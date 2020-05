Interview «Ich wurde als Mister Schweiz und singender Polizist oft belächelt»: Marcel Schweizer will mit seiner neuen Single wieder durchstarten Vor 25 Jahren bekam ein junger Polizist die Mister-Schweiz-Krone aufgesetzt und wurde zum Traumschwiegersohn des Landes. Heute widmet sich Marcel Schweizer seiner Familie und der Musik. Desirée Müller 27.05.2020, 12.58 Uhr

Marcel Schweizer arbeitet als Quartierpolizist und produziert Schlagermusik. Bild: PD

Wie sind Sie in Aadorf aufgewachsen?



Michael Schweizer: Ich bin in einer intakten Familie mit einem Bruder und einer Schwester in einem Mehrfamilienhaus gross geworden. Ich habe gerne Sport und Musik gemacht und war immer schon lieber draussen in der Natur als in der Schule.



Sie waren bestimmt immer schon der «Meitlischwarm», richtig?



Ich denke gutes Aussehen ist sowieso Geschmackssache und es bringt auch nicht immer Vorteile. Doch es ermöglichte mir schlussendlich über Umwege, dass ich zur Musik kam.



Schon als Kind haben Sie Gitarre gespielt. Träumten Sie da schon heimlich von einer Schlagerkarriere?



Überhaupt nicht. Dass ich zur Schlagermusik kam, war eher Zufall. Während meiner Mister-Schweiz-Zeit konnte ich in der Musiksendung mit Sepp Trütsch und Monika Kälin zusammen auftreten. Darauf hat mich eine Plattenfirma angefragt.



Sie arbeiteten während Ihres Amtsjahres als Mister Schweiz als frischgebackener Polizist. Wie haben Ihre Kollegen auf Ihre Teilnahme reagiert?



Sie fanden es durchaus amüsant, unterstützten mich jedoch trotzdem sehr. Es ist aber nicht immer alles Gold was glänzt. Damals hatte es auch weniger schöne Momente gegeben und natürlich hatte ich fast keine Freizeit mehr. Mister Schweiz, Polizist, Model und Musiker – das war manchmal sehr fordernd. Und natürlich wurde ich auch von manchen als singender Polizist belächelt.



Es folgten viele Aufträge – vor allem fürs Modeln im Ausland. Warum haben Sie diese nicht angenommen?



Ich war noch kein Jahr als Polizist tätig und wollte auf Nummer sicher gehen. Alles für eine Karriere als Model aufgeben, wollte ich nicht. Das hat sich jetzt in dieser schwierigen Zeit von Covid-19 ausgezeichnet. Viele Künstler leiden unter der Situation. Ich bin froh, dass ich parallel zur Musik einen sicheren Job habe.



Wie sieht Ihr Alltag als Quartierpolizist in Winterthur aus?



Ich gehe mit dem Polizei-Smart ins Quartier und betreibe dort CP (Community Policing). Dabei habe ich sehr regen Kontakt zur Bevölkerung. Ich bin also stets kommunikativ unterwegs und das gefällt mir sehr gut.



Sie werden noch immer als «Sunnyboy» und «Traumschwiegersohn» betitelt, obwohl Sie heute ein Familienvater sind. Ist das komisch?



In jungen Jahren gefiel mir dieses Image bestimmt besser. Unsere beiden Söhne sind mit 15 und 18 Jahren schon fast erwachsen und ich bin seit vielen Jahren mit meiner Frau verheiratet. Marlies steht voll und ganz hinter meiner Musik. Sie ist ebenfalls mit Schlagermusik aufgewachsen und sieht sich jede Schlagersendung im Fernseher an. Um auf die Frage zurückzukommen: Ich bin nicht mehr der Sunnyboy und pflege ein anderes Image.



Finden Ihre beiden Jungs Ihre Musik cool?



Als sie noch klein waren, haben sie meine Musik gerne gehört. Heute

sagen sie, das müsse nicht mehr sein. Und das ist auch ok so, denke ich.

Werden Sie in Ihrem Job oder auf der Strasse oft erkannt?



Das ist unterschiedlich. Die Wahl zum Mister Schweiz ist ja bereits 25 Jahre her. Somit erkennt mich die ältere Generation als Mister Schweiz und die in meinem Alter vielleicht als Schlagersänger. Und die Jüngeren kennen mich überhaupt nicht mehr – das ist auch gut so.



Nervt es Sie manchmal, erkannt zu werden?



Wenn man «freiwillig» in der Öffentlichkeit steht, darf das einen nicht stören. Aber es nimmt mir im Leben schon gewisse Freiheiten weg. Daher war ich in den letzten Jahren nicht mehr so präsent in den Medien. Jetzt möchte ich mit meiner neuen Single aber wieder durchstarten.



Erzählen Sie etwas über Ihre neue Single.



Mein aktueller Song «Ich möchte Dein Beschützer sein» ist ein sehr toller Titel geworden. Wir wollten etwas schreiben, was in mir vorhanden ist: der Beschützer – in der Familie und im Beruf. Und natürlich durfte auch die Liebe nicht zu kurz kommen. Die Single ist sehr authentisch auf mich zugeschnitten. Wie es bei einem guten Schlagertitel sein sollte. Den Liedtext habe ich gemeinsam mit meiner Frau geschrieben.



Hoffen Sie auf viele Platten­verkäufe?



Das meiste wird heute heruntergeladen und gestreamt. Physische Verkäufe finden nur noch wenige statt. Wenn, dann meist durch Fans oder an Konzerten. Hoffentlich ist dies bald wieder möglich.



Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?



Ich würde gerne weiterhin erfolgreich und mit viel Freude Musik machen, für die Familie da sein und gesund bleiben.