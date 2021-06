Velomarkt: Das Wunschvelo erfordert weiterhin Geduld

ZWEIRÄDER «Die Leute kaufen bessere und teurere Velos und Bikes als früher»: So geht es dem Ostschweizer Velomarkt Der Ansturm der Kunden während der Pandemie hat mancherorts Velo- und E-Bike-Lager leergefegt, und der Nachschub hat gestockt. Nun gibt die Fachstelle ein Stück weit Entwarnung. Velohändler in der Region zeichnen aber ein differenziertes Bild. Eiligen Kunden wird Flexibilität abverlangt. Thomas Griesser Kym 22.06.2021, 05.00 Uhr

Ein Velomechaniker von Tour de Suisse in Kreuzlingen an der Arbeit. Bild: Andrea Stalder

2020 hat Corona weite Teil des öffentlichen Lebens zwischendurch lahmgelegt. Aber Velo fahren durfte man uneingeschränkt. Die Folge war ein Boom der Verkäufe von Velos und E-Bikes (siehe Grafik); es war die Rede von einer «Veloknappheit» und davon, dass begehrte Modelle nach der Wiedereröffnung der Läden am 11. Mai 2020 bald schon ausverkauft waren.

Nun gibt die Schweizerische Fachstelle Velo und E-Bike (SFVE) Entwarnung. Die «Veloknappheit» trete nun nur noch «punktuell» auf, und zur Entspannung beigetragen habe der kalte und nasse Mai. Die Fachstelle schreibt:

«Inzwischen melden zahlreiche Geschäfte, dass sie wieder à jour sind und die Kundschaft mit einer breiten Auswahl an Neufahrzeugen innert nützlicher Frist beliefern können.»

Allerdings habe mit dem schönen und warmen Sommerwetter die Nachfrage im Juni «schon wieder spürbar angezogen».

Aushilfen aus der Veranstaltungsbranche

Wie sieht es an der Front aus? Nick Becker ist Marketingleiter der Tour de Suisse Rad AG in Kreuzlingen. Diese produziert unter der eigenen Marke Tour de Suisse Velos und E-Bikes und hat zusätzlich solche des Hamburger Herstellers Stevens im Sortiment. Als Grosshändler beliefert Tour de Suisse über 140 Fachhändler in der ganzen Schweiz. Kunden können sich aber auch im Showroom in Kreuzlingen beraten lassen und dort bestellen.

Becker sagt, die Nachfrage nach Zweirädern sei nach wie vor hoch, wenngleich sie nun, da die Sommerferienzeit naht, etwas abnehme.

«Die Nachfrage ist aber höher als in den früheren Jahren vor der Pandemie.»

2020 sei Tour de Suisse «gut gewachsen» und habe umsatzmässig «viel besser» abgeschnitten als 2019. Um die höhere Nachfrage zu bewältigen und die Kapazität zu erhöhen, habe man beispielsweise auch Kollegen aus der Veranstaltungsbranche, die während des Lockdowns keine Arbeit hatten, aber handwerklich geschickt sind, temporär für Aufgaben in der Produktion eingestellt.

Velo ab Stange vs. Wunschvelo

Von einer regelrechten Veloknappheit in den vergangenen Monaten will Becker nicht sprechen. «Wir hatten sehr früh reagiert und mehr eingekauft.» Diesen Frühling allerdings seien die Vorräte allmählich zur Neige gegangen.

«In den vergangenen Wochen mussten wir etwas mehr jonglieren.»

Gewisse Modelle seien ausverkauft, vor allem im Segment Gravel sei die Nachfrage sehr stark gewesen und das Angebot folglich knapper geworden. Besser verfügbar gewesen seien Trekking- und Cityvelos und -E-Bikes.

Nun entspannt sich die Verfügbarkeit langsam, wie Becker sagt, denn die Frachtraten sinken, es fliegen wieder mehr Flugzeuge und es gibt mehr Frachtraum. Die Folge: «Der Transport der Velokomponenten wird wieder einfacher und günstiger.» Der Peak sei vorbei, sagt Becker denn auch. Soll heissen: Wer zum Fachhändler geht und bereit ist, den einen oder anderen Kompromiss einzugehen, kommt womöglich umgehend zum Zweirad.

«Wer sein Wunschvelo konfiguriert, muss etwa sechs Wochen warten, denn wir haben immer noch viele Aufträge.»

Und wenn es ein ganz besonders Modell sein soll, könne es auch schon mal zwölf Wochen dauern, sagt Becker. Er beobachtet:

«Die Leute kaufen bessere und teurere Velos und Bikes als früher, zum einen fürs Pendeln, vor allem aber für die Freizeit.»

Und: «Fast vier Fünftel aller bestellten Zweiräder werden individualisiert.» Für das laufende Jahr prognostiziert Becker eine weitere Verkaufssteigerung.

Knappheit ist «deutlich spürbar»

Reto Waeffler ist Chef der Swiss E-Mobility Group (SEMG). Diese hat im Herbst 2019 der Migros M-Way abgekauft, eine Kette aus 30-E-Bike-Geschäften, darunter vier in der Ostschweiz (Frauenfeld, St.Gallen, Wil und Rapperswil). Waeffler sagt:

«Die Unterbrechungen in den internationalen Produktions- und Lieferketten stellen uns tatsächlich noch immer vor Herausforderungen.»

Waeffler sagt, «die Knappheit betrifft in erster Linie unsere Lieferanten». Sie ist aber auch für M-Way «deutlich spürbar» in Form von Lieferverzögerungen und höherer Preise. Aber der SEMG-Chef relativiert auch: Dank guter und langjähriger Lieferantenbeziehungen erhalte man nach wie vor grössere Lieferungen, teils mehrmals pro Woche.

Das Lager schon im Winter aufgebaut

Ähnlich wie Becker spricht auch Waeffler von Engpässen «bei einigen spezifischen Modellen». Wer aber etwas flexibel sei und nicht auf ein einziges Modell fixiert, werde bei M-Way sehr wohl fündig. Konkret spricht Waeffler von sehr hoher Nachfrage bei E-Trekkingbikes, was deren Lagermengen «recht übersichtlich» gemacht habe. «Wir erwarten aber in den nächsten Wochen regelmässig Lieferungen auch im Trekking-Segment.»

2020 erlebte M-Way «ein Boomjahr mit leichtem Umsatzplus». Davon ausgehend, dass die Nachfrage weiterhin gross sein werde, habe man das Lager bereits im Winter aufgebaut und über die Hälfte der bestellten 2021er-Modelle schon vor dem Saisonstart an Lager gehabt. Waeffler sagt:

«Nach wie vor stellen wir eine erhöhte Nachfrage fest und gehen davon aus, dass diese auch 2022 und darüber hinaus messbar ist.»

Deshalb habe man bereits einen Grossteil der Liefermengen für das Jahr 2023 mit den Lieferanten fixiert. Im Weiteren könne man mit den SEMG-Eigenmarken Cilo, Allegro, Simpel und Zenith-Bikes einen Teil der Lieferengpässe bei Drittmarken kompensieren.

E-Bikes stehen für Nachhaltigkeit

Unter Strom steht auch Massimo Simeone, Geschäftsführer des Speed Store in Wil, der Zweiräder der Marken Specialized, Cube und Riese & Müller führt sowie Ibex, die in Sirnach zusammengebaut werden.

«Von einer Entspannung der Liefersituation spüren wir nichts, der Nachschub lässt noch immer zu wünschen übrig.»

Dennoch läuft das Geschäft relativ rund, wie Simeone sagt: «Es ist nicht die schlechteste Zeit für uns, aber wir würden gerne noch professioneller arbeiten können.» Sprich:

«Im Laden haben wir eine gute Auswahl, aber weniger, als ich gerne hätte.»

Das heisst: «Wenn ein Kunde etwas flexibel ist, kann er ein Velo gleich mitnehmen. Andernfalls muss er sich auf Wartezeiten von ein paar Wochen bis ein paar Monate einstellen.» Simeone sagt aber auch:

«Bis jetzt haben wir noch jede Kundin und jeden Kunden glücklich gemacht.»

Ein grosses Thema seien auch E-Bikes, auch wegen des Nachhaltigkeitsgedankens. «Und hier ist der Kauf erst recht Vertrauenssache.»