Ausflug Vom Afrikanischen Riesentausendfüsser bis zum Zebra: Familienausflug im Walter-Zoo Gossau Im Walter Zoo leben 120 Tierarten – ein Besuch lohnt sich immer. Ob für Kindergeburtstage, einen Brunch beim Tigergehege oder spannende Führungen und Vorträge.

Infos zum Besuch im Walter Zoo Öffnungszeiten: täglich, von März bis Oktober jeweils von 9 bis 18 Uhr, von November bis Februar von 9 bis 17 Uhr.

Anreise: Mit der Regiobus-Linie 155 direkt bis zum Zoo ab Bahnhof Gossau, es gibt eine beschränkte Anzahl Parkplätze vor Ort.

Kontakt: info@walterzoo.ch, Tel. 071 387 50 50

1100 Tiere aus rund 120 verschiedenen Tierarten: Der grösste Zoo der Ostschweiz bietet Vielfalt und eine abwechslungsreiche Anlage. 1961 gegründet ist dieser mit jährlich 280’000 Besucherinnen und Besuchern ein beliebtes Ausflugsziel.

Die verschiedenen Anlagen sind auf die Bedürfnisse der Tiere ausgerichtet. So gibt es unter anderem eine Löwen- und Raubtieranlage, ein Savannenhaus, ein Tropen-, Reptilien- und Dschungelhaus aber auch eine Wildvogelpflegestation oder eine Igelpflegestation.

Besonderer Höhepunkt des Zoobesuchs für Familien sind die saisonalen Zirkusshows. Den Brunch am Sonntag kann man sogar im Tigerhaus geniessen. Ein drittes Highlight ist neu: Seit kurzem haben die Zoobesucherinnen und Zoobesucher die Möglichkeit, bei einem Flugtraining zuzusehen.

Wüstenbussard-Weibchen Alanis liebt es, tief zu fliegen. Arthur Gamsa (13. 7. 2023)

Immer mittwochs und sonntags um 11 Uhr zeigen Tierpflegerinnen und Tierpfleger, wie sie mit den Vögeln arbeiten. Während die Tiere ihre Flugkünste zum Besten geben, erfährt das Publikum interessante Fakten über sie. Der Name der Anlage: «Das fliegende Klassenzimmer».

Zoo wird erweitert

Der Walter Zoo oberhalb von Gossau soll in mehreren Etappen bis 2040 ausgebaut und erneuert werden. Nicht nur in die Infrastruktur für der Tiere, sondern auch in das Restaurant und eine Tiefgarage soll investiert werden.

Der Walter Zoo versteht sich aber nicht nur als Abenteuer- und Erlebnisort, heisst es auf der Website: «Wir kämpfen mit ausgewählten Naturschutzorganisationen Hand in Hand für den Schutz und Erhalt von Lebensräumen und den darin lebenden Tieren und Pflanzen.» Die Zootiere seien vielmehr Botschafter ihrer wilden Artgenossen. Ein Franken pro Eintritt gehe an Projekte vor Ort.