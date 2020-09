Ostschweizer Konferenz zur Digitalisierung trifft sich trotz Corona offline: «Wir wollen Inspirationen vermitteln»

Die East Digital Conference findet am 23. September in den Räumen des Startfelds in St. allen statt. Auf dem Programm stehen verschiedene Vorträge und Workshops. Den Auftakt macht Pascal Kaufmann, Gründer von Starmind, mit einem Referat zur künstlichen Intelligenz. Gründerin Anja Graf stellt die Erfolgsfaktoren ihres Unternehmens Visionapartements vor und Neurowissenschafterin und Autorin Maren Urner spricht darüber, wie das menschliche Gehirn mit der Informationsflut umgeht. In mehreren Workshops geht es um soziale Medien. Und der Verein «IT rockt!» gibt einen Einblick ins Darknet. Am anschliessenden Podium diskutieren Gäste wie «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid oder Medienpädagoge Thomas Merz über die digitale Medienkonferenz. Die klimaneutrale Verpflegung kommt unter anderem von Tibits. (ken)



Tickets: www.eastdigital.ch/conference.html