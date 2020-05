Zoff im Aktionariat: Ehemaliger CEO wirft Nüssli-Verwaltungsrat Kapitalvernichtung vor Eine Aktionärsgruppe um Martin Messner prüft straf- und zivilrechtliches Vorgehen unter anderem gegen den Verwaltungsratspräsidenten Andreas Schmid. Stefan Borkert 19.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Tag vor der gestrigen Aktionärsversammlung bei Nüssli hat sich eine Aktionärsgruppe um den ehemaligen CEO Martin Messner in der Sonntagspresse gehörig bemerkbar gemacht. Die Gruppe hält gegen 29 Prozent der Aktien. Man wirft dem vormaligen Management, dem Verwaltungsratspräsidenten Andreas Schmid und dem Verwaltungsrat, unter anderem Kapitalvernichtung in den letzten zwei Jahren vor. Der Sprecher der Gruppe sagt, dass sowohl Verantwortlichkeitsklagen, als auch strafrechtliche Schritte geprüft werden.