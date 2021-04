Zoff an Bord Konstanzer Stadtwerke und Hamburger Werft liegen sich wegen der Gasfähre in den Haaren – Der Ausbau des Schiffes stagniert Der Stolz der neuen Fähreflotte der Stadtwerke Konstanz kommt nicht vom Fleck. Die als umweltfreundlich gepriesene Fähre, weil sie mit Flüssiggas betrieben wird, liegt im Hafen. Beim Streit geht es um einen Millionenbetrag. Stefan Borkert 14.04.2021, 16.23 Uhr

Die Gasfähre liegt im Fährhafen Staad fest. PD

Massive Verzögerungen verhindern den Stapellauf der neuen Konstanzer Fähre. Eigentlich hätte die Gasfähre schon Anfang Jahr in See stechen sollen. Doch der Innenausbau stagniert. Deshalb ist es zum Streit zwischen den Stadtwerken Konstanz und der Hamburger Werft Pella Sietas gekommen. Vereinbart war ein Festpreis in Höhe 17,7 Millionen Euro. Davon seien bereits 11 Millionen Euro bezahlt worden, sagt Norbert Reuter, Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz gegenüber dem Südkurier. Die Werft ist als Generalunternehmer beauftragt. In Hamburg heisst es, dass die Verzögerungen mit der Coronapandemie zusammenhängen. Man werde die Fähre auftragsgemäss fertig stellen.

Derweil gibt es neuen Zündstoff in der Auseinandersetzung. Möglicherweise ist die Werft in Zahlungsschwierigkeiten. So soll ein Propeller nicht bezahlt worden sein. Gemäss Südkurier bestätigt Reuter, dass die Stadtwerke auch mit Mehrkosten seitens der Werft in Höhe von vier Millionen Euro konfrontiert seien. Für die Stadtwerke ist diese Forderung unbegründet.

Plan B wird geschmiedet

Sprecher Christopher Pape erklärt, die Stadtwerke hätten gegenüber der beauftragten Werft klar gemacht, dass sie grundsätzlich am Schiffbauvertrag festhalten möchten. Klar sei aber auch, dass die laufenden Verhandlungen mit der Werft kurzfristig zu einem tragfähigen Ergebnis kommen müssten.

«Auf unbegründete Nachforderungen werden die Stadtwerke keine Zahlungen leisten.»

Eigentlich hätte die Gasfähre schon in Betrieb genommen werden soll. Aber der Innenausbau harzt. PD

Man hoffe nun auf einen zügigen Fortgang der Arbeiten. Seit Sommer 2020 liegt das Schiff zum Ausbau im Fährehafen Konstanz-Staad. Die Stadtwerke hätten in den vergangenen Monaten alles versucht, um mit der Werft eine einvernehmliche Fortsetzung des Vertrages zu erzielen. Grundlage dafür könne aber nur ein konkreter und mit den Partnerfirmen abgestimmter verbindlicher Terminplan sein. Inzwischen wird bei den Stadtwerken Konstanz an einem Plan B geschmiedet. Pape:

«Denkbar ist aber auch ein Teilrücktritt vom noch ausstehenden Vertragsteil.»

Die Stadtwerke würden in diesem Fall in einem Wettbewerbsverfahren eine Werft zum Weiterbau und zur Fertigstellung des Schiffes suchen. Inzwischen hoffe man nach wie vor, kurzfristig eine einvernehmliche Lösung zu finden. Die Parteien befänden sich weiterhin in Verhandlungen darüber, so der Sprecher der Stadtwerke Konstanz.

Antrieb aus Friedrichshafen

Ankunft des Rohbaus der Fähre in Fussach. PD

Die neue Fähre wird mit von Rolls-Royce Friedrichshafen entwickelten neuartigen MTU-Gasmotoren angetrieben Die Konstanzer Fähre ist damit als erstes Fahrgastschiff auf einem Binnengewässer in Europa unterwegs. Ausserdem kann auch auf Biogas umgestellt werden. Es kommt kein Gas zum Einsatz, das durch Fracking gewonnen wird. Das jedenfalls haben die Stadtwerke versichert, sei mit dem Lieferanten so geregelt worden. Der ANtrieb reduziert den Austoss an Stickoxiden um 80 Prozent, Russpartikel werden keine freigesetzt. Allerdings kann es zum Entweichen von Methangas kommen.