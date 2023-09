Ausflugstipps Wie man der Ferienbekanntschaft aus dem Ausland in drei Tagen eine Bilderbuch-Ostschweiz präsentieren kann Die Sommerferien sind vorbei – was bleibt sind schöne Erinnerungen und vielleicht eine Ferienbekanntschaft. Kommt jemand aus dem Ausland zu Besuch, möchte man dem Gast seine Heimat von der schönsten Seite zeigen. Wir haben ein Dreitagesprogramm mit einem Mix aus Kultur und Natur zusammengestellt.

Wir starten den ersten Tag gemächlich mit einem Ausflug nach St.Gallen, der Kulturstadt der Ostschweiz. Ein Muss ist ein Besuch in der Stiftsbibliothek, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört und eine der ältesten und schönsten Bibliotheken der Welt ist.

Ein Besuch in der Stiftsbibliothek St.Gallen ist ein Muss. Bild: Belinda Schmid

Ein anschliessender Bummel durch Klosterviertel und Altstadt gehört selbstverständlich dazu. Man kann den Gast auf die vielen Erker an den Altstadthäusern hinweisen und den roten Platz bei der Raiffeisenbank zeigen oder diese Informationen an einer Stadtführung selber mitgeniessen.

Das Mühleggbähnli ist für St.Gallen das, was die Polybahn für Zürich ist. Bild: Ralph Ribi

Eine Fahrt mit dem Mühleggbähnli und ein Spaziergang um die Drei Weieren runden den ersten Nachmittag ab. Hat der Gast keinen Jetlag und ist noch nicht müde, passt am Abend nochmals etwas St.Galler Kultur ins Programm: Ein Besuch in der Kellerbühne, der Lokremise oder eine Vorstellung im Stadttheater könnten gefallen.

Nach dem gestrigen Kulturtag, gibt es heute ein Naturerlebnis für den Besuch. Falls der Gast noch nie etwas vom Rheinfall gehört hat, lassen wir ihn im Unwissen und können uns spitzbübisch über einen Ausflug mit Überraschungseffekt freuen.

Der Rheinfall ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Leserbild

Wir fahren mit dem Zug nach Winterthur, steigen dort um und fahren eine knappe halbe Stunde mit der S-Bahn nach Dachsen. Vom Bahnhof geht es in einem 15minütigen Spaziergang runter an den Rhein zur Badi Dachsen. Dort könnte man das erste Mal picknicken, bis 1. Oktober ist auch das lohnenswerte Badi-Restaurant geöffnet. Rheinaufwärts, direkt dem Ufer entlang, führt ein schöner, gut begehbarer, schmaler Spazierweg. Nach gut 30 Minuten liegt einem plötzlich der tobende Rheinfall zu Füssen – was für ein Anblick!

Der Spaziergang endet bei der Schiffsablegestelle der Rheinüberfahrten. Die Überfahrt ans andere Ufer zum Schlössli Wörth dauert fünf Minuten. Wer länger vor dem Rheinfall im Schiff verweilen möchte, kann auch eine halbstündige Rundfahrt anhängen.

Vom Schlössli Wörth geht es in gut eineinhalb Stunden Fussweg weiter dem Rhein entlang nach Schaffhausen. Wer weniger gehen möchte, besteigt in Neuhausen am Rheinfall den Zug nach Schaffhausen. Nach einem kleinen Stadtbummel – eventuell inklusive Schaffhausens Wahrzeichen dem Munot – bringt einen das Schiff Richtung Kreuzlingen. Die Schiffe der Untersee- und Rheinschifffahrt verkehren nur bis 15. Oktober (Abfahrten täglich: 9.10 Uhr, sonntags zusätzlich 11.10 Uhr, 13.18 Uhr und 15.18 Uhr). Die Fahrt bis Kreuzlingen ist zwar wunderschön, aber dauert satte 4 ¾ Stunden.

Eine Schifffahrt auf dem Rhein ist ein erholsames, ruhiges Erlebnis. Bild: Reto Martin

Diessenhofen und Stein am Rhein sind sehenswerte Kleinstädte, die Fahrt bis dorthin beträgt eine respektive zwei Stunden. Auf der Strecke gibt es auch andere lohnenswerte Haltestellen wie beispielsweise Steckborn, die Insel Reichenau oder Konstanz. Je nachdem also eine Übernachtung anhängen oder die schnellere Bahn dem Rhein und See entlang zurück an den Ausgangsort nehmen. Wer noch nicht müde ist, der kann auf dem Nachhauseweg in Romanshorn einen Halt einlegen und dort beispielsweise im Restaurant Hafen den Tag ausklingen lassen. Für diesen Ausflug lohnt sich allenfalls eine Tageskarte des Tarifverbunds Ostschweiz.

Der heutige Tag steht unter dem Motto Alpstein – denn was wäre die Ostschweiz ohne unsere Bergwelt? Hier fällt die Auswahl etwas schwerer, da es zu viele schöne Ausflugsziele gibt. Gehen wir davon aus, dass der Gast keine Tageswanderung unternehmen möchte, sondern lieber mehrere schöne Flecken im Appenzellerland sehen will.

Ein Klassiker ist natürlich die Fahrt auf den 2502 Meter hohen Säntis ab Schwägalp. Etwas weniger zeitintensiv ist die Seilbahnfahrt zur Ebenalp ab Wasserauen. Ab hier sind auch ein Spaziergang zum stets gut besuchten Aescher oder dann eine Wanderung zur etwas weniger überlaufenen, urchigen Alp Bommen und weiter zurück bis ins Tal möglich (ca. 2 Stunden). Eine schöne Spaziermöglichkeit für etwas weniger geübte Berggängerinnen und Berggänger ist der flache Wanderweg von Wasserauen nach Weissbad oder wahlweise bis Appenzell (ganze Strecke 7,5 Kilometer).

Von der Ebenalp kann man bis an den Bodensee sehen und es lassen sich kleine Rundwanderungen unternehmen. Bild: Keystone

Ein Bummel durchs heimelige Appenzell kommt bestimmt gut an, bevor es mit der Appenzellerbahn durch die Hügellandschaft weitergeht nach Jakobsbad, am Fusse des Kronbergs. Hier kann man fast alle Vorlieben der Gäste erfüllen: Rodeln, Seilpark, Klosterbesuch, eine nächste Seilbahn zu einem Berggipfel oder der idyllische Barfussweg über grüne Wiesen. Wer noch gerne etwas mehr übers Appenzellerland erfahren möchte, ist im Volkskunde-Museum in Stein gut aufgehoben.