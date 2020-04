Aus eins mach mehr – Pflanzen einfach nachziehen

Ob die zerbrechliche Armleuchteralge, die Wasserpest oder die kleine Wasserlinse: In den Ostschweizer Gewässern gibt es Dutzende von Wasserpflanzen. Einige wachsen nur in Schilfbuchten wie der Tannenwedel, andere wie das Ährige Tausendblatt sind weit verbreitet. Der Selbstversuch zeigt: Algen und Co. machen sich sehr gut im dekorativen Einmachglas oder einer Vase. Die Pflanzen werden zirka drei Zentimeter tief im feinen Gartenkies vergraben. Einfach regelmässig das verdunstete Wasser nachgiessen. So machen die doch etwas speziellen Zimmerpflanzen viele Monate oder sogar Jahre Freude. Wer sich nicht in den natürlichen Gewässern auf die Suche machen will, kann viele tolle Wasserpflanzen für ein paar Franken in der Zoofachhandlung mit einer Aquaristikabteilung kaufen. (mul)