Zur Rose Frauenfelder Versandapotheke kämpft an mehreren Fronten – CEO Oberhänsli sagt zum Arzneiversand in der Schweiz: «Der Zustand ist wirklich absurd» Der CEO der Zur Rose Group, Walter Oberhänsli, will Europa nicht amerikanischen Konzernen überlassen und setzt die Wachstumsstrategie fort. Am 1. Dezember muss er sich vor dem Bezirksgericht Frauenfeld wegen einer Klage des Apothekerverbandes Pharmasuisse verantworten. Interview: Stefan Borkert 28.11.2020, 05.00 Uhr

Zur Rose treibt unter CEO Walter Oberhänsli die Digitalisierung des Geschäfts voran. Bild: Andrea Stalder

Die Frauenfelder Apotheke Zur Rose setzt ihre Wachstumsstrategie in der Schweiz und Europa fort. Trotz mancher Hemmnisse wie diverse juristische Auseinandersetzungen profitiert die Versandapotheke in Europa und in der Schweiz von ihrem digitalen Geschäftsmodell. CEO Walter Oberhänsli sieht die Kriegskasse der Gruppe gut gefüllt.

Bald haben Sie einen Gerichtstermin in Frauenfeld.

Ich kann mich dazu nicht äussern, da ich persönlich involviert bin.

Rezeptfreie Medikamente dürfen in der Schweiz weiterhin nur gegen Rezept versendet werden. Spült die zweite Coronawelle diese Bestimmung nun weg?

Unser Gesuch vom März, den Versand rezeptfreier Notfall-, Erkältungs- und Grippe-Arzneimittel befristet zuzulassen, hat der Bundesrat abgelehnt. Wir sehen im Moment keinen Anlass, das Thema wieder aufs Tapet zu bringen. Allerdings gibt es verschiedene politische Vorstösse, die auf gesetzlicher Ebene den Versand von OTC (rezeptfreien) Arzneien auf eine einfache Art und Weise auch in der Schweiz ermöglichen sollen.

Haben diese Vorstösse eine Chance?

Von unserer Seite besteht durchaus die Hoffnung, dass der Gesetzgeber die eigenartige Erschwernis jetzt bald beendet und damit die Situation dann gleich ist, wie beispielsweise in Deutschland. Dort kann man problemlos etwa Aspirin einfach online bestellen. Für mich ist klar, dass dieser Versand in der Schweiz über kurz oder lang wieder stattfinden kann. Der Zustand ist ja wirklich absurd.

Corona beeinflusst doch sicher das Geschäft von Zur Rose?

Sicher hat das auch Auswirkungen. Insbesondere jetzt, wo Menschen möglichst den persönlichen Kontakt meiden, um sich selber oder andere nicht dem Risiko einer Covid-Ansteckung auszusetzen.

Der Versand von Medikamenten ist ein Wachstumsmarkt. Bild: Gaetan Bally/KEYSTONE

Corona beschleunigt manche Prozesse. Was in der Schweiz schon möglich ist, wird in Deutschland schneller eingeführt als erwartet, nämlich das elektronische Rezept. Hier hat doch Zur Rose die Nase vorn?

Das stimmt. Unter dem Einfluss von Corona hat man in Deutschland dieses Jahr gesagt, man wolle nicht nur das elektronische Rezept haben, sondern auch, dass es kein Papier mehr gibt. Das elektronische Rezept soll verpflichtend eingeführt werden, und zwar schon ab 2022. In gut einem Jahr wird es also in Deutschland kein Papierrezept mehr geben. Die Krise hat die Digitalisierung also stark beschleunigt.

Stellen Sie Hamsterkäufe fest, Stichwort Echinacea?

Diese Tendenz stellen wir derzeit nicht fest. Die zweite Welle läuft insgesamt geordneter ab. Insofern ist die Bevölkerung auch besser vorbereitet. Generell bestellen die Leute aber vermehrt online. Somit ist Corona ein Treiber, der das Geschäftsmodell begünstigt. Was Echinacea betrifft: Die Nachfrage nach solchen vorbeugenden Präparaten ist aufgrund von Corona gross. Doch über den Versandkanal braucht es in der Schweiz für dieses rezeptfreie Arzneimittel ein ärztliches Rezept, während es in der Drogerie über den Ladentisch ohne weiteres erhältlich ist. Ich glaube, das bedarf keiner weiteren Worte.

Sie haben Ihren Verwaltungsrat im Bereich Online-Expertise verstärkt. Ernten Sie jetzt die Früchte?

Wir haben unser Aufsichtsgremium so besetzt, dass der Blick in die Zukunft gerichtet ist. Wir haben Verwaltungsräte, die aus ähnlichen Geschäftsfeldern kommen und entsprechend Erfahrungen mitbringen. Das hat sich sicher bewährt.

Was ist eigentlich aus den Automaten, die Sie in Deutschland und in der Ostschweiz getestet haben, geworden?

Der Pilotversuch mit den Selecta-Automaten an Bahnhöfen in der Schweiz wurde aufgrund mangelnder Nachfrage beendet. Hierbei handelte es sich um freiverkäufliche Produkte des täglichen Bedarfs, etwa Zahnpasta oder Duschgel. Anders verhält es sich in Deutschland, wo man den Apothekenautomat in Hüffenhardt bislang per Gericht verboten hat. Das heisst im Klartext, dass wir weder in Deutschland noch in der Schweiz aktuell ein Automatenangebot haben. Was eigentlich schade ist, denn ein Automat wäre aktuell auch eine Antwort.

Werden die stationären Apotheken in Kooperation mit der Migros ausgebaut?

Stationäre Apotheken in Kooperation mit der Migros sind Teil der Strategie. Bild: PD

Dieses Angebot ist Teil unserer Omni-Channel-Strategie, also dass der Kunde über verschiedene Kanäle einkaufen kann. Das ist ein grosser Erfolg. Wir haben in diesem Monat zwei weitere Shop-in-Shop-Apotheken eröffnet. Eine davon in Crissier in der Waadt und damit die erste Apotheke in der Westschweiz. Die andere in Buchs im Kanton Aargau.

Zur Rose setzt also ihre Wachstumsstrategie weiter fort. Konsolidierung widerstrebt Ihrem Vorwärtsdrang?

Es wäre widersinnig, jetzt das Wachstum zu bremsen. Gerade in einer Zeit, in der sich derart Chancen bieten wie noch nie in unserem Geschäft.

Da sind wir wieder beim elektronischen Rezept zum Beispiel.

Richtig. Wenn man sich Deutschland anschaut und mit der Schweiz vergleicht, dann sieht man die enormen Möglichkeiten. Hierzulande werden zehn Prozent der rezeptpflichtigen Medikamente per E-Commerce eingekauft. In Deutschland sind das gerade mal ein Prozent. Der Grund für das eine Prozent ist, dass es bislang kein elektronisches Rezept gab. Genau das ändert sich nun, und das wird den E-Commerce-Prozess vereinfachen. An Konsolidierung ist also schlicht nicht zu denken. Das passt vielleicht auch nicht ganz zu Zur Rose.

Reicht das Kapital für ein solches Wachstum?

Wir haben dieses Jahr mit Kapitalerhöhung und Bond Mittel an Bord geholt, um das Wachstum zu finanzieren. Von daher sind wir in einer sehr komfortablen Situation.

In welchem Markt sehen Sie noch Möglichkeiten für Akquisitionen?

Primär wäre das der deutsche Markt sowie Frankreich und Spanien. Auch die Schweiz ist übrigens ein Wachstumsmarkt. Im Gesundheitswesen arbeitet man noch hauptsächlich mit dem Papierrezept. Das ist doch ein Anachronismus. Hier wird es Veränderungen geben. Dafür sind wir dann parat.

In Spanien und Frankreich sind Sie schon präsent. Ist Osteuropa auch ein Thema.

Wir fahren eine gesamteuropäische Strategie. Der Fokus liegt derzeit klar auf Deutschland. Es hängt immer davon ab, wie sich die regulatorischen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern bezüglich Rezept und OTC entwickeln. Sich eröffnende Chancen werden wir dann ergreifen.

Andere Digitalexperten wie Amazon sind auch in den rezeptfreien Medikamentenversand eingestiegen. Spüren Sie den Atem des Onlineriesen im Nacken?

Die derzeitigen OTC-Angebote sind überschaubar. Amazon spielt zumindest noch keine wesentliche Rolle im deutschen OTC-Markt. Das heisst aber nicht, dass das in der Zukunft so bleiben wird. Natürlich beobachten wir, was Amazon so macht. Beeinflussen können wir das nicht. Wir können aber einfach Gas geben. Warum soll man in Europa abwarten und damit amerikanischen Konzernen das Feld überlassen? Das macht aus meiner Sicht nicht sehr viel Sinn.