25. Wirtschaftsforum Thurgau in Weinfelden – das waren die Themen

Wirtschaftsforum Thurgau «Der Thurgau ist ein unterschätzter Kanton»: SRF-Direktorin Nathalie Wappler ruft zu mehr Mut und weniger Bescheidenheit auf Die Zukunft des Standorts Thurgau und die Krisenbewältigung waren Themen am 25. Wirtschaftsforum Thurgau in Weinfelden. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Daniel Kalt, Serge Gaillard und Moderatorin Henriette Engbersen (v.l.) diskutieren am WFT über Arbeitsmarkt und Rentenalter. Bild: Ralph Ribi

Natürlich ist auch am 25. Wirtschaftsforum Thurgau (WFT) die Pandemie erwähnt worden. Der Thurgauer Gewerbepräsident Hansjörg Brunner rief dazu auf, gerade in der Krise den gesunden Menschenverstand und die Vernunft walten zu lassen. Regierungspräsidentin Monika Knill betonte ebenfalls den Zusammenhalt. Der Thurgau habe sich bisher krisenresistent gezeigt. Man solle den Blick nach vorne richten und anstehende Themen wie Digitalisierung, Fachkräftemangel oder das Verhältnis zur EU angehen.

Nathalie Wappler, SRF Direktorin

Bild: Keystone

Rebecca und Martin Kull von der Frauenfelder Immobilienentwicklerin HRS stimmten der SRF Direktorin Nathalie Wappler zu, die empfohlen hatte, dass man mehr Mut zum Thurgau zeigen und selbstbewusster auftreten solle. Die typische Bescheidenheit sei manchmal auch fehl am Platz.

«Ich glaube, dass man den Thurgau noch immer stark unterschätzt.»

Selbst in Kreuzlingen aufgewachsen, betont sie, dass der Thurgau viel mehr als ein Apfelkanton sei.

Die Bedeutung der Frauen für den Arbeitsmarkt steigt

Das hörte auch die Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann gern und schlug deshalb gleich eine Senkung des Steuerfusses um 10 Prozent vor. «Dann bewegt sich was.» Slam-Poetin Lara Stoll nahm sich selbst, die politische und wirtschaftliche Führung ins Visier und Buchautorin Tabea Steiner legte den Finger in so manche Wunde, etwa bei den Themen wie gleicher Lohn für Mann und Frau oder Anteil der Frauen in Kaderpositionen.

UBS-Chefökonom Daniel Kalt und der ehemalige Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung Serge Gaillard analysierten die demografische Entwicklung und dass Frauen angesichts des Fachkräftemangels immer wichtiger werden für den Arbeitsmarkt. Dasselbe gelte für die über 50-Jährigen.

Staatssekretärin Livia Leu machte Hoffnung, dass wieder Bewegung in die Verhandlungen mit der EU kommen. Moderatorin Henriette Engbersen unterhielt sich mit IHK-Präsident Christian Neuweiler über die Bedeutung des WFT. Neuweiler sagte, dass er am ersten Forum gefehlt habe. Danach sei ihm berichtet worden, dass ein Ruck durch die Thurgauer Wirtschaft gegangen sei. Seither habe er an keinem WFT gefehlt. Eine Aussage, die auch den Gründer des WFT, Markus Vogt, erfreute.

Andreas Wieland, CEO Hamilton Bonaduz Bild: Ralph Ribi

Ein Beispiel wie man Unternehmen krisenfest machen kann, zeigte Andreas Wieland, CEO von Hamilton in Bonaduz auf. Laborgeräte, Roboter, Beatmungsgeräte und PCR-Test-Geräte werden dort für die ganze Welt gebaut. Neben dem rechtzeitigen Hamstern von Halbleitern verriet er noch ein Geheimnis seines Erfolges. Für eine gute Führung müsse man die Leute auch mögen und dürfe sie nicht als Kostenfaktor ansehen.