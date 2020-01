Schlechtes Gewissen nach 30 Jahren: Anonymer Dieb bezahlt der Kanti Reussbühl Hanteln zurück Am Donnerstag hat das Luzerner Bildungs- und Kulturdepartement ein anonymes Schreiben erhalten, in dem jemand entschuldigt, in den 90er-Jahren aus der Kanti Reussbühl Hanteln entwendet zu haben. Dem Schreiben liegen 40 Franken bei. Der Kanton nimmt's mit Humor. Linda Leuenberger 16.01.2020, 14.33 Uhr

Da hat jemanden das schlechte Gewissen eingeholt – und das reichlich spät: Das Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern hat am Donnerstag ein anonymes Schreiben erhalten. Darin beichtet der Verfasser oder die Verfasserin, Anfang der 1990er-Jahre der Kanti Reussbühl zwei Hanteln gestohlen zu haben. Dem Brief liegen 40 Franken als «Schadenersatz» und ein Foto einer Hantel bei. Regula Huber, die Kommunikationsverantwortliche des Bildungsdepartements, teilt uns auf Anfrage mit, was im Brief steht. Fast schon rührend: