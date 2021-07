BÜROLIEBE Für Ostschweizer Firmen sind die Beziehungen ihrer Mitarbeitenden Privatsache - mit Ausnahmen Wo Arbeit und Liebe sich vermischen, kann es zu Spannungen und Interessenkonflikten kommen. Regeln dazu kennen Ostschweizer Firmen aber kaum. Allfällige Interessenkonflikte werden von Fall zu Fall behandelt. Kaspar Enz 17.07.2021, 05.00 Uhr

Aus Flirts unter Arbeitskollegen sind viele Stabile Ehen entstanden. Sie können aber auch zu Interessenkonflikten führen - und der Firma schaden. Bild: Getty

Die Liebe fällt oft dorthin, wo Menschen viel Zeit miteinander verbringen - also auch am Arbeitsplatz. Doch wenn sich Liebe und Arbeit vermischen, endet es nicht immer in Harmonie: Gerade dann, wenn die beteiligten hohe Positionen innehaben. Was, wenn sie so Machtpositionen ausnutzen oder geheime Informationen weitergeben? So hat manche Bürobeziehung auch ein juristisches Nachspiel - und kann das betroffene Unternehmen schädigen. Trotzdem halten sich Ostschweizer Firmen mit expliziten Regelungen dazu zurück.