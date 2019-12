Wolhusen: Jugendlicher nach Hantieren mit Sprengstoff schwer verletzt In Wolhusen hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Jugendlicher löste beim Hantieren mit verschiedenen Chemikalien eine Explosion aus und erlitt dabei schwere Verletzungen. 14.12.2019, 21.08 Uhr

(chi) Ein Jugendlicher hat am Samstagnachmittag in einer Wohnung in Wolhusen mit diversen gefährlichen Stoffen experimentiert. Das schreibt Radio Pilatus auf seinem Nachrichtenportal. Dabei habe der Jugendliche eine Explosion ausgelöst und sei schwer verletzt worden.