Zweite Gnadenfrist: Heimat-Zigaretten kämpfen weiter gegen Konkurs – Corona verzögert vorerst die Rettung Das Ostschweizer Tabakunternehmen Koch & Gsell stand kurz davor, mit Investoren einen Deal abzuschliessen, um den Konkurs abzuwenden. Doch Corona verzögert die Verhandlungen. Nun haben die Hersteller eine zweite Gnadenfrist erhalten. Denn Sparbemühungen und Verkäufe versprechen eine bessere Zukunft. Kaspar Enz 22.05.2020, 18.41 Uhr

Rund 55000 «Heimat»-Zigarettenpäckchen werden in Steinach monatlich produziert. Bild: Andrea Stalder

Während Rauchverbote immer mehr Raum einnehmen, setzte Roger Koch vor fünf Jahren alles auf die Zigarette. Und als sein Unternehmen Koch & Gsell 2016 die ersten Glimmstengel der Marke Heimat auslieferten, war der Idee zumindest viel Aufmerksamkeit gewiss. Die wuchs nur, als die Maschinen in Steinach ab 2017 die ersten Zigaretten mit CBD-haltigem Hanf drehten und Koch & Gsell damit auch Grossverteiler belieferte.

Noch nicht ganz sicher ist, ob die Idee auch überlebt. Denn die Bekanntheit alleine zahlt keine Rechnungen. Weder für Lieferanten noch Investitionen in neue Maschinen oder die Entwicklung der Hanfzigarette. «Profitabel waren wir noch nie», sagte Roger Koch letzten Herbst. Er kämpft gegen den Konkurs. Seit letztem September ist Koch & Gsell in Nachlassstundung. Damit erhielt das Unternehmen Zeit bis im März, um Geldgeber zu finden und sich mit den Gläubigern zu einigen.

Corona bremst Verhandlungen

Roger Koch

Lange war man in Steinach guter Hoffnung. Die Verhandlungen mit einer Investorengruppe aus dem Baltikum machten gute Fortschritte. «Doch als das Coronavirus Europa erreichte, wurden die Gespräche pausiert», sagt Koch. «Wir sind aber weiterhin in Kontakt.» Die Verhandlungen sollten aber demnächst weitergeführt werden.

Dafür brauchen Koch & Gsell aber mehr Zeit. Die Nachlassstundung musste verlängert werden. Damit waren scheinbar nicht alle Gläubiger einverstanden. In einem Brief an das zuständige Gericht, der dieser Zeitung vorliegt, sprach sich ein ausländischer Lieferant gegen die Verlängerung der Nachlassstundung aus. Das Unternehmen sei überschuldet, die Nachlassstundung sei aufzuheben. Was faktisch einen Konkurs bedeuten würde. Zumindest sei Roger Koch die Geschäftsführung zu entziehen, heisst es in dem Schreiben weiter.

Gericht gewährt neue Frist

Das Gericht ging aber nicht auf die Argumente ein. Am 17.3. entschied das Kreisgericht Rorschach, die Nachlassstundung bis zum 21. Juli zu verlängern. Das habe einerseits mit den Sparbemühungen bei Heimat zu tun, sagt Roger Koch. «Seit Dezember schreiben wir schwarze Zahlen.» Die Rechnungen der Lieferanten würden seither pünktlich bezahlt. «Deshalb sind unsere Gläubiger auch grossmehrheitlich zuversichtlich.» Nur zwei von ihnen hätten sich gegen eine Verlängerung der Nachlassstundung gewandt, sagt Koch. Und die Bemühungen haben wohl auch das Gericht überzeugt.

Teure Entwicklung der Hanfzigarette Besondere Aufmerksamkeit erregte Koch & Gsell, als die Ostschweizer 2017 die ersten Zigaretten auf den Markt brachten, die aus Hanf mit Cannabidiol (CBD) gedreht waren. Den Hanf maschinell zu drehen erwies sich als Herausforderung. Der Wirkstoff ist vor allem im Harz enthalten, der den Hanf klebrig macht. Für herkömmliche Zigarettenmaschinen ist er deshalb ungeeignet. Trotzdem fanden Roger Koch und sein Team einen Weg, der aber teuer erkauft wurde. Denn die Experimente mussten mit echtem - und teurem - CBD-Hanf gemacht werden.

Die Hanfzigaretten machen heute den grössten Teil der Produktion aus: Heimat produziert im Monat 35000 Päckchen mit Hanf und Tabak, sowie 5000 Päckchen pure Hanfzigis. Von den Tabakzigaretten verkauft Heimat 15000 Päckchen. (ken)



Andererseits haben sich die Verkäufe trotz Corona gut entwickelt. Zwar wurde der geplante Markteintritt in Belgien verzögert. «Aber in der Schweiz gehen die Online-Verkäufe sehr gut», sagt Koch. Als Verkaufsschlager erwiesen sich der Drehtabak und die Hanfprodukte, wie die Zigaretten aus Hanf oder die Päckchen mit Hanfblüten. Koch sagt:

«Nun müssen wir nur noch die Altlasten begleichen.»

Leichter gesagt als getan, schliesslich geht es um einige Millionen. Da sollen die Investoren helfen. «Seit wir schwarze Zahlen haben, sind auch andere Interessenten wieder auf uns aufmerksam geworden», sagt Koch. Im Vordergrund stünden aber weiterhin die lettischen Investoren. «Wir müssen auch schauen, dass wir rechtzeitig zum Abschluss kommen», sagt Koch. Das gestiegene Interesse stärke aber seine Position beim Abschluss der Verhandlungen. «Sobald Mitte Juni die Grenzen öffnen, sollte das geschehen können.»