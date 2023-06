Best of Hier essen Sie direkt am Wasser: Diese Ostschweizer Restaurants bieten das perfekte Sommerambiente Sie heissen «Schiff», «Wave» oder befinden sich gleich ganz auf dem Wasser: Diese Restaurants sind heisse Tipps für alle, die Speis und Trank direkt am See oder Fluss geniessen wollen.

«Wave»: Sterneküche im Hotel Bad Horn

Von der Terrasse blickt man auf den hoteleigenen Hafen. Bild: Michel Canonica

Das «Bad Horn» ist die Adresse für gehobene Ansprüche am südlichen Bodenseeufer: Das Viersternhotel verfügt über einen eigenen Hafen, eine grosse Terrasse und das «Gault-Millau»-Lokal Wave – eingerichtet mit maritimem Mobiliar. «Näher am See geht nicht», lautet der Werbespruch des Hauses.

Das Fine-Dining-Lokal ist sicher weniger etwas für die, die gerne ungezwungen eine Portion Fischknusperli mit einem kühlen Bier geniessen. Die Qualität und Präsentation der Speisen hat ihren Preis und das Gesamtpaket unseren Testesser entsprechend überzeugt.

Das Seehus in Egnach

Das «Seehus»: ein modernes Restaurant direkt am Thurgauer Bodenseeufer. Bild: Jolanda Riedener

Nah am Bodenseeradweg und unmittelbar hinter der Badi Wiedehorn liegt das Restaurant Seehus. Auf der Terrasse kann man verweilen und den Blick aufs Wasser geniessen. Badegäste werden am vom Team betriebenen Kiosk bedient.

Im Restaurant und auf der Terrasse werden Apéros und Süsses genauso wie À-la-carte-Speisen serviert. Zu empfehlen sind unter anderem die Bodenseefelchen-Chnusperli mit frischem Salat. Besonders lohnenswert im Anschluss ans Essen ist ein Spaziergang auf dem Steg, der unmittelbar vom Restaurant übers Wasser führt.

«Ermarina» in Ermatingen: Auf dem schwimmenden Restaurant

Heinz und Melanie Haunschild haben das Kursschiff MS Kreuzlingen in Ermatingen zum Restaurant umfunktioniert. Bild: Reto Martin

Das einzige schwimmende Restaurant am Schweizer Bodenseeufer: Das Ambiente auf der «erMarina» in Ermatingen ist einmalig. Besonders beliebt ist das Lokal für Hochzeiten und an Abenden mit leuchtendem Sonnenuntergang. Bei einem Glas Rosé, mediterranen Speisen und Schaukeln auf dem Schiff fühlt man sich wie in den Ferien.

Das «Schiff» in Kesswil

Der Seegasthof Schiff in Kesswil liegt malerisch am Seeufer. Bild: Tobias Garcia

Vom Seegasthof Schiff in Kesswil blickt man direkt auf einen kleinen Hafen. Die Auswahl ist absichtlich beschränkt: Auf der Karte stehen jeweils fünf bis sechs regionale Gerichte, innerhalb von einer bis zwei Wochen wechselt das Angebot. Feines Essen und doch ein Treffpunkt für die Menschen aus dem Dorf: Dem «Schiff» in Kesswil gelingt es.

«Il Tiramisù»: Geheimtipp an der Murg

Es muss nicht immer der See sein: Mediterranes Ambiente ist im «Il Tiramisù» in Frauenfeld auch am Flussufer gewährleistet. Auf der Terrasse und auf der Speisekarte gibt es ganz viel Italien-Feeling. Zum Beispiel mit Parmaschinken, Büffelmozzarella, Gnocchi oder Piccata. Und damit nicht genug: Jeweils am Donnerstag ab 17 Uhr gibt es typisch italienischen Apéro mit verschiedenen kleinen Häppchen.

«Badhütte »Rorschach: Überschaubar und charmant

Die «Badhütte» ist definitiv mehr Badi als Beiz. Bild: Andrea Tina Stalder

Die «Badhütte» Rorschach ist vor allem eine Badi. Wer keinen Eintritt zahlt, darf aber trotzdem im Restaurantbereich Platz nehmen und sich verköstigen. Das historische Bad auf dem See wurde 1924 erbaut und ist ein echter Hingucker. An heissen Tag ist hier viel los, das Personal dennoch stets zuvorkommend. Ob im Sommerkleid oder in der nassen Badehose, hier bekommen Hungrige frische Salate, Sandwiches, Pasta und wechselnde Menüs. Auch die Getränkekarte kann sich sehen lassen.