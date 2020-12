Müllerei «Eine schöne Kruste und eine saftige Krume»: So muss ein Brot sein – für das Mehl rüstet Bühler Mühlen digital um Ein gutes Brot zu backen, «ist die handwerkliche Kunst des Bäckers». Das weiss Franz Rhomberg, Chef der Vorarlberger Mühle. Wichtige Voraussetzung sind qualitativ hochwertige Zutaten. Rhomberg stellt auf einem neuartigen Vermahlungssystem des Bühler-Konzerns Mehl her – und verspricht zumindest in diesem Punkt Sorgenfreiheit.

Thomas Griesser Kym 22.12.2020, 05.00 Uhr

Ist das Mehl von hoher Güte, kann der Bäcker seine handwerkliche Kunst voll entfalten.

Bild: Benjamin Manser

Franz Rhomberg antwortet wie aus der Pistole geschossen. Ist ein Sachverhalt klar, verliert der Geschäftsführer der Vorarlberger Mühle in Feldkirch nicht zu viele Worte. Die Mühle setzt als Erstkundin auf Arrius, ein integriertes, ferngesteuertes Vermahlungssystem für Getreide des Technologiekonzerns Bühler, das der traditionellen Vermahlung in allen Belangen überlegen ist, wie das Ostschweizer Unternehmen festhält.

Franz Rhomberg. Geschäftsführer der Vorarlberger Mühlen und Mischfutterwerke GmbH. Bild: PD

Auf die Frage an Rhomberg, ob sich die Versprechen des Uzwiler Konzerns betreffend Produktivität, Betriebssicherheit, Energieeinsparung usw. bewahrheitet hätten, sagt der Patron: «Ja.» Welche Erwartungen betreffend Sauberkeit, Präzision, Reinigung oder Qualität haben sich erfüllt? «Alle.» Und welche Erwartungen haben sich allenfalls nicht oder nur teils bestätigt? «Keine.»

Arrius stellt sich automatisch auf Rohstoffe ein

Was ist zentral an Arrius? Herzstück sind die Sensoren im Speisemodul und im Walzenpaket, wie Bühler kürzlich an einer Onlinepräsentation erläutert hat. Diese ermöglichen es, den Fluss des Getreides und dessen Vermahlung besser zu kontrollieren. Dabei wird die Mahlkraft der Walzen kontinuierlich gemessen, und Arrius passt sich automatisch an die Eigenschaften des Rohmaterials an.

Die Vorarlberger Mühle beschäftigt in Feldkirch 17 Mitarbeitende, die im Jahr 20'000 Tonnen Getreide zu Mehl und Backmischungen verarbeiten. Weitere 23 Beschäftigte stellen am Standort Dornbirn Tiernahrung und Holzpellets her. Rhomberg hat Arrius schon vor gut zwei Jahren in kommerziellen Betrieb genommen. Daneben läuft Arrius bei je einer Mühle in den USA und in Grossbritannien seit einem Jahr im Testbetrieb.

Das Bühler-Vermahlungssystem Arrius lässt sich über eine App steuern. Bild: PD

Enge Kooperation schon in der Frühphase

Wie kommt es, dass die Vorarlberger Mühle bei der Nutzung von Bühlers neuem System anderen Mühlen weit voraus ist? Franz Rhomberg spricht von einem «engen Verhältnis der beiden Firmen», nicht nur dank der geografischen Nähe, sondern auch wegen «des kompromisslosen Qualitätsgedankens, der beiden gemeinsam ist».

Hinzu komme, dass der Betriebsleiter der Vorarlberger Mühle, Obermüller Heinz Kollmann, Inputs und Verbesserungsvorschläge geliefert habe, wovon auch Bühler profitiere, sodass «die Zusammenarbeit eine Win-win-Situation ist». Dass Bühler seine Kunden in die Entwicklung aktiv und frühzeitig einbezieht, ist einer der Erfolgsfaktoren des Unternehmens. So hat Bühler im Mai 2019 am Hauptsitz den Innovationscampus Cubic mit acht Entwicklungs- und Ausbildungszentren eröffnet.

Denken und Rechnen in Generationen

Stefan Birrer, Mühlenchef bei Bühler. Bild: PD

Was verspricht Bühler mit Arrius? Das Vermahlungssystem für Weizen, Hartweizen, Roggen, Gerste, Mais und Dinkel lässt sich laut Bühlers Mühlenchef Stefan Birrer dreimal schneller in der Mühle installieren als ein traditionelles System. Es benötigt bis zu 30 Prozent weniger Platz, da ein ganzes Stockwerk überflüssig wird, und es senkt die Energiekosten um bis zu 10 Prozent, was rund 200'000 Franken Einsparung im Jahr entspricht. Franz Rhomberg sagt:

«Innovation ist zentral für uns.»

Wie viel die Erneuerung des Walzenbodens seiner 200 Tonnen schweren Mühle mit Arrius gekostet hat, will er nicht sagen, aber: «Es ist eine hohe Investition für uns.» Sein Familienbetrieb denke und rechne aber in Generationen. Und: «Die heutigen Gesellschafter der Vorarlberger Mühle und schon mindestens zwei Generationen davor pflegen und pflegten Geschäftsbeziehungen zu Bühler auf Augenhöhe und mit Handschlagqualität.»

Kein Zaubermittel, aber wichtige Voraussetzung

Was hat der Endkonsument von Arrius? Konkret: Können die Bäckerin oder der Hausmann mit Mehl, dass mit Hilfe von Arrius hergestellt wird, Brot backen, das besser schmeckt? Franz Rhomberg sagt:

«Das Mehl ist eine wichtige Voraussetzung, aber nicht das Zaubermittel für gutes Brot.»

Der Patron sagt aber auch, «mit Mehl aus unserem Arrius-Vermahlungssystem können sich sowohl der Profi- als auch der Hobbybäcker sicher sein, dass sie sich in diesem Punkt keine Sorgen machen müssen».

Ein «wunderbares Brot», so muss es sein

Anders gefragt: Was macht denn ein gutes Brot aus? Franz Rhomberg sagt zunächst:

«Ein gutes Brot herzustellen, ist die handwerkliche Kunst des Bäckers.»

Doch wie überall in der Lebensmittelherstellung könne auch «der Bäcker aus schlechten Rohstoffen kein Topendprodukt herstellen». Folglich sei es «Aufgabe des Müllers, ein Mehl zu liefern, mit dem der Bäcker seine Kunst voll entfalten kann».

Schöne Kruste, saftige Krume: ein frisch gebackenes Brot. Bild: Benjamin Manser

Ein «wunderbares Brot» hat laut Rhomberg, wie er sagt:

«Eine schöne Kruste, eine saftige Krume, und es duftet hervorragend.»

Die Rolle der Stärkebeschädigung

Dafür bedarf es eines Mehls, das sich auszeichne durch hohe Wasseraufnahme zwecks langer Frischhaltung, gute Klebereigenschaften, die Volumen bringen, und einen hohen Hygienestandard.

Eine hohe Wasseraufnahme wird erreicht, wie Rhomberg sagt, durch optimale Stärkebeschädigung im Vermahlungsprozess. Auch hier bietet Arrius Hand: Mit dem System lässt sich die Stärkebeschädigung bei Bedarf präzis und um bis zu 10 Prozent erhöhen.

Mit einem Anteil von zwei Dritteln ist Bühler unangefochtener Weltmarktführer bei Getreidemühlen. Bild: PD

«Ein kompletter Neustart»

Stefan Birrer von Bühler äussert die Ansicht, Arrius sei ein weiterer Schritt hin zu einem hochpräzisen, autonomen Vermahlen. Rhomberg teilt diese Auffassung «voll und ganz». Birrer sagt, ein solches Vermahlen sei keine Luxuslösung, sondern werde «der Schlüssel zum Erfolg in einem für Mühlen schwierigen Marktumfeld» sein.

Denn der Druck auf die Margen ist hoch, und die Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit, Qualität, Sauberkeit usw. nähmen ständig zu. Die meisten traditionellen Konzepte seien ausgereizt. Deshalb und um das Potenzial digitaler Technologien ausschöpfen zu können, habe man «auf einen kompletten Neustart gesetzt» und Arrius auf der grünen Wiese neu entwickelt.

Die Testbetriebe schwenken ebenfalls auf Arrius um

Von Arrius haben sich mittlerweile auch Bühlers Versuchskaninchen überzeugen lassen: Ardent Mills aus Denver und die britischen Whitworth Brothers haben sich nach der Testphase beide entschieden, Arrius in ihre neuen Anlagen einbauen zu lassen.