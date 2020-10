«1- und 2-Zimmer-Wohnungen, das ist vorbei» – die Leerstände kleiner Wohnungen sind sprunghaft gestiegen Obwohl es von ihnen gar nicht so viele gibt, stehen zunehmend kleine Wohnungen leer. Offensichtlich sind davon in der Euphorie mehr gebaut worden, als der Markt verkraften kann, wie Fachleute sagen. Thomas Griesser Kym 17.10.2020, 05.00 Uhr

Unter anderem, weil deutlich mehr im Homeoffice gearbeitet wird, wünschen sich viele Leute eine grössere Wohnung. Bild: Christian Beutler/Keystone

78'832 Wohnungen standen in der Schweiz per 1. Juni leer. Das sind 4,6 Prozent mehr als vor Jahresfrist, die Leerwohnungsziffer ist auf 1,72 Prozent geklettert. Damit hat ihr vor gut zehn Jahren eingesetzter Anstieg angehalten, wie jüngst das Bundesamt für Statistik bekanntgab.

Was kaum Beachtung fand, sind die Leerstände nach Wohnungsgrösse, genauer nach Zimmerzahl. Hier zeigt sich: Am meisten leere Wohnungen gibt es bei den Einheiten mit 3 oder 4 Zimmern, nämlich 48'734. Das entspricht 62 Prozent aller freien Wohnungen. Bei den 1- und 2-Zimmer-Wohnungen dagegen standen lediglich 18'911 leer, entsprechend 24 Prozent aller freien Wohnungen.

Aber: Schaut man sich die Entwicklung innert Jahresfrist an, so zeigt sich: Bei den kleinen Wohnungen haben die leeren Einheiten deutlicher stärker zugenommen als bei den grösseren (siehe Grafik), um 14,5 Prozent (1 Zimmer) und 7 Prozent (2 Zimmer), verglichen mit 4,2 Prozent (3 Zimmer) und 3,2 Prozent (4 Zimmer). Warum ist das so?

«Sehr viele Singlehaushalte gebildet»

Robert Weinert, Ökonom bei der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner, weist zunächst darauf hin, dass 3- und 4-Zimmer-Wohnungen am meisten verbreitet sind; deshalb wiesen sie in absoluten Zahlen auch die höchsten Leerstände auf.

Über die kleinen Wohnungen sagt Weinert, es hätten sich über die Jahre «sehr viele Singlehaushalte» gebildet. Viele Alleinlebende fragten Wohnungen bis 2,5 Zimmer nach, vor allem an urbanen Lagen, die relativ hochpreisig sind. Und wer sich das nicht leisten könne oder wolle, ziehe statt in ein Zentrum in die Agglomeration oder an deren Peripherie.

Deshalb seien in den vergangenen Jahren beispielsweise auch in Gegenden der Kantone St.Gallen und Thurgau viele kleinere Wohnungen gebaut worden, wegen der Nähe zu Winterthur und Zürich.

Eine kleine Wohnung rentiert besser als eine grössere

«Wegen hoher Nachfrage nach kleinen Wohnungen wird jetzt nachgeholt», sagt Weinert. Was er damit meint: Investoren konzipieren Überbauungen vermehrt mit kleinen Wohnungen. Hinzu komme der Trend zum verdichteten Bauen, und:

«Kleine Wohnungen werfen oft eine höhere Rendite ab als grössere.»

Sprich «die Miete pro Quadratmeter ist bei kleinen Wohneinheiten höher als bei grösseren Einheiten». Warum aber steigen die Leerwohnungsziffern gerade bei kleinen Wohnungen am stärksten? Weinert sagt:

«Da und dort sind wohl zu viel kleine Wohnungen gebaut worden.»

WG bevorzugt

Deutlichere Worte wählt Werner Fleischmann, Inhaber der Fleischmann Immobilien AG in Weinfelden:

«1- und 2-Zimmer-Wohnungen, das ist vorbei. Singles wollen das nicht mehr.»

Fleischmann erklärt dies am Beispiel der Jungen: Viele Junge, die bereits ein Einkommen haben, wollten mehr Platz zum Wohnen als nur zwei Zimmer. Und Studenten zögen eine WG in grösseren Wohnungen vor.

In dieses Bild passt auch die jüngste Untersuchung des Onlineportals Immoscout24, das die Suchanfragen auf seinem Marktplatz über die vergangenen Monate ausgewertet hat. Resultat: Wohnungen mit 3 bis 4,5 Zimmern werden weitaus häufiger gesucht als solche mit 1 bis 2,5 Zimmern, und die Kluft hat sich noch erweitert.

Die Suchanfragen sprechen eine deutliche Sprache

So sind im Vorjahresvergleich Anfragen für kleine Wohnungen deutlich gesunken, am stärksten jene für 1-Zimmer-Wohnungen mit –18,2 Prozent. 3,5-Zimmer-Wohnungen haben dagegen 4 Prozent mehr Anfragen verzeichnet, solche mit 5,5 Zimmern gar ein Plus von 14,7 Prozent. Ein weiterer Befund: Am zweitbeliebtesten ist mittlerweile die 4,5-Zimmer-Wohnung, sie hat die 3-Zimmer- Wohnung überholt. Martin Waeber, Managing Director von Immoscout24, sagt denn auch:

«Wir stellen eine eindeutige Interessenverschiebung hin zu grösseren Objekten fest.»

Und dies gelte exemplarisch seit vergangenem April. Den Hauptgrund dieser Entwicklung ortet Waeber in den Folgen der Coronakrise. Zwar sehe man schon seit Anfang Jahr eine leichte Tendenz, dass das Interesse an grösseren Wohnungen zunehme. Aber, so Waeber:

«Seit dem Lockdown ist die Verschiebung jedoch extrem und hält an.»

Corona treibt die Leute in die eigenen vier Wände

Die Menschen verbrächten mehr Zeit zu Hause und legten offensichtlich mehr Wert darauf, wie sie wohnten. Hinzu komme, dass Homeoffice seit der Krise populärer geworden sei. Waeber weiss:

«Wer vermehrt zu Hause arbeitet, möchte auch entsprechend eingerichtet sein, was oft mehr Platz erfordert.»

Auch der Immoscout24-Chef bringt die finanzielle Komponente ins Spiel:

«Wer sparen will, zieht aufs Land.»

Gerade an zentralen Standorten sind die Preise in den letzten Jahren stetig gestiegen. Wer sich die grössere Wohnung im Zentrum nicht leisten kann, sollte sich in Vororten oder ländlicheren Gebieten umsehen. Zumal flexible Arbeitsformen an Bedeutung gewinnen. Und wer nicht täglich zur Arbeit pendeln muss, der nimmt eher eine grössere Entfernung zum Wohnort in Kauf. Martin Waebers Fazit:

«Für Menschen, die vermehrt auch von zu Hause arbeiten, könnte so der Traum von mehr Platz auch mit kleinerem Budget in Erfüllung gehen.»