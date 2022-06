Arbeitsmarkt Frauen arbeiten schon wieder so viel wie vor Corona Arbeitnehmende haben im vergangenen Jahr fast acht Milliarden Stunden gearbeitet. Damit nähert sich der Wert dem Vor-Pandemie-Niveau an. Insbesondere bei den Frauen ist die Erholung schon weiter fortgeschritten. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 13.06.2022, 17.00 Uhr

Coronakrise überwunden: Frauen arbeiten bereits wieder so viel wie 2019. Bild: Getty

Auch wenn das Coronavirus gerade an seinem Comeback zu arbeiten scheint, normalisiert sich das Leben in der Schweiz in vielerlei Hinsicht. Auch die Arbeitsausfälle infolge Kurzarbeit, Krankheit oder Quarantäne nehmen ab. Das zeigen aktuelle Zahlen des Bundesamts für Statistik vom Montag.

Bereits ganz hinter sich gelassen haben die Krise offenbar die weiblichen Angestellten. Die von ihnen pro Arbeitsstelle geleistete Arbeitszeit betrug im vergangenen Jahr 1195 Stunden, das ist deutlich mehr als im ersten Coronajahr 2020 (1156 Stunden) und sogar mehr als 2019. Damals lag der Wert bei 1193 Stunden. Bei den Männern lag der Wert im vergangenen Jahr bei 1646 Stunden (2019: 1663 Stunden).

Die Grafik zeigt auch, dass die langjährige sinkende Tendenz damit 2021 zum ersten Mal seit mehreren Jahren gestoppt wurde. Diese Tendenz hat indes nicht damit zu tun, dass weniger gearbeitet würde. Das Arbeitsvolumen steigt sogar, wird jedoch auf mehr Beschäftigte aufgeteilt.

Gesamtes Arbeitsvolumen liegt auch bei den Frauen noch hinter 2019 zurück

Zur Klärung der Frage, wie weit sich der Arbeitsmarkt normalisiert hat, ist deshalb auch das gesamte Arbeitsvolumen relevant. Die von Frauen insgesamt geleisteten Arbeitsstunden liegen 2021 noch leicht unter dem Wert von 2019. Im vergangenen Jahr wurden 3,03 Milliarden Stunden von Arbeitnehmerinnen erbracht, 2019 waren es 3,05.

Zusammengefasst bedeutet das: Es werden zwar insgesamt noch leicht weniger Arbeitsstunden von Frauen erbracht als vor der Pandemie. Aber jene, die arbeiten, erbringen leicht mehr Stunden als vor der Pandemie.

Männer erbrachten im vergangenen Jahr insgesamt 4,77 Milliarden Arbeitsstunden (2019: 4,85 Milliarden). Insgesamt wurden damit in der Schweiz im letzten Jahr 7,8 Milliarden Arbeitsstunden geleistet. Das ist ein deutliches Plus gegenüber dem ersten Coronajahr 2020 (7,61 Milliarden). Der Vor-Pandemie-Wert liegt jedoch noch über 100 Millionen Stunden entfernt.

Im Gastgewerbe läuft es weiter harzig

Die Rückkehr zur Normalität ist noch nicht in allen Branchen greifbar. Gegenüber 2019 werden insbesondere im Gastgewerbe weiterhin deutlich weniger Arbeitsstunden geleistet.

Es gibt allerdings auch Wirtschaftszweige, in denen 2021 bereits wieder mehr gearbeitet wurde als noch 2019, vielleicht gerade wegen der Pandemie. Das zumindest lässt die Entwicklung bei der öffentlichen Verwaltung vermuten.

Das weiterhin grosse Minus beim Gastgewerbe erklärt sich vor allem durch die noch immer weit verbreitete Kurzarbeit. Über die ganze Arbeitswelt hinweg ging die Kurzarbeit aber stark zurück: 2020 wurden 67 Stunden Abwesenheit pro Arbeitsplatz aus diesem Grund registriert, 2021 nur noch 33.

Angestellte in der Verwaltung arbeiten mehr

Obwohl insgesamt in sechs Wirtschaftszweigen mehr Arbeitsstunden geleistet wurden, hat sich nur in einem – der öffentlichen Verwaltung – die wöchentliche Arbeitszeit pro Arbeitsstelle erhöht. In allen anderen Branchen sank sie, am deutlichsten im Gastgewerbe.

Die obige Grafik lässt sich umschalten, sodass nur Vollzeitangestellte angezeigt werden. Es zeigt sich dabei, dass Arbeitnehmende in der Land- und Forstwirtschaft die längsten Arbeitswochen aufweisen. Das Gastgewerbe rutscht auf den zweitletzten Platz ab, nur noch in der Kunst- und Unterhaltungsbranche fallen weniger Stunden an.

