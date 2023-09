Nachtleben Ambiente und Bar-Handwerk: In diesen St.Galler Lokalen gibt es gute Cocktails Von Old Fashioned bis Mai Tai: St.Gallen hat ein vielfältiges Nachtleben, auch in Bezug auf die Cocktailauswahl. Sieben Bars, in denen es die besten Cocktails gibt – zubereitet von Profis.

Sonntag, Montag, Dienstag geschlossen

Martin Durot ist seit 2019 Pächter des «Maverick’s» an der Augustinergasse 19. Bild: zvg

«Auf dem Spielplan der Maverick’s Bar stehen sowohl bittersüsse Tragödien als auch rauchgeschwängerte Dramen», heisst es auf der Website der Bar. Die Karte kann sich sehen lassen. Ob exotisch, vollmundig oder prickelnd: Es sind Klassiker und kreative Drinks im Angebot. Professionell zubereitet von Martin Durot, Barkeeper und Geschäftsführer des Lokals an der Augustinergasse 19. Sein Handwerk übte er vorher im «Alt St.Gallen», unweit seiner jetzigen Bar, ebenfalls im Bermuda-Dreieck aus.

Wer sich einmal im privaten Rahmen mit Cocktails verwöhnen lassen will, ist im «Maverick’s» ebenfalls an der richtigen Adresse. Für Geburtstage, Polterabende und Co. gibt es Gruppenangebote mit Snacks und drei bis fünf Cocktails pro Person.

Täglich ab 17 Uhr

Die Bar des Kongresshotels Einstein ist mehrfach ausgezeichnet worden. Bild: PD

Valentin Matter gehört zu den besten Nachwuchs-Barkeepern der Schweiz und kreiert für seine Gäste in der Einstein Bar Drinks aus besonderen Zutaten. Im Oktober 2022 wurde der damals 23-Jährige als «Best Barkeeper Talent» an den Swiss Bar Awards ausgezeichnet. Neben einem umfassenden Cocktailangebot gibt es über 100 verschiedene Whiskeys im Angebot.

Sonntags geschlossen

Andrea Bonetta ist Geschäftsführer und erfahrener Bartender. Bild: Michel Canonica

Er stand schon hinter exklusiven Theken: Andrea Bonetta arbeitete in Gstaad und St.Moritz, bevor er nach St.Gallen kam. In der Lunarisbar war er sechs Jahre Barchef, bevor er sie vom Vorgänger übernommen hatte. Er ist immer für einen Smalltalk zu haben und berät seine Kundinnen und Kunden zu exquisiten Destillaten.

Für private Anlässe kann man das Lokal an der Augustinergasse 29 auch mieten. Cocktailkurse sind ab sechs Personen buchbar.

Sonntags geschlossen

Chef Armando Archundia richtet im Soho an der Löwengasse in St.Gallen einen Drink her. Bild: PD

Gediegenes Ambiente, Cocktails, Zigarren, das ist es, was Geschäftsführer Najib Shimou nach St.Gallen bringen wollte, wie auf seiner Website schreibt. Ganz nach dem Motto «Welcome to New York in St.Gallen». Auf zwei Etagen gibt es an der Löwengasse Drinks und Speisen zu Pianoklängen.

Armando Archundia ist weit gereist. Der gebürtige Mexikaner sammelte Erfahrungen als Bartender in seiner Heimat, ehe ihn seine Passion vor zwanzig Jahren in die Schweiz führte. Als Chef de Bar belebt er das «Soho» mit seinen Cocktailkreationen.

Sonntags, montags, dienstags geschlossen

Cocktails, Kaffee oder Schallplatten gibt es im «Analog». Bild: Raphael Rohner

Keine Bar im klassischen Sinn ist das «Analog» an der Engelgasse 8. Vielmehr ist sie Plattenladen, Kaffee und eben auch Cocktailbar. Die Drinks werden sorgfältig zubereitet und an Vintagetische serviert. Die Plattenregale werden abends abgedeckt und zu Holztischen umfunktioniert.

Sonntags geschlossen

Sergey Keller ist Geschäftsführer im «Le Fumoir» an der Hinterlauben 2. Bild: Arthur Gamsa (17. 6. 2021)

Minimalistisches Innendesign und eine Zigarrenlounge im oberen Stock: Sergey Keller eröffnete das «Le Fumoir» vor zwei Jahren an der Hinterlauben 2. Dessen Spezialität sind klassische Cocktails, Whisky und Zigarren.

Er hat einige Raritäten im Angebot, zum Beispiel ein uralter Croizet Cognac und ein «Glenturret» 30-Year Single Malt Whisky von Signatory in limitierter Auflage. Die Cocktailkarte ist übersichtlich, je nach Geschmack kreiert Keller spontan Drinks für seine Gäste.

Täglich ab 17 Uhr

Für einmal gibt es Cocktails mit Liveshow: am Honkytonk im «Al Capone». Bild: Donato Caspari (30. 4. 2022)

Die Bar ist nach einem der berühmtesten Verbrecher Amerikas der 1920er- und 1930er-Jahre benannt. Der Name ist weniger eine Hommage an die Kriminalität als an das Lebensgefühl und den Stil dieser Zeit.

Die Bar und das gleichnamige Restaurant sind im Charme der Roaring Twenties und im Industriestyle gehalten. Kupferdecken, altenglische Lampen und einen rustikalen Eichenholzboden bieten bis zu 70 Sitzplätze und 15 Barplätze. Neben Cocktails und einer grossen Spirituosenvielfalt gibt es auch eine Auswahl an internationalen Craftbeers.

Auf der Karte stehen klassische Cocktails und Signature Drinks. Apéros und alkoholfreie Alternativen fehlen ebenfalls nicht.