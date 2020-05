Interview «Es war Liebe auf den ersten Ton»: Der Akkordeonist Goran Kovacevic sieht immer über die musikalischen Grenzen hinaus Der im Engelburg wohnhafte Goran Kovacevic ist einer der Besten seines Fachs. In seiner Musik kennt er keine Grenzen und vereint die verschiedensten Stile und Kulturen. Valentina Thurnherr 12.05.2020, 18.41 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Goran Kovacevic begibt sich mit dem Akkordeon auf musikalische Kulturreise.

Bilder: Nik Roth

Warum haben Sie sich gerade das Akkordeon als Instrument ausgesucht?

Goran Kovacevic: Das Akkordeon lag bei mir, wortwörtlich, auf der Hand. (lacht) Meine Mutter spielte das Instrument ein wenig, daher hatten wir es im Haus. Und mit fünf oder sechs Jahren habe ich das erste Mal versucht, darauf zu spielen. Das war wie eine Fügung, denn es war Liebe auf den ersten Ton.



Inwiefern kann man sagen, dass Sie musikalisch Ihren Wurzeln gefolgt sind?



Mein familiärer Hintergrund hat auf jeden Fall eine sehr grosse Rolle gespielt. Ich bin mit zwei Kulturen aufgewachsen. Da sind meine serbischen Wurzeln und gleichzeitig das Aufwachsen hier in der Schweiz. In der Musik sind diese Kulturen bei mir meist parallel verlaufen. Zu Hause pflegten wir die Musik aus dem Balkan, damals noch Jugoslawien, ein Vielvölkerstaat mit einer sehr reichen musikalischen Kultur. Gleichzeitig ging ich in die Musikschule, wo ich Schweizer Volksmusik und klassische Musik gespielt habe. In diesen beiden Kulturen findet man interessanterweise aber auch viele Parallelen. Eines meiner aktuellen Projekte ist eine Appenzeller-Balkan-Stobete. Dabei geht es genau um die Vermischung der Musikwelten.



Hatten Sie ein musikalisches Vorbild?



Ich hatte eine ziemlich breite Palette an Vorbildern. (lacht) Zum einen waren das Akkordeonisten aus dem Balkanraum, aber auch aus Frankreich oder Russland. Zum anderen natürlich auch solche aus der Schweiz. Einer, der mich aber besonders geprägt hat, ist der serbische Akkordeonist Kemis. Er ist auch der Grund, weshalb ich später klassische Musik studiert habe. Als 13-Jähriger hat es mich fasziniert, dass er einerseits Balkanmusik gespielt hat und andererseits Klassik auf höchstem Niveau.



Goran Kovacevic



Gibt es einen Punkt in Ihrem Lebenslauf, an den Sie besonders gerne zurückdenken?



Da gibt es zwei Punkte, die mich besonders geprägt haben. Während meines Studiums an der Staatlichen Hochschule für Musik im deutschen Trossingen hatte ich einen sehr charismatischen Lehrer, Hugo Noth – auch ein Schweizer. Er gilt als der beste Akkordeonist aller Zeiten. Die Zeit bei ihm hat mich sehr geprägt. Er inspirierte und motivierte mich. Selbst nach 20 Jahren kann ich noch von diesem grossen Wissen, das er uns vermittelt hat, zehren. Ein weiteres einschneidendes Erlebnis war meine Meisterkurs-Zeit an der Universität von Toronto. Dort habe ich zum ersten Mal erfahren, was es wirklich heisst, sich als Musiker durchzusetzen. Was es im Alltag heisst, sich in einer grossen Stadt behaupten zu müssen – und was alles dazugehört, wie etwa das Privatleben, unterrichten, Konzerte und Interviews geben. Kurzum – ich habe der Realität ins Auge gesehen.



Was müssen Musiker mitbringen, damit ein besonderer Groove entsteht?



Eine Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man vom Können her auf dem gleichen Level ist. Darüber hinaus schätze ich vor allem Vielseitigkeit, Offenheit gegenüber Neuem und Freude am Experimentieren. Über allem anderen steht für mich aber die Freude am Musikmachen selber. Wenn ich auf Tournee bin mit einer Band, kommt natürlich auch noch die menschliche Ebene dazu. Bei einem Konzert sind es knapp zwei Stunden, wenn man aber monatelang in einem Tourbus aufeinander hockt, muss man sich schon mögen. (lacht)



Sie komponieren auch selber Stücke – wie kam es dazu?



Als ich Mitte Zwanzig war, hatte ich plötzlich eine Eingebung. Ich wurde inspiriert durch verschiedene Erlebnisse – nicht nur beim Musikmachen, auch durch das Leben selbst. Meine Kompositionen entstanden durch Improvisieren. Erst später habe ich auch Aufträge angenommen, bei denen ich explizit zum Beispiel für Theaterstücke komponiert habe.



Wie arbeiten Sie als Dozent mit Ihren Schülern?



Ich habe sicher vieles von meinen eigenen Lehrer übernommen. In den mehr als zwanzig Jahren, in denen ich schon unterrichte, habe ich aber auch viele eigene Erfahrungen gesammelt und gelernt, wie ich mit den Jugendlichen am besten umgehen kann. Bei mir ist es immer ein Formen. Ich gehe auf meine Schüler sehr individuell ein. Ich möchte, dass sie mit einem möglichst breiten Spektrum in die Welt hinausgehen, damit ihnen alle Möglichkeiten offenstehen.



Wie sind Sie mit dem Lockdown und den Folgen umgegangen?



Die Coronakrise hat mich immer wieder in Wellen getroffen. Erst wurden die Termine im März abgesagt, dann die im April, dann Mai bis zum September. Bei mir kam ein Schock nach dem anderen, weshalb ich irgendwie gar nicht richtig zum Arbeiten kam. In diesem Jahr waren wirklich einige Highlights geplant. Konzerte in der Elbphilharmonie Hamburg, beim Lucerne Festival im KKL und viele mehr. Mitte April wäre auch die Premiere von einem neuen Programm gewesen. Zusammen mit Peter Lenzin und zwei anderen Musikern habe ich das Projekt «No Limits» erarbeitet. Das wird also sicher das erste sein, woran ich weiterarbeiten werde nach dem Lockdown. Am meisten freue ich mich aber auf menschliche Begegnungen und darauf wieder Konzerte zu geben.