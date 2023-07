Genusswandern Von der Vorspeise, zum Hauptgang und zum Dessert wandern – neues Angebot im Rheintal Kulinarische Wanderungen liegen im Trend: Zum Beispiel die Genusswanderung durch die Rebberge im Rheintal – sie führt von Gang zu Gang.

Von Berneck bis Marbach: Ausflug mit drei Etappen und drei Gängen. Bild: PD

Eine gemütliche Wanderung mit drei Zwischenstopps, jeweils für einen Gang: So funktioniert das Konzept kulinarische Wanderung. St.Gallen-Bodensee-Tourismus bietet diese als Pauschalangebot an. Neben einer bereits etablierten Tour von Untereggen bis zum Bahnhof Rheineck folgt nun eine zweite Route im Rheintal, heisst es in einer Mitteilung von St.Gallen-Bodensee-Tourismus.

Der Ausgangspunkt der Wanderung durch idyllische Rebberge des Rheintals, ist mit dem Zug einfach zu erreichen: Ab dem Bahnhof Au geht es auf den Rheintaler Höhenweg und durch die berühmten Bernecker Weinberge, wo im Restaurant Maienhalde der erste Gang serviert wird.

Es folgen weitere Kilometer bis zum Hauptgang im Businesshotel Forum in Widnau. Schliesslich wartet das Dessert im Romantik-Restaurant Schloss Weinstein in Marbach, bevor die letzte Etappe am Bahnhof Marbach endet.

Bilder: PD Gourmet-Ausflug: Von Restaurant zu Restaurant wandern und geniessen.

Von Gang zu Gang zwischen Alpstein und Bodensee

Schon etwas länger gibt es die Kulinarikwanderung zwischen See und Alpstein: Start ist die Postautohaltestelle Hinterhof in Untereggen. Danach geht es via Eggersrieter Höhe zum Restaurant Bären in Grub. Auf dem Fünfländerblick wartet in der Wirtschaft Rossbüchel der Hauptgang. Weiter geht es zum Dessert, das beim Ausflugsziel Steiniger Tisch serviert wird.