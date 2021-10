Anreize für den Zuckerrübenanbau durch steigende Preise

Landwirtschaft Anreize für den Zuckerrübenanbau: Nächstes Jahr steigen die Preise und Kulturbeiträge Mit höheren Preisen und will die Interprofession Zucker die Bereitschaft für Landwirte zum Zuckerrübenanbau fördern. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Der Schwund von Anbauflächen für Zuckerrüben soll gestoppt werden.



Aufatmen in den Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld. National- und Ständerat haben der Verlängerung der Stützungsmassnahmen für den einheimischen Zuckerrübenanbau zugestimmt. Damit ist der Mindestgrenzschutz Zucker von 7 Franken pro 100 Kilogramm Zucker und der Einzelkulturbeitrag von 2100 Franken pro Hektare befristet bis 2026 im Landwirtschaftsgesetz festgehalten. Ausserdem werden die besonders ökologischen Anbauformen Bio und IP-Suisse mit zusätzlich 200 Franken pro Hektare gefördert. Damit erhalte die Branche die nötige Planungssicherheit, um sich in einem schwierigen Marktumfeld ökologisch und wirtschaftlich weiterzuentwickeln, schreibt die Interprofession Zucker in einem Communiqué.