Zuckerproduktion Jetzt rollen wieder die Transporte mit den Zuckerrüben – aber es ist wenig Zucker in den Rüben Das Wetter hat dieses Jahr den Rübenpflanzern zu schaffen gemacht. In Frauenfeld startet am kommenden Freitag die Zuckerrübenkampagne mit der Verarbeitung der Biorüben. Aarberg folgt am 5. Oktober. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Zuckerrüben für die Zuckerfabrik Frauenfeld. Bild: TZ

Voll beladen rollen die Traktorengespanne der Rübenpflanzer über die Landstrassen. Bald schon wird sich über Frauenfeld der besondere Duft der Rübenverarbeitung legen, denn am 17. September 2021 startet dort die Zuckerrübenkampagne, die dann bis Weihnachten dauert. Wie jedes Jahr wird mit der Produktion von Biozucker begonnen. Die Schwesterfabrik in Aarberg wirft die Zuckerproduktion ein paar Wochen später, Anfang Oktober, an. Rund 1,5 Millionen Tonnen Zucker produzieren beide Fabriken zusammen. Die Branche erwartet kein Spitzenjahr. Grund seien die Wetterkapriolen, erklärt der Leiter Rübenmanagement der Schweizer Zucker AG, Peter Imhof.

Im Wechselbad der Wetterlagen

Zuckerrübe mit vergilbten Blättern aufgrund der virösen Vergilbung. Bild: Laurent Gilliéron/KEY (Villars-le-Terroir, 21. Oktober 2020)

Bangten im Frühjahr die Rübenbauern wegen der kalten Frosttage um ihre noch zarten Pflänzchen, freute man sich fortan über genügend Regen und einen erfreulichen Wuchs. Auch in den letzten Jahren verstärkt auftretende Krankheiten, wie die viröse Vergilbung oder das «Syndrome des basses richesses», konnten sich nur schwach und erst spät ausbreiten, schreibt der Landwirtschaftliche Informationsdienst. Das «Syndrome des basses richesses» ist eine Krankheit, gegen die es noch kein Gegenmittel gibt. Erst 2017 ist sie in der Schweiz aufgetaucht. Besonders tückisch ist, dass sie für einen sehr niedrigen Zuckergehalt und damit für grosse wirtschaftliche Einbussen verantwortlich ist.

Peter Imhof, Leiter Rübenmanagement der Schweizer Zucker AG. Bild: PD

Die lang anhaltenden Unwetterlagen im Juni und Juli mit Starkregen, Hagelschlag und vor allem auch kühlen Temperaturen im August versetzten dieser Euphorie einen kräftigen Dämpfer. Peter Imhof sagt:

«Zwar bringt der September noch etwas Sonnenschein und Wärme, aber zu einem guten Jahr wird es nicht mehr reichen.»

Zahl der Rübenpflanzer und die Anbaufläche sinken

Die Zuckergehalte liegen deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt, und auch die für ein gutes Rübenjahr geltende Menge von 80 Tonnen pro Hektare werde wohl vielerorts nicht erreicht. Damit wird die Lage, was den Rübenanbau betrifft nicht besser, denn die Schweizer Zucker AG sucht seit Jahren zusätzliche Anbauflächen und Bauern, die Rüben pflanzen. Allerdings ist die Zahl solcher Landwirte landesweit rückläufig. Der Anbau von Zuckerrüben ist aufwendig. Trotz Anreizen geht die Anbaufläche in der Schweiz zurück. Im aktuellen Anbaujahr werden schweizweit auf 1545 Hektaren weniger Rüben gesät.

Doch beim Schweizerischen Verband der Zuckerrübenpflanzer (SVZ) und den beiden Zuckerfabriken schöpft man wieder Hoffnung. Zum einen steige der Zuckerpreis auf dem Weltmarkt, zum anderen sei die Nachfrage nach Schweizer Zucker ungebrochen, heisst es in einem Communiqué. Von den rund 320'000 Tonnen an nachgefragter Menge könne die Schweizer Zucker AG nur noch 60 Prozent abdecken. Die Kapazitäten für höhere Verarbeitungsmengen in den Fabriken wären da, wird betont.

Rübenanbau in der Schweiz retten

Samuel Jenni, Geschäftsleiter der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübenanbau (SFZ). Bild: PD

Unterdessen werden Anstrengungen unternommen, den Rübenanbau den Bauern zu versüssen. Die Schweizerische Fachstelle für Zuckerrübenbau berät und forscht. Die Digitalisierung hält Einzug. So können Informationen und Ratschläge über die eigens dafür produzierte App «BetaSwiss» kommuniziert werden. Samuel Jenni, Geschäftsleiter der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübenbau (SFZ), sagt:

«Damit können wir sofort reagieren, wenn beispielsweise Blattflecken auftauchen. Die Rübenbauern können daraufhin eine gezielte Behandlung durchführen und verlieren keine Zeit.»

Die Rübenpflanzer haben inzwischen auch auf verbotene Pflanzenschutzmittel reagiert. Die SFZ, Agroscope, die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (Hafl), das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) sowie die kantonalen Pflanzenschutzfachstellen haben sich zu einem Forschungsnetzwerk zur Rettung des schweizerischen Rübenanbaus zusammengeschlossen. Ziel ist es, resistente Zuckkerrübenpflanzen zu entwickeln.

Bei «Gaucho» wird noch zugewartet

Und der Kanton Freiburg hat beim Bund eine Standesinitiative zur Erhaltung des Zuckerrübenanbaus in der Schweiz eingereicht. Der SVZ begrüsse die Anstrengungen des Kantons Freiburg zur Förderung des Rübenanbaus, heisst es in einer Mitteilung. Im Gegensatz zu diesem beantrage der SVZ aber zur Zeit keine Notfallzulassung für das neonicotinoidhaltige Beizmittel Gaucho. Zuerst solle die Wirkung der heute zugelassenen Insektizide analysiert und die Ernte 2021 ausgewertet werden.

Die EU hat vor zwei Jahren den Einsatz von «Gaucho» verboten. Daraufhin haben in der EU verschiedene Länder Notzulassungen für das Saatbeizmittel bewilligt. In der Schweiz ist ein entsprechender Antrag der Zuckerbranche letztes Jahr abgelehnt worden. Als Alternative wurden zwei Insektizide zur Flächenbehandlung zugelassen.

Blattlausmonitoring in der Schweiz

Josef Meyer, Präsident der Schweizerischen Verbands der Zuckerrübenpflanzer (SVZ). Bild: PD

Die Fachstelle für Zuckerrübenanbau (SFZ) habe dieses Jahr zusammen mit den Kantonen ein schweizweites Blattlausmonitoring und einen Warndienst aufgebaut, gibt Josef Meyer Auskunft, Präsident der Verbands der Zuckerrübenpflanzer (SVZ). Dabei wurden die zugelassenen Insektizide regional gezielt eingesetzt.

Trotzdem zeigten sich in den letzten Wochen vermehrt vergilbte Stellen auf den Zuckerrübenfeldern. Der Einfluss auf Erntemenge und Qualität werde in den nächsten Wochen untersucht. Der SVZ schreibt, dass anschliessend die Branche die Strategie zur Blattlausbekämpfung für 2022 festlege.