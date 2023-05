Wo: In Hundwil, beim Restaurant Bären im Dorfkern

Wann: Vom Freitag, 9. Juni bis Sonntag, 11. Juni. Offizielle Eröffnung am Freitag ist um 17 Uhr.

Anreise: Die Parkplätze in Hundwil sind beschränkt, deshalb empfiehlt sich die Anreise mit dem öV.

Reservation: Workshops kann man vorab online buchen, ein Besuch im Wanderdörfli ist spontan und kostenlos möglich.