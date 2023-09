Erleben Mit Zug, Schiff und Bergbahn: Diese Tagesausflüge lohnen sich mit dem GA besonders Welche Zugausflüge schenken so richtig ein? Lohnende Erlebnisse für GA-Besitzerinnen sowie Tageskarten-Benutzer und eine Übersicht: Diese Bergbahnen kann man mit dem GA gratis benutzen oder mit dem Halbtax günstiger befahren.

Haben Sie das GA? Mit diesen drei Ausflugstipps holen Sie viel heraus. Falls Sie kein GA haben: Ein Tages-GA lohnt sich für diese Ausflüge unbedingt, am besten frühzeitig buchen.

Beliebte Aussicht auf Rigi Kulm. Bild: Pius Amrein (14. 7. 2023)

Als «königliche Rigi-Rundreise» bezeichnet die Ferienregion Weggis Vitznau Rigi diese Tour. Nicht zu unrecht. Start der Tour ist Weggis, dort geht es über den Vierwaldstättersee mit dem Schiff bis nach Vitznau. Als nächstes steigt man auf die Rigi Bahn um. Mit der Zahnradbahn geht es auf 1797 Meter über Meer nach Rigi Kulm, wo man das herrliche 360-Grad-Panorama geniessen kann.

Anschliessen gelangt man mit der Zahnradbahn nach Rigi Kaltbad oder man nutzt diese Etappe für eine etwa einstündige Wanderung. Wer mag, kann im Mineralbad und Spa entspannen – allerdings ohne GA-Vergünstigung (der Tageseintritt kostet 41 Franken), bevor es mit der Luftseilbahn zurück nach Weggis geht.

Sparpotenzial GA: Mindestens 119 Franken, hinzu kommen Anreisekosten zum Beispiel von der Ostschweiz in die Zentralschweiz.

Schifffahrt von Weggis nach Vitznau (10.-), Zahnradbahn Vitznau - Rigi Kulm (49.-), Zahnradbahn Rigi Kulm - Rigi Kaltbad (24.-), Luftseilbahn Rigi Kaltbad - Weggis (36.-), alle Preise ohne Halbtax. Es sind Tageskarten für die Rigi erhältlich (78.- oder 129.- inkl. Schifffahrt).

Die Zentralbahn mit Panoramawagen auf der Strecke von Luzern nach Interlaken. Bild: PD/Zentralbahn

Mit dem komfortablen Panoramazug ab Luzern oder Interlaken erreicht man Meiringen einmal pro Stunde. Durch die grossen Fenster blickt man auf die Berge, klare Seen und schöne Landschaften.

Der Ausgangspunkt Meiringen bietet sich zum Beispiel für eine Fahrt mit der Seilbahn nach Hasliberg an. Bis Reuti ist diese im GA inbegriffen. Von Hasliberg aus kann man eine Vielzahl Wanderung unternehmen oder im Hotel «Reuti» einkehren. Den gleichen Weg geht es zurück nach Meiringen.

Anschliessend gelangt man mit der Bahn zur Aareschlucht. Sie ist 1400 Meter lang und 200 Meter tief. Über Stege und durch Tunnels kann man die imposante Schlucht in rund 45 Minuten mühelos durchwandern. Der Eintritt kostet zehn Franken.

Sparpotenzial GA: 63.80 Franken ab Luzern, hinzu kommen Anreisekosten bis Luzern.

Fahrt nach Hasliberg 9.- , Panoramazug Luzern-Meiringen (retour) 47.60 Fr., Interlaken-Meiringen (retour) 26 Fr. Meiringen- Aareschlucht Ost (retour) 7.20 Fr.

Solothurn ist Ausgangspunkt dieses Ausflugs. Bild: PD/Tino Zurbrügg

Die schönste Flussfahrt der Schweiz führt von Solothurn nach Biel – das behauptet jedenfalls die Bielersee Schifffahrt. Die einfache Aare-Fahrt dauert etwa 2 Stunden und 45 Minuten. Sie führt entlang an Naturschutzgebieten und bietet Ausblick auf die Jurakette. Ein Höhepunkt der Fahrt bildet das historische Städtchen Büren an der Aare mit seiner Holzbrücke. Ausserdem passiert das Schiff eine Schleuse in Port.

In Biel angekommen, geht es mit der Standseilbahn in die Höhe: Von der Schifflände Biel erreicht man die Magglingenbahn in etwa zehn Minuten zu Fuss. Zwar kostet die Fahrt ohne entsprechendes Abonnement nur sieben Franken, doch die Aussicht, etwa von der Terrasse des Bundesamts für Sport, ist wunderbar.

Magglingen ist Ausgangspunkt für Wanderungen. Einen Spaziergang entfernt liegt die Bergwirtschaft «Hohmatt», sie ist in etwa 35 Minuten erreichbar. Zum Restaurant End der Welt dauert es etwa 20 Minuten. Zurück in die Stadt kommt man wieder mit der Standseilbahn, die alle 15 Minuten fährt.

Das Weinbaugebiet am Bielersee mit der St.Petersinsel. Bild: Andreas Toggweiler

Wer noch nicht genug vom Schifffahren hat, steigt in Biel aufs Kursschiff und erreicht zum Beispiel die St.Petersinsel innerhalb von 50 Minuten. Die Insel hat eine reiche Geschichte. So wurde sie schon von Pfahlbauern besiedelt, es entstand hier ein Kloster, später ein Spital. Heute ist die Insel ein Freizeitparadies und Naturschutzgebiet.

Sparpotenzial GA: Mindestens 133 Franken, hinzu kommen Anreisekosten bis Solothurn.

Schiff von Solothurn nach Biel (einfach 63.-), Magglingenbahn (7.-), Schiff Biel-St.Peterinsel retour (54.-).

Beliebte und bekannte Bergbahnen wie das Jungfraujoch oder der Titlis gewähren mit dem GA oder Halbtax eine Vergünstigung.

Freie Fahrt für GA-Besitzerinnen und -Besitzer gibt es aufs Stanserhorn, ebenso auf die Klewenalp und auf die Rigi – sowohl mit den Zahnradbahnen ab Goldau und Vitznau als auch via Luftseilbahnen Weggis-Rigi Kaltbad und Kräbel-Rigi Scheidegg. Aber auch auf den Stoos, sei es mit der Stoosbahn oder mit der Luftseilbahn ab Morschach, ist das GA gültig.

In der Ostschweiz gibt es mit dem GA oder Halbtax eine Ermässigung auf dem Kronberg, Säntis, Hohen Kasten (noch bis Januar 2024), dem Chäserrugg, der Bahn zur Alp Sellamatt, nach Wildhaus-Gamsalp und auf der Strecke Flumserberg-Maschgenkamm.

Im GA inbegriffen und damit kostenlos ist die Fahrt mit der Gondel von Unterterzen bis Flumserberg.

Ebenfalls eine Ermässigung gibt es von Wangs via Furt bis zur Pizolhütte und von Bad Ragaz bis Laufböden.

Auf dem Bodensee muss man mit dem GA keinen Aufpreis bezahlen, wenn man die Fähre benutzt oder am Schweizer Ufer unterwegs ist. Auf Kurse, zum Beispiel ans deutsche Ufer, gibt es eine Ermässigung.

Weiter ist die Fahrt auf den meisten grossen Seen der Schweiz mit dem GA kostenlos. Es gibt ein paar Ausnahmen. Das GA nur teilweise akzeptiert wird auf dem Greifensee und dem Lago di Lugano, dafür bekommt man eine Ermässigung auf den Ticketpreis.

Keine Ermässigung mit dem GA gibt es auf der Fähre Beckenried-Gersau, auf dem Lac de Joux, dem Lac des Brenets, dem Lago di Poschiavo, dem Silsersee und dem Walensee.