«Ein Deal, der dem Zeitgeist zuwider läuft»: ZZ Wancor samt dem Thurgauer Baustoffwerk ist wieder schweizerisch Mitten in der Krise kauft Swisspor-Inhaber Bernhard Alpstaeg zu. Damit ist das Engagement der österreichischen Wienerberger-Gruppe bei ZZ Wancor Geschichte. Dessen Chef Michael Fritsche zeigt Zuversicht, auch für das Werk in Istighofen. Gregory Remez, Thomas Griesser Kym 05.09.2020, 05.00 Uhr

Das Thurgauer Dachziegel- und Backsteinwerk der ZZ Wancor in Istighofen, zwischen Wilerstrasse und Thur, unmittelbar vor der Brücke nach Bürglen. Bild: PD

Es handle sich ganz bewusst um «einen Deal, der dem Zeitgeist zuwider laufe», sagte Bernhard Alpstaeg gestern über den jüngsten Firmenkauf durch seine Swisspor. Wenige Stunden zuvor hatte der Patron des Zuger Familienunternehmens und Mehrheitsaktionär des FC Luzern die ZZ Wancor AG von der österreichischen Wienerberger-Gruppe erworben. Vor den Medien in Zürich sagte Alpstaeg:

«Ich wollte ZZ Wancor unbedingt haben. Mit ihr bringen wir ein heimisches Traditionsunternehmen mit einer 155-jährigen Geschichte zurück in die Schweiz.»

ZZ Wancor beschäftigt in der Schweiz 166 Mitarbeitende, führt in Istighofen bei Bürglen ein Dachziegel- und Backsteinwerk sowie in Laufen im Baselbiet ein Werk für Dachziegel und Fassadenprodukte. Die im zürcherischen Regensdorf domizilierte Firma, die 1999 von Wienerberger gekauft wurde und so in ausländische Hände geriet, gilt als einer der wichtigsten Schweizer Lieferanten für grobkeramische Baustoffe für die Gebäudehülle. Im vergangenen Jahr setzte ZZ Wancor laut eigenen Angaben 56 Millionen Franken um.

Wienerberger nimmt Abschied vom Schweizer Markt

Die auf die Dämmung und Dichtung von Gebäudehüllen spezialisierte Swisspor-Gruppe, die international 3200 Mitarbeitende beschäftigt, wird laut Alpstaeg die gesamte Belegschaft sowie alle Standorte übernehmen.

Wienerberger, unter anderem der grösste Ziegelproduzent der Welt, zieht sich dagegen komplett aus dem Schweizer Markt zurück. «Unser Geschäft in der Schweiz hat sich insgesamt gut entwickelt, neben dem Fassadengeschäft vor allem das Dachziegelgeschäft», sagt Konzernchef Heimo Scheuch. Dennoch sei man nicht gut genug positioniert gewesen, um das Potenzial am Schweizer Markt auszuschöpfen.

Alpstaeg will weiter kräftig investieren

Der Industrielle Bernhard Alpstaeg auf dem Gelände seiner Swisspor am Hauptsitz in Steinhausen im Kanton Zug. Bild: Pius Amrein (4. September 2020)

Hier komme denn auch Swisspor mit ihren starken lokalen Wurzeln ins Spiel, ergänzt Alpstaeg. ZZ Wancor vertrete dieselben unternehmerischen Werte und füge sich nahtlos ins Swisspor-Portfolio ein. Alpstaeg sagt:

«Mit ZZ Wancor gehen wir mitten in einer schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation bewusst eine bedeutende Investition ein.»

Als Kaufpreis nannte Alpstaeg eine Summe «irgendwo im dreistelligen Millionenbereich», und: «Wir waren für den Kauf nicht auf Banken angewiesen.» Zudem plant der Patron bereits weiter:

«Wir haben ein Investitionsvolumen von 200 Millionen Franken für die nächsten zwei Jahre ausgelöst.»

Ermöglicht werde dies auch, weil Swisspor bisher sehr gut durch die Krise gekommen sei und dies ohne Kurzarbeit. Vergangenes Jahr setzte die Gruppe über eine Milliarde Franken um.

Zuversicht für den Thurgauer Standort

ZZ-Wancor-Chef Michael Fritsche. Bild: PD

Am Thurgauer ZZ-Wancor-Standort Istighofen, gelegen zwischen Wilerstrasse und Thur kurz vor der Brücke nach Bürglen, sind rund 40 Mitarbeitende beschäftigt, wie ZZ-Wancor-Chef Michael Fritsche sagt. In den vergangenen Jahren sei die Mitarbeiterzahl eher etwas retour gekommen, auch wegen vermehrter Automatisierung und Robotik.

Fritsche, im Amt seit Anfang 2016, zeigt sich aber zuversichtlich, dass es aufwärtsgehe, weil Alpstaeg eine Vorwärtsstrategie verfolge. Das Werk Istighofen produziere und verkaufe 95 Prozent der gehandelten Erzeugnisse auf dem Schweizer Markt. Hinzu kommt ein kleiner Direktverkauf in Vorarlberg.