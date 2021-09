WTT Young Leader Award Wenn aus Verkäuferinnen in Weinläden «Vermittlerinnen der Weinkultur» an «Weinbegegnungsorten» werden Von der Schule in die Wirtschaft: Sechs Studierendenteams der Ostschweizer Fachhochschule sind für ihre Praxisprojekte ausgezeichnet worden. Ganz an die Spitze schafften es junge Leute mit ihren Projekten für die Gebäudeversicherung St.Gallen und Zur Rose Suisse. Ausserdem debattierten gestandene Wirtschaftsleute über die Zukunft des Handels. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 27.09.2021, 20.51 Uhr

Debatte über die Zukunft des Handels (von links): Jan Martel, Heidi Bösch, Stefan Schmid, Martin Knöpfel, und Daniel Wessner. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 27. September 2021)

Seit 145 Jahren ist Martel im Weingeschäft tätig. Die Digitalisierung hat vieles geändert. So lancierte der St.Galler Weinhändler Mitte der 1990er-Jahre den ersten Online-Weinshop in Europa, wie Geschäftsführer Jan Martel am Montagabend in der St.Galler Tonhalle an der Ver­gabe des WTT Young Leader Award der Ostschweizer Fachhochschule OST sagte.

Die Digitalisierung hat auch den stationären Handel verändert. Martel spricht nicht mehr von Läden und Weinverkäuferinnen, sondern von «Weinbegegnungsorten» und von «Vermittlerinnen der Weinkultur». Oder: «Erlebniswelten» mit Personal in der «Gastgeberrolle und persönlicher Beratung», wie Martel im Gespräch mit Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid sagte. Die Rechnung mit solchen stationären Läden gehe dann auf, wenn digitale Elemente in sie integriert werden.

Vorteile lokaler Detaillisten

Danach gesellten sich Heidi Bösch, Personalchefin der Mi­gros Ostschweiz, Martin Knöpfel, Direktor Wirtschaftsprüfung PwC, und der Thurgauer Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit, Daniel Wessner, dazu. Ihr Tenor: Online bietet viele Vorteile: Einkaufen jederzeit und überall, grosse Auswahl, hohe Transparenz.

Und doch hat der stationäre Handel Chancen, gerade auch lokal: Trümpfe seien regionale Produkte, persönliche Services, Frische (gerade bei Lebensmitteln), Qualität und kurze Distanzen. Zudem, so Wessner:

«Gerade nach dem Lockdown treffen sich die Leute wieder, gehen hinaus, trinken einen Kaffee statt nur am Bildschirm zu sitzen.»

Was wollen die Kunden der Gebäudeversicherung?

Für den WTT Young Leader Award waren sechs Studierendenteams mit ihren Praxisprojekten in zwei Kategorien no­miniert. In der Kategorie Marktforschung gewinnt das Team Gebäudeversicherung St.Gallen mit Projektleiter Oliver Mosberger, Michael Bösch, Stefanie Durrer, Raphael Eisenhut, Niels Ham, Stefanie Moser und Anja Platt. Die Studierenden sind mittels der Auswertung tausender Schadenfälle, Feedbacks und Befragungen der Frage auf den Grund gegangen, wie Ver­sicherte der Gebäudeversicherung St.Gallen (GVSG) Schäden regeln wollen.

Das Siegerteam in der Kategorie Marktforschung um Projektleiter Oliver Mosberger mit Trophäe. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 27. September 2021)

Ergebnis: Es gibt keine typischen Kundenbedürfnisse. «Sie sind persönlich und individuell», sagt Mosberger. Ob etwa die GVSG an den Ort soll oder Versicherte lieber Fotos hochladen, habe nichts mit dem Schadentyp zu tun. GVSG-­Direktor Lukas Summermatter nimmt die Ratschläge auf und sagt:

«Wir investieren in unser Datenmanagement und wollen die Kunden mitentscheiden lassen, wie wir Fälle abwickeln.»

Das Onlineschadenformular sei schon überarbeitet. Was Summermatter speziell freut: 96 Prozent der Zwangsversicherten bei der Monopolistin zeigen sich mit dieser zufrieden.

Auf Rang zwei landet das Team Ergoswiss mit der Trendanalyse, wohin sich Industriearbeitsplätze entwickeln und wie es um das Marktpotenzial höhenverstellbarer Tische bestellt ist. Dritter wird das Team Jansen mit der Auslotung des Markt- und Erfolgspotenzials CO 2 -basierter Erdwärmesysteme. Das Team Jansen sichert sich zudem mit 27,7 Prozent der Stimmen den Publikumsaward.

Medikamentenautomat spart Zeit und Geld

In der Kategorie Managementkonzeption schwingt das Team Zur Rose Suisse obenaus mit Projektleiter Martin Guler, Michèle Beerli, Robin Ochsner, Ladina Tellenbach und Melissa Weibel. Zur Rose weiss von Tests:

«Mit einem Medikamentenautomat sparen Arztpraxen Zeit für Patienten.»

Das Siegerteam in der Kategorie Managementkonzeption um Projektleiter Martin Guler mit Trophäe. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 27. September 2021)

Doch wie viel bringt die automatisierte Medikamentenbewirtschaftung in der Praxisapotheke wirklich? Das hat das Team mit der Stoppuhr in Arztpraxen ermittelt. Resultat: 35 Prozent weniger Zeitaufwand, 20 Prozent weniger Kosten, zufriedenere Angestellte und Patienten. Die Ergebnisse sind laut Gaudenz Weber, Marketingchef fürs Ärztegeschäft bei Zur Rose, direkt ins Marketing und den Vertriebsalltag der Zur Rose Suisse eingeflossen. Eine neue Broschüre liegt bereits vor.

Auf Platz zwei kommt das Team Inventx, das eine Webapplikation entwickelt hat, um Updates der Bankensoftware Finnova zu koordinieren und so böse Überraschungen bei den Kunden zu vermeiden. Dritte wird das Team Raiffeisenbank Regio Uzwil, das sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt hat. Digital zusammengeführt werden die Ideen in einer App, in der sich Mitarbeitende auch sportlich herausfordern können, und zum Konzept gehört ausserdem eine «Health Box» mit gesunden Geschenken für Mitarbeitende.