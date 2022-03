Bisherige Partner des Wirtschaftsforums Thurgau mit eigenem Event

Wirtschaftstreffen «Ergänzung statt Konkurrenz»: Bisherige Partner des Wirtschaftsforums Thurgau planen ihr eigenes Ding Im Thurgau haben sich die IHK, der Gewerbeverband und die UBS vom Wirtschaftsforum Thurgau verabschiedet. Nun arbeiten sie daran, für Unternehmerinnen und Gewerbler einen eigenen Anlass auf die Beine zu stellen. Besonders bei Frauen schlummere noch Potenzial. Und: Jemand sieht sich zunehmend konkurrenziert. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Das 25. Wirtschaftsforum Thurgau, hier mit der Künstlerin Lara Stoll als Referentin. Bild: Ralph Ribi (Weinfelden, 4. November 2021)

Der Wechsel im Hauptsponsoring des Wirtschaftsforums Thurgau (WFT) von der UBS zur Thurgauer Kantonalbank (TKB) geht einher mit einem Rückzug auch der bisherigen WFT-Kooperationspartner. Es sind dies die Thurgauer Industrie- und Handelskammer (IHK), der Thurgauer Gewerbeverband (TGV) und die Stadt Weinfelden. Sie alle wollen zusammen mit der UBS ab 2023 einen eigenen Anlass für Thurgauer Unternehmerinnen und Gewerbler auf die Beine stellen, wie IHK-Direktor Jérôme Müggler sagt.

Jérôme Müggler, Direktor der IHK Thurgau. Bild: Reto Martin

Über die Beweggründe sagt Müggler, IHK und TGV wollten «ein optimales Programm für unsere Mitglieder» anbieten. Konkret solle es um Wirtschaftsthemen gehen, die Unternehmerinnen und Gewerbler im Alltag beschäftigen, weiterbringen und inspirieren. Dieses Element habe am WFT, das einen breiteren Horizont habe, zunehmend etwas gefehlt.

Potenzial bei Thurgauer Frauen besser ausschöpfen

Markus Dinkel, Leiter Firmenkunden und Immobilien der UBS Ostschweiz, bestätigt als Bindeglied der Bank Mügglers Angaben. Am WFT nähmen viele Vertreter von Banken, Versicherungen und Treuhandfirmen teil. Dinkel sagt:

«Das Zielpublikum aus Industrie und Gewerbe war dagegen zu wenig präsent.»

Weiter sagt Dinkel, man wolle den geplanten neuen Anlass «nicht als Konkurrenz» zum WFT verstanden wissen, sondern als «Ergänzung». Müggler sagt, man habe vor, als Referentinnen und Referenten unter anderem auch Thurgauer Unternehmerinnen und Gewerbler zu verpflichten. Besonders bei Frauen wolle man das Potenzial im Kanton besser ausschöpfen.

Bevorzugt jeweils im zweiten Quartal

Wie Müggler sagt, ist vorgesehen, den neuen Anlass jährlich abzuhalten, und zwar jeweils in der ersten Jahreshälfte, bevorzugt im zweiten Quartal. Angedacht sei ein kompaktes halbtägiges Programm mit Zeit zum Netzwerken.

Dass der neue Anlass, wie auch das WFT, in Weinfelden stattfinden wird, sei mit grosser Wahrscheinlichkeit behaftet. Dafür spricht auch, dass die Stadt Weinfelden mit an Bord ist. Als weniger wahrscheinliche Alternative stünden auch wechselnde Veranstaltungsorte zur Debatte. Auch die Grösse des Anlasses mit der Zahl der Gäste sei noch nicht fix.

Thurgauer Kantonalbank dockt beim Wirtschaftsforum an

Seitens der TKB zeigt sich Sprecherin Anita Schweizer erfreut über das neue Hauptsponsoring des WFT. Die TKB war von den Veranstaltern angefragt worden. Dass sich IHK und TGV künftig an einem anderen Wirtschaftsanlass engagieren, sei aus Sicht der Bank kein Problem. Schweizer sagt:

«IHK und Gewerbeverband bleiben wichtige Partner, mit denen wir in vielen Projekten zusammenarbeiten.»

Als Beispiele nennt sie das Startnetzwerk Thurgau, den Konjunkturbericht «Thurgauer Wirtschaftsbarometer» oder den Motivationspreis der Thurgauer Wirtschaft, den «Thurgauer Apfel».

Reinhard Frei sieht sich zunehmend konkurrenziert

Reinhard Frei, Tagungsleiter des Wirtschaftsforums Thurgau. Bild: Urs Bucher

Tagungsleiter des WFT ist Reinhard Frei, der Geschäftsführer der Bernecker Galledia Event AG, die das WFT organisiert. Frei bestätigt Mügglers Angaben, wonach IHK und TGV ihm beschieden hätten, einen eigenen Anlass organisieren zu wollen, der speziell auf ihre Mitglieder zugeschnitten sei. Allerdings weiss Frei mit dieser Sichtweise wenig anzufangen, zumal er und sein Team das Programm und die Auswahl der Referierenden stets mit IHK und TGV abgesprochen hätten.

Indessen äussert Frei auch Verständnis dafür, dass IHK und TGV ihren eigenen Anlass ins Leben rufen wollen. Obwohl oder vielmehr zumal er dies sehr zu seinem Leidwesen immer öfter beobachtet:

«Immer mehr Verbände wollen ihr eigenes Ding machen und konkurrenzieren damit private Eventagenturen wie wir eine sind.»

«Thurgauer Zeitung» und WFT kooperieren enger

Das Wirtschaftsforum Thurgau findet das nächste und damit zum 26. Mal am 3. November 2022 statt. Als erster Gastredner ist bereits Bundesrat Ueli Maurer bekannt. Zwei weitere «hochkarätige Persönlichkeiten» sind laut Frei ebenfalls verpflichtet.

Ausgebaut wird die Kooperation des WFT mit der «Thurgauer Zeitung». So wird das «Who’s who im Thurgau», an dem 100 Persönlichkeiten des Kantons und der/die «Thurgauer*in des Jahres» vorgestellt werden, künftig am Vorabend des WFT durchgeführt. Anderntags wird der oder die «Thurgauer*in des Jahres» am WFT auftreten. Wie Frei einräumt, muss das jeweils nicht zwingend ein Mann oder eine Frau aus der Wirtschaft sein.

