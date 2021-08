Topmanagement: NeoVac ATA holt zusätzliche Energie an die Spitze

TOPMANAGEMENT Zusätzliche Energie an der Spitze: NeoVac ATA stockt Geschäftsleitung auf Die Oberrieter NeoVac ATA wächst und entwickelt sich zu einem umfassenden Energiedienstleister. Deshalb erweitert sie ihre Geschäftsleitung von sechs auf zehn Köpfe. Dazu berufen werden Kräfte aus dem bestehenden Management. Thomas Griesser Kym 17.08.2021, 17.00 Uhr

NeoVac-ATA-CEO Patrik Lanter (Mitte) mit den designierten Mitgliedern der Geschäftsleitung (von links): Pascal Welti, Michael Eugster, Pascal Perrino und Ralph Stadler. Bild: PD

Die NeoVac ATA AG sieht sich als Schweizer Marktführerin in der verbrauchsabhängigen Energie- und Wasserkostenabrechnung. Jährlich erstellt das Oberrieter Unternehmen solche Abrechnungen für über 400'000 Wohnungen, und man verfüge über ein Vollsortiment an Messgeräten für die Erfassung des Energie- und Wasserverbrauchs in Gebäuden.