Stadler Rail liefert neues Rollmaterial für Dolderbahn in Zürich

ZAHNRADBAHN Stadler rüstet die Dolderbahn auf – neue Zahnradfahrzeuge als Ersatz für die gealterten Triebwagen Nach bald 50 Jahren im Einsatz ist es höchste Eisenbahn, die beiden Zahnradtriebwagen der Zürcher Dolderbahn zu ersetzen. Diese bestellt das neue Rollmaterial für über zehn Millionen Franken beim Thurgauer Schienenfahrzeugbauer Stadler. Die Fahrgäste dürfen sich auf mehr Komfort freuen. Thomas Griesser Kym 18.06.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Triebwagen Nr. 1 der Dolderbahn auf Talfahrt. Bild: Sputniktilt/Wikimedia Commons

Restaurants und Hotels, Wanderwege, Freizeit- und Sportanlagen. Ob Golf, Minigolf oder Wellenbad im Sommer, ob Eislaufen oder Eishockey im Winter – das Zürcher Erholungsgebiet Dolder auf dem Adlisberg hat einiges zu bieten. Ausflügler gelangen dorthin zum Beispiel mit der Dolderbahn.

Die meterspurige Zahnradbahn verkehrt zwischen dem Römerhofplatz in der Stadt Zürich bis zur Bergstation Dolder. Sie überwindet auf einer Streckenlänge von 1328 Metern 162 Höhenmeter. Die maximale Steigung beträgt 19,6 Prozent. Die beiden Zahnradtriebwagen Bhe 1/2 haben mittlerweile 48 Jahre auf dem Buckel, in drei Jahren dürfen sie in Rente gehen.

Platz für jeweils hundert Fahrgäste

Denn nun haben die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), die für den Betrieb der Dolderbahn zuständig sind, bei Stadler in Bussnang zwei neue Zahnradtriebwagen Bhe 1/2 bestellt. Das geht aus einer Publikation auf simap.ch hervor, der Informationsplattform über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz.

Das Auftragsvolumen inklusive zwei Führerstands-Aussenschiebetüren sowie eines Vorrats an Ersatzteilen beträgt 10,567 Millionen Franken exklusive Mehrwertsteuer. Die Auslieferung der beiden neuen Fahrzeuge ist für Mitte 2024 vorgesehen. Wie die beiden aktuellen Triebwagen werden sie Platz für je rund hundert Fahrgäste bieten.

Mehr Bequemlichkeit für Fahrgäste und Fahrzeugführer

«Die beiden Fahrzeuge sind seit 48 Jahren täglich in Betrieb und am Ende ihrer vorgegebenen Einsatzzeit angelangt.»

Mit diesen Worten begründet Oliver Obergfell von der VBZ-Medienstelle die Ersatzbeschaffung bei Stadler. «Die beiden Zahnradtriebwagen werden durch zeitgemässes Rollmaterial ersetzt.» Was dann mit den aktuellen Fahrzeugen geschieht, sei noch nicht bekannt, sagt Obergfell.

Ein Triebwagen der Dolderbahn nahe der Talstation Römerhof. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Inwieweit bieten die neuen Fahrzeuge mehr Komfort für Passagiere und Fahrzeugführer? Obergfell nennt zum einen den «grosszügigen Fahrgastraum, der eine gute Zugänglichkeit zu den Sondernutzungsflächen erlaubt und ein ansprechendes Ambiente bietet».

Zum anderen erhöhe eine optimierte Federung, welche die Körperschallübertragung von den Fahrwerken auf den Kasten deutlich verringere, den Komfort. Und drittens verbessern ergonomische Führerkabinen mit gefederten Sitzen die Arbeitsbedingungen der Triebfahrzeugführer.

Stadler als einziger möglicher Lieferant

Die zehntägige Frist für eine Beschwerde gegen die Auftragsvergabe an Stadler ist ungenutzt verstrichen. Das ist nicht weiter erstaunlich, ist doch Stadler der weltweit einzige nennenswerte Hersteller von Zahnradbahnen. Mit dieser Tatsache begründen auch die VBZ ihren Entscheid: «Gemäss Marktstudie des TÜV Süd im Jahr 2017 ist die Stadler Bussnang AG die einzige Herstellerin für die benötigten Zahnradfahrzeuge.»

Auch mit den neuen Stadler-Fahrzeugen wird die Dolderbahn bemannt unterwegs sein. Wurde als Alternative ein automatisierter Fahrbetrieb (ATO) erwogen? Die Möglichkeiten eines vollautomatischen fahrerlosen Zugbetriebs seien «eingehend geprüft» worden, sagt Obergfell. Aber:

«Man hat sich aus technischen, betrieblichen und finanziellen Gründen gegen eine solche Lösung entschieden.»

Von einer Standseilbahn zu SLM-Zahnradtriebwagen

Die Dolderbahn wurde 1895 als Standseilbahn eröffnet und 1972/73 in eine verlängerte Zahnradbahn umgebaut, wozu das Industrieunternehmen Von Roll das Zahnstangensystem beisteuerte. Die Sulzer-Tochter Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) lieferte damals die beiden aktuellen Triebwagen. Am Beginn der schrittweisen Auflösung der SLM wurde deren Geschäft mit Zahnradbahnen 1998 von Stadler übernommen.

Triebwagen Nr. 2 der Dolderbahn in der Ausweichstation mit den beiden Schwenkweichen. Bild: Roland zh/Wikimedia Commons

Im Jahr 2004 wurde die Dolderbahn innert dreieinhalb Monaten komplett saniert. Die Fahrzeuge wurden in der VBZ-Zentralwerkstätte revidiert und das Trasse wurde neu gebaut. Seither sind auf der Strecke an der Ausweichstation zwei Schwenkweichen im Einsatz. Zudem wurden die Haltestellen modernisiert und mit einer verbesserten Fahrgastinformation ausgestattet. In den Jahren 2014/15 wurde das Rollmaterial letztmals revidiert.

In knapp sechs Minuten im Erholungsgebiet

Die Dolderbahn ist im Besitz der Dolderbahn-Betriebs-AG, die je zur Hälfte der Stadt Zürich und der Hotellerie The Dolder Grand gehört. Die Fahrzeit zwischen dem Römerhof und der Bergstation Dolder beträgt knapp sechs Minuten und bleibt auch mit dem neuen Rollmaterial unverändert. Die Bahn verkehrt im Zehn-Minuten-Takt.