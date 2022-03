Wirtschaftsforum Thurgau mit Ueli Maurer und weniger Referenten

Wirtschaftstreffen Ueli Maurer referiert am Wirtschaftsforum Thurgau – Tagung wird schlanker und thurgauischer Als erster Referent am 26. Wirtschaftsforum Thurgau im November 2022 ist Bundesrat Ueli Maurer bekannt. Die bisherigen grossen Diskussionsrunden am Forum fallen aus. Dessen Hauptsponsoring wechselt von der UBS zur Thurgauer Kantonalbank. Thomas Griesser Kym 17.03.2022, 11.42 Uhr

Ueli Maurer hat ja zwischendurch «kä Luscht». Mit diesem legendären Spruch liess der SVP-Bundesrat 2015 nach erfolgreicher Wiederwahl und beim Bad in der Menge SRF-Bundeshausredaktor Gion-Duri Vincenz und dessen Bitte um ein Interview abblitzen.

Am 3. November 2022 aber hat Ueli Maurer Lust. Lust, nach Weinfelden zu kommen. Im «Thurgauerhof» wird Finanzminister Maurer als Referent am 26. Wirtschaftsforum Thurgau (WFT) auftreten. Mit zwei weiteren Referenten seien die Organisatoren derzeit im Gespräch.

«Nei, kä Luscht»: Bundesrat Ueli Maurer lässt das Schweizer Fernsehen links liegen. Youtube

Weniger Referierende, Ukraine im Blickpunkt

Im gleichen Atemzug teilt das WFT mit, dass das Programm künftig schlanker wird. Künftig soll es «drei oder maximal vier Key-Note Speaker haben», also Hauptreferentinnen und Hauptreferenten. Womöglich werde das Forum 2022 noch mit einem Überraschungsgast aufwarten. Auf die bisher zwei grossen Diskussionsrunden werde hingegen verzichtet.

Der Hauptfokus des 26. WFT soll den Angaben zufolge «auf Finanzen und der Weltwirtschaft im Kontext der Ukraine-Krise liegen». Im Weiteren heisst es: «Das Wirtschaftsforum in Weinfelden wird noch thurgauischer.» Dies zum einen wegen des Wechsels des Hauptsponsors des WFT: Neu ist das die Thurgauer Kantonalbank, welche die UBS ablöst. Zum anderen wird die Zusammenarbeit mit der «Thurgauer Zeitung» verstärkt.

Mona Vetsch bleibt eine Konstante, Teilnahme wird günstiger

Der Anlass «Who-is-Who im Thurgau», an dem 100 Persönlichkeiten des Thurgaus und der oder die «Thurgauer*in des Jahres» vorgestellt werden, geht künftig am Vorabend des Wirtschaftsforums über die Bühne. Tags darauf wird der oder die «Thurgauer*in des Jahres» am WFT interviewt, und zwar von der Thurgauer Moderatorin Mona Vetsch.

Mit der Straffung des Programms reduzieren die Organisatoren des WFT auch die Teilnahmegebühr. Anmelden kann man sich ab sofort auf der WFT-Website. Möglich ist auch eine reine Onlineteilnahme.