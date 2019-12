Serie Für das 6. Adventsfenster besuchen wir den «Lozärner Wiehnachtsmärt» auf dem Franziskanerplatz Bis zum 22. Dezember kann man den schön gelegenen Weihnachtsmarkt in der Luzerner Kleinstadt besuchen. Auch Konzerte von Chören und Blaskapellen laden zum Verweilen ein. 06.12.2019, 05.00 Uhr

Der Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz ist seit Donnerstag geöffnet. Bild: Manuela Jans-Koch, Luzern, 5. Dezember 2019

(bev) Kürzlich war in der «NZZ am Sonntag» ein Pamphlet gegen Weihnachtsmärkte zu lesen. Jedes Jahr gebe es die gleichen Stände, die Häuschen seien uniform und der Glühwein ohnehin kein kulinarischer Höhepunkt, hiess es da. Der Autor scheint ein veritabler Adventsmuffel zu sein. Denn was wäre die Adventszeit in der Stadt ohne Weihnachtsmärkte? Strassenbeleuchtung und verzierte Schaufenster unter einer Hochnebeldecke. Da kommt wenig Weihnachtsstimmung auf.

Eigentlich machen doch genau die oben beschriebenen – vermeintlichen – Mängel den Reiz eines Weihnachtsmarkts aus. Der Weihnachtsmarkt steht für Tradition, jeder weiss, was ihn dort erwartet. An den Ständen werden Dinge verkauft, die man vielleicht nicht unbedingt zum Leben braucht, dafür aber Freude bereiten. Wer nichts kauft, kann sich trotzdem am Anblick der bunten Stände erfreuen und bei einem Glühwein zu besinnlicher Musik schunkeln. Denn darum geht es doch am Ende: um die weihnächtliche Stimmung.

Der seit Donnerstag offene «Lozärner Wiehnachtsmärt» auf dem Franziskanerplatz in Luzern ist dafür ein Paradebeispiel. Wunderschön eingebettet in die mittelalterliche Kleinstadt, lässt er den Alltag vergessen. Hier kann man Abstand nehmen von Arbeitsstress, Bekannte auf einen Schwatz treffen und einen Moment verweilen.

Besonderheiten des zum zwölften Mal stattfindenden Weihnachtsmarkts sind unter anderem der grösste Adventskranz der Zentralschweiz sowie die diversen Konzerte von Chören und Blaskapellen.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz in Luzern ist bis 22. Dezember täglich von 11-20 Uhr geöffnet, die Essensstände bis 21 Uhr.

Kulturprogramm: www.weihnachtsmarktluzern.com