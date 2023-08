Geniessen Idyllische Bergbeizen in der Ostschweiz: An diesen Orten geht das Herz auf Hübsche Berggasthäuser inmitten fantastischer Bergkulisse: Auch in der Ostschweiz gibt es einige. Die 14 schönsten Beizen in der Übersicht.

Gastgeberin Christiane Niederer vor der tollen Aussicht auf das Rheintal. Bild: PD

Das hoch über dem Rheintal auf einem Felsband thronende Restaurant Meldegg wird von der fünften Generation geführt und war schon Ziel von gekrönten Häuptern, dem Gesamtbundesrat und von General Guisan. Bis heute verblieb die «Meldegg» im Besitz der Familie Niederer und immer wieder fand sich der Nachwuchs bereit, in die Fussstapfen der Vorfahren zu treten.

Die «Meldegg» liegt direkt am Rheintaler Höhenweg und gehört dank ihrer einzigartigen Aussicht zu einem lohnenswerten Ziel für alle Wanderer.

Nächtliche Aussicht vom Gäbris auf den Alpstein und die Milchstrasse. Bild: Thomas Ammann

Das Restaurant Unterer Gäbris befindet sich oberhalb von Gais auf 1200 Metern über Meer. Die typisch appenzellische Gaststube bietet Platz für 40 Personen. Der prächtige Kachelofen sorgt immer wieder für grosses Staunen. Wanderer suchen das Lokal das ganze Jahr über gerne auf, geniesst man doch die herzliche Atmosphäre und die gluschtigen Speisen.

Die sonnige Gartenwirtschaft bietet Ausblicke in den Alpstein, Montafon und Vorarlberg. Die kleinen Gäste können sich auf dem Kinderspielplatz austoben.

Lohnt es zu entdecken: Der Köbelisberg über Lichtensteig. Bild: PD

Wer schon einmal einen Sonnenuntergang hier erlebt hat, kommt immer wieder her. Bei gutem Wetter geniesst man hier ein wunderbares Panorama vom Säntis über die Churfirsten, den Speer bis hin zu den Berner Alpen.

Die Bergwirtschaft Köbelisberg liegt auf 1045 Metern über Meer. Sie ist in 45 Gehminuten ab Parkplatz Burg auf einer Naturstrasse leicht zu erreichen. Für die kleinen Gäste gibt es einen Spielplatz mit Trampolin und Kinderschaukel. Das Gasthaus bietet auch Übernachtungsmöglichkeiten.

Die Chrüzegg bietet herrlichen Ausblick. Bild: PD

Das Gasthaus liegt mitten in einem attraktiven Wandergebiet mit 20 Ausgangspunkten, die alle hinauf zur Chrüzegg führen. «Aus unserer Küche verwöhnen wir Sie gerne mit saisonalen, einheimischen und hausgemachten Köstlichkeiten.» – So steht es auf der Website. Im grossen Saal mit Platz für 80 Personen können auch grosse Feste gefeiert werden.

Das Waldgasthaus Lehmen in Weissbad. Bild: Jolanda Riedener (14 .7. 2023)

Das Waldgasthaus Lehmen ist gut erreichbar und dennoch idyllisch gelegen. Gemütlich verweilen und so richtig entspannen kann man auf der grosszügigen Terrasse. Auf den roten Gartenstühlen blickt man Richtung Schäfler in die sonnige Felswand. Am Geländer wachsen Johannisbeeren in verschiedenen Farben, das Plätschern eines Brunnens begleitet uns durch den Abend.

Erstmals urkundlich erfasst worden ist der «Laimen» 1579. Schon immer war er Treffpunkt für Sennen, Wanderer oder «Holzelüüt». Seit 1921 bewirtet sie die Familie Müller.

Im Berggasthaus Bollenwees kann man auch übernachten. Bild: Ralph Ribi

Wer auf der Terrasse des Bergrestaurant Bollenwees sitzt und auf den Fälensee blickt, umringt von majestätisch hohen Felswänden, wähnt sich für einen Augenblick an einem skandinavischen Fjord. Stattdessen befindet man sich mitten im Alpstein. Ein spannender Ort für Hobby-Fotografen und Fotografinnen, um die sich ständig verändernden Lichtverhältnisse und Spiegelungen auf dem Wasser einzufangen.

Das Berggasthaus Staubern. Bild: Raphael Rohner

Hoch über dem St.Galler Rheintal steht auf dem östlichen Grat des Alpsteins oberhalb von Frümsen das Berggasthaus Staubern auf 1751 Metern über Meer. Die überwältigende Aussicht bietet einen Blick auf vier Länder. Das Berggasthaus ist bequem mit der solarbetriebenen Bahn ab Frümsen erreichbar.

Eingebettet zwischen Bergmassiv und See: Das Gasthaus Seealpsee Bild: Andrea Tina Stalder

Der Seealpsee ist eines der beliebtesten Fotosujets im Alpstein. Von der Terrasse des Gasthauses Seealpsee blickt man auf die spiegelglatte Wasseroberfläche. Es liegt ideal zwischen Bergen, am See und ist innerhalb einer kurzen Wanderung erreichbar. Bereits 1868 wurde erstmals ein Gasthaus am Seealpsee in den Chroniken erwähnt. Seit 1941 betreibt es die Familie Dörig in mehreren Generationen.

Grosse Auswahl und gemütliches Ambiente in der Meglisalp. Bild: PD

Eines der besten Speiserestaurants im Alpstein ist definitiv das Gasthaus Meglisalp. Das hält auch der Blogger und Wanderautor Patrick Stämpfli fest. Hirschhackbraten oder Chäschnöpfli sind besonders beliebt. Doch nicht nur essen kann man gut im Sennendörfli, man kann auch hier übernachten. Mit dem Hotpot gibt es sogar ein Wellnessangebot für die Gäste.

Die Wirtschaft Hoher Hirschberg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Bild: Paul Broger

Das Gasthaus Hoher Hirschberg liegt auf 1167 Metern über Meer - zwar nicht auf einem Berg, aber auf einer Hügelspitze. Wandererinnen und Biker kommen gerne hierher, die Beiz ist aber auch mit dem Auto gut erreichbar. Das Ausflugsrestaurant ist bekannt für die hausgemachten Desserts, die saisonalen Speisen und die herrliche Aussicht. Auf dem Hohen Hirschberg kann man aber auch übernachten oder Feste feiern.

Das Berggasthaus Schäfler. Bild: Samuel Ryter

Der «Schäfler» liegt auf 1900 Metern über Meer, unter dem Säntis und oberhalb der Ebenalp. Die 1915 eröffnete Alpstein-Beiz. 1926 kauften Baptist und Theresia Dörig-Dörig den «Schäfler». Schon damals war das Bergrestaurant ein respektabler Bau mit 26 Betten und Heulager für 60 Personen, eine kleine technische Meisterleistung auf einem windigen Felskopf. Mehrmals pro Woche treibt Baptist Dörig ein Maultier zum Gasthaus hinauf, beladen mit Getränken, Lebensmitteln und Holz.

1969 übernahm Tochter Louise mit ihrem Mann Adolf die Leitung. Damals wurde die Transportbahn vom Lehmen hinauf in Betrieb genommen.

Noch immer ist das Berggasthaus eines der beliebtesten im Alpstein, auch für Übernachtungsgäste. Die Aussicht ist hier grandios.

Der Fuchsacker ist ein Familienbetrieb. Bild: Jolanda Riedener

Das Restaurant Fuchsacker liegt oberhalb von Degersheim. In den Wintermonaten ist es nur an den Wochenenden oder auf Anfrage geöffnet. Zum Restaurantbetrieb gehört auch ein Gästehaus, wo man in Zwei- oder Mehrbettzimmern übernachten kann.

Auf der Karte stehen Salate, kalte Plättli und warme Gerichte wie Gerstensuppe, Chäshörnli oder Schnitzel. Im Winter ist Fonduezeit.

Fridolin Früh von der Wolzenalp. Bild: Tobias Garcia

Im Sommer gibt es auf der Wolzenalp Sonne, Panorama, Entspannung und Erholung – im Winter Wärme und Behaglichkeit. Das Speise- und Getränkeangebot widerspiegelt sich in der Verbundenheit mit der Region. Die Heidelbeeren für den Wolzencoupe etwa, sind gleich um die Ecke gepflückt worden. Und so kann es schon einmal vorkommen, dass die Köchin die frischen Zutaten für den Salat gleich im Gemüsebeet auf der Terrasse sammelt. Das Gasthaus ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Spaziergänge.

Beliebtes Fotosujet: Das Berggasthaus Aescher. Bild: Urs Bucher (26. 5. 2020)

Auf dem Aescher gibt es typische Bergbeizen-Gerichte. Das Bergrestaurant Aescher gehört zu den ältesten Berggasthäusern der Schweiz. Es besteht schon seit 1860. Heute ist der Ort ein Touristenmagnet: Das dicht an den Fels gebaute Gasthaus ist eines der beliebtesten Fotosujets im Appenzellerland.

