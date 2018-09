Mysteriöse Stecknadelfunde in Supermarkt-Erdbeeren in Australien

Der Fund von Stecknadeln in Supermarkt-Erdbeeren hat die australischen Behörden in Alarmstimmung versetzt. Der Bundesstaat Queensland setzte eine Belohnung in Höhe von 100'000 australischen Dollar (69'000 Franken) auf Hinweise zu den Tätern aus.