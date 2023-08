Erleben Action in den Bäumen, Nervenkitzel am Seil: Tolle Ziplines, Seilparks und Klettertürme in der Ostschweiz Spass, Bewegung und Adrenalin an der frischen Luft: Seilparks und Co. sind beliebte Freizeitaktivitäten für Gross und Klein. Sechs Tipps aus der Ostschweiz und Umgebung.

Der Zipline-Park am Fusse des Kronbergs. Bild: Tobias Garcia

Am Fusse des Kronbergs kann man sich auf fünf verschiedenen Routen durch den Zipline-Park schwingen. Von leicht bis anspruchsvoll: Der Seilpark mit 25 Ziplines und einer Länge von insgesamt 1210 Metern sorgt für Abwechslung und rasanten Spass.

Der Park ist auf den leichten Routen bereits ab sechs Jahren sowie einer Körpergrösse von 110 Zentimeter begehbar, bis neun Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Der Seilpark befindet sich bei der Sportanlage Gründenmoos in Abtwil. Bild: Ralph Ribi

Ob vier oder dreissig Meter über dem Boden – der Seilpark Gründenmoos ist ein Ausflugsziel für die ganze Familie. Er gehört zum Säntispark, befindet sich aber nicht bei der Freizeitanlage selbst, sondern an der Gründenstrasse bei der Sportanlage Gründenmoos.

Der Park besteht aus sieben verschiedenen Routen: Je nach Schwierigkeitsgrad gilt es Hängebrücken, Balken oder Seile zu überwinden. Für einen Besuch sollte man etwa drei Stunden einplanen.

Das Sport- und Freizeitgebiet Atzmännig verfügt über mehrere Attraktionen. Bild: PD

Acht Parcours in verschiedenen Dimensionen und mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gibt es im Seilpark Atzmännig. Sie erfordern Geschicklichkeit und Koordinationsvermögen. Pro Parcours benötigt man im Schnitt 20 bis 40 Minuten. Spezielle Fähigkeiten oder Vorkenntnisse braucht es nicht.

Kinder ab acht Jahren und mit einer Mindestgrösse von 120 Zentimetern sind im Seilpark zugelassen. Für kleinere Kinder steht ein separater Kinderparcours mit speziellem Sicherungssystem zu Verfügung. Für Gruppen gibt es ausserdem ein Angebot, bei dem man den Park im Dunkeln erkundet.

Geschicklichkeit lässt sich im Park auf der Prodalp trainieren. Bild: PD

Der Kletterturm am Flumserberg bietet Abwechslung und Spass für jedes Alter: Über 100 Kletterstationen, kompakt eingebettet auf drei Etagen, ergeben im kristallförmigen Turm auf der Prodalp ein eindrucksvolles Bild.

Auf jeder der drei Etagen können mehr als 30 originelle Kletterstationen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gemeistert werden. So gibt es schon für Kinder ab vier Jahren erste Kraxeltouren.

Ob für Kids oder mit Adrenalin: Der Adventure Park Neuhausen am Rheinfall bietet verschiedene Routen für jedes Niveau an. So kann man sich langsam an die ungewohnte Höhe und wackligen Elemente herantasten.

Besonderer Höhepunkt ist eine 400 Meter lange Zipline mit toller Aussicht auf den Rheinfall. Noch wagemutiger geht es auf dem Hell Trip zu und her. Gemäss Veranstalter ist diese Tour anspruchsvoll und kräfteraubend, die Pendelsprünge sorgen für einen Adrenalinkick.

Im Wald auf der Insel Mainau gibt es einen spannenden Parcours. Bild: PD (Insel Mainau/Peter Allgaier)

Der Erlebniswald liegt gegenüber der Insel Mainau im angrenzenden Wald auf dem Festland. Vom Parkplatz der Mainau ist der Erlebniswald in etwa 15 Gehminuten erreichbar. In der Nähe befindet sich ein Biergarten, wo man sich nach dem Klettervergnügen stärken kann.

Für den Kletterpark wird nur Holz aus dem eigenen Mainau-Wald verwendet. Alle Holzinstallationen und Holzbauten sind aus den natürlichen Ressourcen des Waldes entnommen worden, heisst es auf der Website des Erlebnisparks.

Die Seilparks haben unterschiedliche Anforderungen an ihre Besucherinnen und Besucher. Es braucht geschlossene Schuhe, zum Beispiel Turnschuhe oder Wanderschuhe sind von Vorteil. Am besten eignet sich bequeme Freizeitkleidung. Klettergurt inklusive Karabiner und Helme werden von den Veranstaltern ausgehändigt.