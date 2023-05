Best of Das Sushi-Angebot in der Ostschweiz wächst und wächst – die besten Adressen in der Übersicht Wir haben drei Sushirestaurants in St.Gallen getestet, die Spitzenqualität liefern. Wo es sonst noch Sushi gibt – ob Take-away oder im Lieferdienst – in der Übersicht.

Fisch, Gemüse und Reis sorgfältig angerichtet: Sushi ist auch hierzulande beliebt. Bild: Maria Schmid

Ob Maki, wo Reis, Fisch und Gemüse in ein Noriblatt gerollt wird, oder Nigiri, bei dem der Fisch lose auf dem Reis platziert ist: Dies sind drei Top-Adressen für den Sushigenuss in St.Gallen.

«Sushi Bar Leo», St.Gallen

Hübsch angerichtete Platten in der Sushi Bar Leo. Bild: Ralph Ribi (27. 10. 2021)

Die Qualität der Sushi-Rollen ist erstklassig, weil sie stets an der Theke mit viel Erfahrung und Liebe zum Detail direkt vor den Augen der Gäste zubereitet werden. Auf der Karte stehen auch verschiedene Vegi-Sushi und Vorspeisen wie Algen-Salat oder Udon-Nudeln.

In der japanischen Küche, in der Gewürze eine Nebenrolle spielen und der Eigengeschmack der Produkte im Vordergrund steht, isst das Auge bekanntlich mit. Die Kreationen von Sushikoch Artur Kasprzyk sind kleine Kunstwerke, die im Gaumen regelrechte Geschmacksexplosionen entfachen können. Und für die man sich als Gast am besten viel Zeit nimmt. Wer eine schnelle Verpflegung sucht, ist hier am falschen Ort.

Die «Sushi Bar Leo» im Test: Details ansehen

«Klubhaus», St.Gallen

Eine grosse Platte mit California Rolls, Nigiri, Sashimi und Co. Bild: Jolanda Riedener

Im Restaurant Klubhaus in St.Gallen, wo über viele Jahre Paella und Co. serviert wurden, ist vor einiger Zeit das asiatische Zeitalter angebrochen. Kreative Fusionsküche lautet das Konzept. Neben einer grossen Auswahl an Currys, Nudel-, sowie Reisgerichten, Suppen und Teigtaschen gibt es eine separate Sushikarte. Wenn am selben Tisch Curry und Sushi bestellt wird, kann es sein, dass die Gerichte nicht gleichzeitig auf dem Tisch landen.

Die Auswahl ist gross, die Wahl fällt auf eine gemischte Platte für drei Personen und zusätzlich ein Tellerchen Maki. Die verschiedenen, schmackhaften Sushitoppings sind besonders positiv aufgefallen.

Das «Klubhaus» im Test: Details ansehen

«Moshi Moshi», St.Gallen

Das «Moshi Moshi» befindet sich im Hotel Metropol in St.Gallen. Bild: PD

Im «Moshi Moshi» gibt es direkt am Bahnhof St.Gallen eine schöne Auswahl an japanischen Gerichten. Salate, Misosuppen, Ramen aber auch Wagyu-Beef stehen neben Sushi auf der Karte. Es gibt auch eine kleine Auswahl an Schweizer Klassikern. Sushi wird vor allem in verschiedenen gemixten Platten serviert, man kann aber auch seine Lieblingsrollen separat bestellen.

Wenn es darum geht, die Vielfalt der japanischen Küche auf die Teller zu zaubern, macht Satoshi Shibamura keinem so schnell etwas vor. Der 39-jährige Japaner stammt aus dem Gourmet-Paradies Tokio. Dort hat Shibamura in diversen Restaurants gewirkt und sich zum Sushimeister ausbilden lassen, ehe er vor zehn Jahren in die Schweiz kam und heute im «Moshi Moshi» wirkt.

Das «Moshi Moshi» im Test: Details ansehen

Weitere Take-away-Adressen

Das «Yooji’s» ist eine Kette. Es gibt Filialen in mehreren Schweizer Städten. In St.Gallen befindet sich das Lokal in der schmucken Bahnhofs-Wartehalle. Glaswände trennen Pendler von Restaurantbesucherinnen, die hier auf Barhockern Platznehmen und sich ab Laufband bedienen können. Beim Running-Sushi greift man sich Tellerchen um Tellerchen mit dem, auf was man gerade Lust hat.

Das «Yooji’s» hat aber auch eine Theke mit einer grossen Auswahl an abgepacktem Sushi. Oder man bestellt online vor und holt das Essen vor Ort ab. Der Onlineshop ist übersichtlich gestaltet, man findet alle Sushis abgebildet und eine Zutatenliste.

Eine gemixte Platte «Inside Out» im Take-away. Bild: Jolanda Riedener

Neben Sushi und Sashimi gibt es auch Suppen, Bowls, Salate und natürlich Desserts. Die Auswahl ist recht gross und nicht nur klassische Sushivariationen werden angeboten, sondern auch mit Gewürzen und Zutaten experimentiert. Es gibt wunderbare vegetarische und vegane Alternativen.

Das «Sushihuus» gibt es seit 2012 als Lieferdienst und verfügt über zwei Restaurants: Eines in St.Gallen und eines in Oberbüren. Neben Sushi bietet das Sushihuus Poké Bowls, Momos und Gyozas an. Im Onlineshop kann man auch gemischte Sushi-Sets bestellen.

«Sushiplus» liefert Sushi innerhalb von St.Gallen und Umgebung. Bestellen kann man im Onlineshop oder telefonisch. Es gibt grössere gemischte Boxen oder man kann sich sein Menü aus verschiedenen Sushiarten selbst zusammenstellen.

Das Angebot an vegetarischem Sushi ist beschränkt. Neben Sushi gibt es warme Vorspeisen und indisches Essen.

«Umm Sushi» setzt nach eigenen Angaben auf authentisches, qualitativ hochwertiges Essen. Im gut gegliederten Onlineshop kann man das Gewünschte im Bild anschauen und bestellen. Das Sushi muss man im Anschluss an der Nelkenstrasse 7 in Wil abholen. Auch Suppen, Salate und auserlesene Boxen gibt es.

Das Unternehmen bietet ausserdem Catering und Sushi-Workshops an. Die Kurse kann man etwa für Teamanlässe buchen.

«Oyshi Sushi» bietet Sushispezialitäten im Restaurant, als Take-away oder Lieferdienst in der Region an. Im Onlineshop gibt es verschiedene Sets zum Teilen. Verschiedene Klassiker und ausgefallenere Sushihäppchen kann man sich individuell zusammenstellen. Ins Auge sticht etwa die «Truffle Roll». Es gibt auch verschiedene vegetarische Alternativen.

Neben Sushi kann man Bowls bestellen. Ein besonderer Leckerbissen ist etwa der Ente-Bao-Bun.

Welches ist Ihre Lieblingsadresse für Sushi? Wir freuen uns über einen Kommentar!