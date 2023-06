Best of

Das Selbstbedienungsrestaurant ist in unter einer Stunde zu Fuss ab Schwellbrunn erreichbar. Das Bergrestaurant Hochhamm verfügt über eine grosszügige Terrasse. Neben Klassikern wie Chäshörnli oder einem kalten Plättli gibt es eine grosse Auswahl an verschiedenen Weinen.

Das Restaurant ist über verschiedene Wanderwege erreichbar. Wer nicht ab Schwellbrunn anreist, kann zum Beispiel auch ab Urnäsch zum «Hochhamm» wandern. Geöffnet ist die Beiz am Wochenende, unter der Woche nur bei schönem Wetter.

Wer ein Aussichtsrestaurant sucht, das gut mit dem Auto erreichbar ist, liegt beim «Rossbüchel» richtig. Parkplätze gibt es direkt neben dem Restaurant. Andererseits gibt es weitere Parkplätze, von denen aus das Lokal in einem etwa 20-minütigen Spaziergang erreichbar ist. Egal, wie man zum «Rossbüchel» gelangt, der Weg lohnt sich allemal.

Das gemütliche Lokal wurde 2015 erbaut und verfügt über eine grandiose Aussichtsterrasse.

Bilder: PD