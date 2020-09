Yachten und Wassersport boomen – Bootsbranche surft die Erfolgswelle Die Messe Interboot steht vor der Tür. Nach kurzer Flaute hat die Branche mit vollen Segeln Fahrt aufgenommen. Stefan Borkert 15.09.2020, 05.00 Uhr

Boote im Hafen von Staad. Dieses Jahr waren Liegeplätze für Freizeitkapitäne Mangelware. Bild: Ralph Ribi

Die Binnengewässer sind voll mit Wassersportlern. Während im Frühjahr Werften und Händler kurzfristig vom Coronaschock getroffen wurden, kam die Erholung rasch zurück. Von Krisenstimmung ist in der Bootsbranche nichts zu spüren. Werften und Händler gehen optimistisch an die Interboot–Messe, die vom 19. bis 27. September in Friedrichshafen stattfindet. Insgesamt rund 200 Aussteller präsentieren in sechs Messehallen Boote, Funsport und Zubehör, schreibt Interboot in einem Communiqué.

«Wir freuen uns, wieder Messen durchführen zu dürfen», sagt Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann

Klaus Wellmann PD

Zwar verzichten einige sonst treue Kunden auf eine Teilnahme, wie etwa die St.Niklausen Schiffgesellschaft (SNG) von Beat Plüss, dem Präsident des Schweizer Bootbauerverbandes. Dennoch ist man in Friedrichshafen vom Erfolg der Messe überzeugt. Man blicke optimistisch auf die erste Veranstaltung nach dem Lockdown auf dem Messegelände, so Wellmann.

Supersommer hilft beim Absatz

«Unseren Betrieben geht es gut», sagt der Geschäftsführer des Schweizer Bootbauerverbands, Vinzenz Batt. Die Zwischenbilanz der Mitglieder falle überwiegend positiv aus. Der erneute Supersommer habe sowohl den Aktivitäten als auch dem Absatz zusätzlich Vorschub geleistet. Die Gesamtzahl von rund 100000 Booten auf Schweizer Gewässern lasse sich zwar kaum noch steigern, weil das Wasserliegeplatzangebot bereits nahezu vollständig ausgeschöpft sei. Aber bei trailerbaren Booten, denen auch ein Stellplatz an Land genüge, sei noch etwas Luft nach oben. «Die Anzahl der Neubootverkäufe ist rekordverdächtig. Der jahrelang überschwemmte Gebrauchtbootmarkt hat sich umgekehrt und die Fahrschulen sind ausgebucht», sagt Batt.

In guten wie in schwierigen Zeiten

Eine rege Nachfrage verzeichnet etwa die Werft Brunnert-Grimm AG aus Gottlieben. Gemäss dem Chef, Peter Grimm, münden konkrete Anfragen auch in Kaufverträgen. Deshalb sei der Ausblick bis ins 2021 hinein zuversichtlich. In ihrer 103-jährigen Geschichte hat die Werft noch keine Interboot versäumt. «In guten wie in schwierigen Zeiten nicht», betont Grimm, auch wenn es aktuell für die Werften keine schlechten Zeiten seien. Hygiene- und Schutzmassnahmen sprächen keineswegs gegen einen Messebesuch. Grimm: «Die Maske gehört doch inzwischen zu unserem Alltag und sollte kein Hindernis sein.»

Alternative Antriebe sind immer mehr gefragt. PD

Ein Blick über die Grenze bestätigt, dass die Bootsbranche die Erfolgswelle surft. So hat das europaweit tätige Zürcher Portal Boat24.com 120 Prozent mehr Anfragen registriert als 2019, gibt Messe-Sprecher Wolfgang Köhle Auskunft. Die Prüfungen für das Bodenseeschifferpatent haben um 30 Prozent zugenommen, sagt Claudia Bucher vom Landratsamt Bodenseekreis.

Und Sonja Meichle, aus der Geschäftsleitung der Marina Ultramarin Meichle+Mohr in Kressbronn, sagt: «Bei uns herrscht Hochbetrieb.» Geschäftsführer Clemens Meichle ergänzt, dass einige Werften, wie etwa die grösste deutsche Yachtwerft Bavaria, in diesem Jahr wegen des Booms im Bootsbau nicht mehr liefern könnten.