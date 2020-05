Interview «Für Stand-up hatte ich schon immer eine Schwäche»: Der Rheintaler Nico Arn besticht mit Bart, Charme und viel Witz

Der Musiker und Stand-up-Comedian Nico Arn unterhält sein

Publikum auch während des Lockdowns mit reichlich Humor und Musik. Valentina Thurnherr 05.05.2020, 18.05 Uhr

Ein Einkaufswagen voll Ideen: Nico Arn in seinem Proberaum in Heerbrugg

Bilder: Nik Roth

Wann haben Sie angefangen, Musik zu machen?

Nico Arn: Als ich 11 Jahre alt war, habe ich die Gitarre meines Vaters und ein Notenbuch gefunden. Damit habe ich mir das Spielen selber beigebracht. Ich habe auch immer viel Musik gehört und wollte das, was ich hörte, irgendwie wiedergeben. Ich habe dann angefangen, mit meinem älteren Bruder Matthias zu singen. Das war mein Ding in den 90ern: Der «lästige» Typ mit der Gitarre und den langen Haaren am Lagerfeuer. (lacht) 1995 habe ich dann das erste Mal in einer Band mitgespielt, wir nannten uns Reincarnation.

Sie waren später auch ein Mitglied der Band Bliss – wie war diese Zeit für Sie?

Das hat sehr viel Spass gemacht, bis es für mich irgendwann etwas zu sehr in Arbeit ausgeartet ist. Eigentlich hat mein Bruder Matthias die Band 1999 nur für einen Auftritt zusammengestellt bei dem, wir zwei Lieder singen sollten. Als wir nach dem Auftritt durchgehend positives Feedback erhielten, wollten wir das Projekt noch etwas weiterziehen. Wir hatten schliesslich immer mehr Auftritte. Wir entwickelten mit der Zeit verschiedene komische Show-Einlagen, die wir zwischen den Liedern einbauten. Diese habe ich später im Programm «Herrlich Dämlich» zusammengetragen. 2007 habe ich Bliss dann verlassen, auch weil das Proben immer zeitaufwendiger wurde. Ich war auch der Einzige, der noch im Rheintal wohnte.

Mit Bliss haben Sie erste Erfahrungen in Bereich Comedy gesammelt. Ab wann haben Sie voll darauf gesetzt?

Für Stand-up hatte ich schon immer eine Schwäche. 2013 trat ich das erste Mal an einer Open Stage in Zürich auf. Gelacht hat das Publikum aber nur bei einem Witz – der Rest war ziemlich schmerzhaft. (lacht) Ich hab’s dann erst zwei Jahre später wieder probiert. Damals kam der Manager von Bliss auf mich zu und fragte, ob ich mir die Comedyshow «Stand Up!» in Zürich anschauen möchte.

«Ich habe dort einen Newcomer gesehen, der noch miserabler war als ich damals, also dachte ich, das schaffe ich auch, wenn ich mir Mühe gebe.»

Im Oktober 2015 hatte ich dann einen fünfminütigen Auftritt in der Show und der ist ziemlich gut gelaufen.

Im vergangenen Jahr hatten Sie sogar einige Auftritte im SRF.

Dominic Deville hat mich bei einem Auftritt im Bernhard Theater in Zürich gesehen und fragte mich, ob ich in seiner Late-Night-Sendung «Deville» auftreten möchte. Später hat mich auch der Chefautor der Comedyshow «UnterBüsser» angesprochen, nachdem er eines meiner Lieder gehört hatte. Ich bin dann viermal in der Show aufgetreten. Auch beim Radio war ich zu Gast in der «WochenRundShow» bei Joël von Mutzenbecher. Ich sollte ein Geschenk mitbringen und Joël schlug vor, dass ich für einen Zuhörer eines meiner Comedy-Lieder schreibe. Während der Sendung konnten die Leute ihre Anfragen einschicken.

Das Talent für lustige Lieder haben Sie auch während der Coronakrise bewiesen.

Ja, auf meinem Youtube-Kanal habe ich zwei Musikvideos hochgeladen zum Thema. Eines davon ist eigentlich für die SRF-Sendung «Zäme dihei» entstanden, weil sie mich angefragt hatten. Das zweite Lied entstand, weil mir langweilig war. (lacht)

Wie kamen Sie auf die Idee, Lieder in ihre Comedy-

Programme einzubauen?

Das erste Lied, das ich für einen Auftritt geschrieben habe, war «Meitli vo Thailand». Das kam bei den Leuten sehr gut an. Das Programm wird damit abwechslungsreicher. Ich habe auch schon einige neue Lieder auf Reserve, die ich aber erst noch vor Publikum testen will.

Im vergangenen Jahr haben Sie das Duo «Comedy mit Bart» gegründet. Wie kam es dazu?

Sepp Manser und ich lernten uns in St. Gallen bei einer Show kennen, die er moderierte. Wir gründeten den Verein «Comedy 16» mit anderen Ostschweizern Komikern und trafen uns einmal im Monat, um Ideen auszutauschen. Sepp hat vorher schon Comedy-Touren gemacht und wollte das wieder tun. Sein vorheriger Bühnenpartner ist aber aus privaten Gründen abgesprungen, deshalb kam er irgendwann auf mich zu.

Haben Sie nach dem Lockdown an der Comedy- oder Musikfront etwas Neues geplant?

Die aktuelle Show «aBARTig» von «Comedy mit Bart» ist brandneu. Ich möchte aber noch ein eigenes, abendfüllendes Programm auf die Beine stellen. Musikalisch bin ich zur Zeit noch in einigen Bands aktiv: In «Early Call», mit der wir nur mit eigenen Liedern auftreten, und in einer Schalgerrockband «Beinhart».

Für Rheintal.com haben Sie einige Videos gedreht – was hat es damit auf sich?

Der Verein St. Galler Rheintal brauchte für eine neue Imagekampagne für das Rheintal eine Galionsfigur. Ich bin natürlich ein idealer Kandidat, weil ich immer noch hier wohne. Wir haben sechs Clips gedreht, für die ich die Texte geschrieben habe. Wir wollen das Rheintal mit einem Augenzwinkern vorstellen und die Bekanntheit der Region fördern. Demnächst gibt es eine neue Kampagne. Die Dreharbeiten dazu mussten leider unterbrochen werden wegen der Coronakrise. Im Herbst geht’s dann weiter.

Können Sie uns dazu schon etwas verraten?

Ja, ich werde wieder ein blaues Hemd tragen. (lacht)