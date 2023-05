Erleben Die Badisaison ist eröffnet: Ostschweizer Freibäder in der Übersicht Lust auf Sommer? Wir haben drei Vorschläge für Freibäder, die sie einmal besuchen sollten. Unsere grosse Übersichtskarte zeigt, wo die Badisaison wann startet.

Neues Naturbad Horn

Im Sommer 2023 eröffnet das erste Naturbad am oberen Bodensee. Hauptattraktion des Horner Seebads ist das neue Kinderbassin: Speziell ist, dass es mit Wasser aus dem Bodensee gespeist wird. Das Becken kommt ganz ohne Chemie aus und wird mittels einer Pumpe mit Seewasser gefüllt. In einem künstlich angelegten Bach fliesst das Wasser dann wieder zurück in den See, somit entsteht ein natürlicher Wasserkreislauf.

Nach dem Umbau eröffnet das erste Naturbad am oberen Bodensee in Horn. Bild: Arthur Gamsa (Horn, 16. Mai 2023)

Architektonische Perle in Heiden

Das 1932 von Ingenieur Beda Hefti erbaute Schwimm- und Sonnenbad Heiden ist der wichtigste Vertreter des Neuen Bauens im Appenzellerland. Das Besondere: Die 1999 restaurierte Anlage ist baulich fast vollständig im ursprünglichen Zustand erhalten. Stilvoll baden ist hier gewiss.

Ein architektonisches Bijou: Die Badi in Heiden. Bild: Tobias Hug

Viel Platz im Hörnli Kreuzlingen

Direkt am Bodensee in Kreuzlingen liegt das Freibad Hörnli. Es bietet für alle etwas: Waghalsige klettern auf den Sprungturm oder stürzen sich auf die zwei Rutschbahnen, für Ruhigere gibt es das Nichtschwimmerbecken, für Sportler das Sportbecken. Auf der grossen Liegewiese finden alle ihr Plätzchen.