Das 12. Adventsfenster nimmt uns mit auf eine märchenhafte Reise in Luzern Am 12. Dezember besuchen wir ein Märchentheater mit viel Humor, Musik und Gesang – erzählt und gespielt von Jolanda Steiner im Treibhaus. Sandra Monika Ziegler 12.12.2019, 05.00 Uhr

Jolanda Steiner erzählt Märchen im Treibhaus.

Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 11. Dezember 2019

Die Krienser Geschichtenerzählerin Jolanda Steiner entführt kleine und grössere Kinder ins Land der Märchen. Die Reise beginnt im VBL-Märlibus am Bahnhof Luzern an der Einsteigekante Z bei der Schifflände. Dort können nur Gäste zwischen fünf und zehn Jahren einsteigen. Sie werden rundum betreut, das Ticket kostet fünf Franken. Der Ausflug dauert 90 Minuten und endet wieder am Bahnhof Luzern.