weissen Rhone, mal dem Bahngleis nach und durch Dörfer. Die Herbstfarben leuchten im Sonnenlicht.

Was ich nach Niedergampel an der rechten, felsigen Flanke sehe, übertrifft alles: Der Hang leuchtet scharlachrot. Ein Maler sitzt im Gras, um ihn herum die Farbpalette von Gelb über Grün bis Rot. In breitem Walliserdeutsch klärt er uns auf: «Perückensträucher sind in der Schweiz selten. Hier in den trockenen, sonnenbeschienenen, felsigen Hängen finden sie ihre idealen Lebensbedingungen.»

Dörfer, die nach Alkohol duften

Im Weiterfahren blicke ich zurück auf das Naturschauspiel. Doch der nächste Höhepunkt wartet bereits. Auch wenn der Aufstieg nach Leuk ruppig ist, das Städtchen und die Aussicht lohnen es allemal. Blicke ich Richtung Genfersee, schieben sich die Berge rechts und links der Rhone scheinbar ineinander. Davor liegt das breite Rhonetal und vor uns gelblich grüne Rebhänge. Die blauen Trauben hängen schwer an den Stöcken. Sie sehen verführerisch aus.

Im Weindorf Salgesch riecht es nach Alkohol. In der Gartenwirtschaft zäuerlen Appenzeller in ihren schmucken Trachten, während daneben eine Frau ein Buch mit dem Titel «Emergency Sex» liest. Wir müssen über die Kontraste schmunzeln. In Siders oder eben Sierre ist alles Französisch angeschrieben – wir haben die Sprachgrenze passiert.

Eine kleine Ahnung, wie anstrengend der Wind im Rhonetal für Velofahrer sein kann, bekommen wir auf dem Damm Richtung Saillon. Die Abendstimmung in roten und blauen Farbtönen um die Bischofsburg in Sitten sieht zwar wunderschön aus. Doch die Kilometer wollen nicht enden.

Kultur von heute und gestern

Anderntags am frühen Morgen liegt der Veloweg noch im Schatten. Wir fahren durch die engen Strassen der Winzerdörfer und halten im Marroni-Markt von Fully. Drei stramme Herren drehen je eine grosse Trommel mit Marroni über einem Holzfeuer für das «Brisolée»: Die gebratenen Marroni werden serviert mit Roggenbrot, Käse, Trockenfleisch, Butter und Trauben. Stolz geben die Männer in Französisch Auskunft: «Unser Kastanienwald umfasst tausend natürlich gewachsene Bäume.»

Der nächste Halt ist Martigny am Rhoneknie. Im Amphitheater erschrecke ich fast über meine Stimme, die in der gut erhaltenen Arena laut erklingt. Nur wenige Schritte daneben liegt die Fondation Gianadda. Bereits die Skulptur von Auguste Rodin beim Eingang verspricht viel. Ich verschiebe den Besuch auf ein nächstes Mal, der Weg bis Montreux ist noch weit. Nach St-Maurice weitet sich die Landschaft, Obstplantagen und Industrie prägen das Bild. Wir wählen den Umweg über Aigle und durch langgezogene, blumengeschmückte Weindörfer in den Rebhängen.

Bei Yvorne ist die Traubenlese – obwohl Sonntag – im Gang. Männer springen mit den vollen «Chratten» mit Chasselas-Trauben zum Lastwagen am Rand des Rebberges. Der Besitzer überwacht das Geschehen. Angesprochen auf den Ertrag, meint er: «Es gibt ordentlich. Die Trauben sind süss.» Der Arbeiter gibt mir eine Kostprobe. «Ja, sie sind süss.» Doch in dieser Umgebung, mitten in den Rebbergen, den herbstlichen Farben und dem Herbstlicht würden mir wohl auch saure munden.

Bei Villeneuve erblicken wir zum ersten Mal den Genfersee. Das Ziel Genf liegt hinter der Seekrümmung. Was wir bisher ohne grosse Mühen mit dem Velo befahren und entdeckt haben, war eindrücklich. Doch es gibt auf der Rhone-Route noch eine Steigerung.

Durch das Unesco-Kulturerbe

Kurz nach Vevey, zwischen Saint-Saphorin und Epesses, radeln wir durch die Rebberge des Lavaux. Natürlich ist die faszinierende Region auch aus dem Zug von Bern Richtung Lausanne zu beobachten. Doch mittendrin erhalte ich erst ein Gefühl für diesen steilen, terrassierten Hang. Dafür, was es heisst, hier Reben anzubauen. Ich bin gefesselt von den Linien der Rebstöcke, den Herbstfarben, vom Blick auf den weiten See weit unten. Über und unter uns die Zugstrecke wie in einer Modelleisenbahnanlage.

In Epesses ist es Zeit, die Traube nicht nur als Frucht zu geniessen, sondern auch als Wein. Dazu ein Fisch aus dem Genfer- see, Waadtländer Saucisson oder einen panierten Tomme Vaudoise – «Savoir-vivre» würden die Franzosen dazu sagen.

Nach Lausanne ist das Ufer flach und dicht besiedelt. Städte mit mittelalterlichen Burgen und Rundtürmen reihen sich aneinander. Ackerbau breitet sich im Hinterland aus. Die Rebberge der Côte sind an die flacheren Hänge zurückversetzt. Nach Morges biegen wir in diese Landschaft ein. Das Städtchen Aubonne liegt auf einer Anhöhe; der Weitblick bis in die Savoyer Alpen lohnt den Aufstieg. Auch die rauschende Abfahrt Richtung Féchy.

Mit dem Velo zum Jet d’eau

Je näher wir der Uno-Stadt Genf kommen, umso höher scheinen uns die Mauern um die Häuser. Verschiedenste Sprachen und Menschen prägen das Strassenbild. Ich blicke vom Turm der Kathedrale von Genf zum Jet d’eau über den riesigen See zu den Rebhängen. Ich denke bereits an den nächsten Sommer und stelle mir vor, wie ich den Anfang der Rhone-Route am Furkapass, mit dem Blick auf das ewige Eis des Rhonegletschers, die uns der frühe Wintereinbruch verwehrt hat, nachhole. Ich lasse all die Sehenswürdigkeiten der letzten Tage Revue passieren. Es sind einige zusammengekommen.

__________________________

Beschilderung

Ab Andermatt im Kanton Uri ist der Veloweg Rhone-Route mit den roten Schweiz-Mobil-Pfeilen und der Nummer 1 bestens markiert. Je nach Wetterlage und Kondition kann man die Tour auch erst in Oberwald oder Brig beginnen.

Anforderungen

Ab Oberwald keine grösseren Höhenunterschiede. Meist auf Nebenstrassen. Auch für Familien geeignet.

Miete von E-Bike, Arrangements, Gepäcktransport

Eurotrek AG, Zürich; www.eurotrek.ch (offizieller Partner von Schweiz Mobil)

Verpflegung

Unterwegs problemlos. Französische Patisserie bei Christophe Moret in Rolle. Das Bistrot du Bœuf Rouge in Genf bietet feine Küche in charmanter Atmosphäre. Das Wirtepaar spricht perfekt Schweizerdeutsch.